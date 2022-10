Dette blir de viktigste sporene

Etter sommeren begynte politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye som ny etterforskningsleder for Lørenskog-saken.

Samtidig tar Kari Karlsen Aas over jobben som påtalefaglig etterforskningsleder.

Den fire år lange etterforskningen, som har vart siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Lørenskog i oktober 2018, pågår fremdeles for fullt.

– Saken er fortsatt den høyest prioriterte i Øst politidistrikt, og det er en krevende oppgave, sier etterforskningslederen til TV 2 om sitt nye ansvar.

Intern uro

Før sommeren trakk hele etterforskningsledelsen seg, angivelig etter interne uenigheter rundt prioriteringer og vei videre for etterforskningen.

Nå er Reinholdt-Østbye på plass som etterforskningsleder, og legger ikke skjul på at slike omveltninger kan være utfordrende.

– Det vil kunne medføre utfordringer at flere sentrale personer i ledelsen slutter samtidig, men jeg er veldig glad for at de som nå har tatt på seg oppgaven med å lede saken videre har gjort det, sier han til TV 2.

Han ser imidlertid ikke bare negativt på omveltningene.

– Nye øyne på en sak kan ha positive sider. Vi håper og tror at med en ny etterforskningsledelse, så vil vi ha grunnlag for å få klarhet i saken, sier Reinholdt-Østbye.

– Opplever du at det er uenigheter internt i etterforskningen nå?

– Jeg opplever at vi har god dialog med det som er etterforskningsledelsen og etterforskningsgruppen. Den nye gruppen er satt. De jobber for fullt med prioriterte etterforskningsskritt, og har en etterforskningsplan som har gyldighet i lang tid fremover.

Se intervjuet med Reinholdt-Østbye her:

De viktigste sporene

Politiet har gjennom etterforskningen hatt en rekke spor de har undersøkt.

I større politietterforskninger blir de som jobber med saken ofte delt opp i prosjekter, som de jobber med. En av tingene det er brukt store ressurser på, er å få vite så mye som mulig om trusselbrevet Tom Hagen fant hjemme i huset sitt.

I mai opplyste politiet at de vet alt om brevet, unntatt hvem som skrev det.

– Hva vil du si er de viktigste prosjektene nå?

– Vi jobber med kryptosporet, særlig med bistand fra NC3, åstedsundersøkelser, og for øvrig tekniske undersøkelser, sier Reinholdt-Østbye.

Ektemannen fortsatt siktet

Tom Hagen er fremdeles siktet for drapet på sin kone. Det er over to år siden han ble pågrepet, og han er ikke lenger varetektsfengslet.

– Hvor lenge kan Hagen være siktet for drap uten at det skjer noe mer?

– Vi har dialog med statsadvokaten om status og fremdrift i saken, hvor dette er et av spørsmålene som diskuteres. Vi vil etterforske i krav med de forventninger som stilles til oss til enhver tid, sier Reinholdt-Østbye.

– Når vil det bli aktuelt med et nytt avhør av Hagen?

– Vi jobber nå først og fremst med å strukturere den informasjonen som er i saken.

FORSVANT: Anne Elisabeth Hagen ble borte fra boligen på Lørenskog 31. oktober 2018. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Siktet for medvirkning

Tidligere onsdag gikk politiet ut og bekreftet at de har siktet en norsk mann i 30-årene for medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen.

TV 2 er blant mediene som tidligere har omtalt siktelsen.

– Vi mener det er sannsynlig at han har en rolle i forberedelseshandlingene knyttet til kryptosporet, sier Reinholdt-Østbye.

Han forteller at politiet er i samtaler med mannens forsvarer om å få gjennomført avhør.

Også den såkalte «kryptomannen», som er sakens tredje siktede, etterforskes fremdeles for fullt.

Tror på oppklaring

Politiet har tidligere vært tydelige på at saken skal løses. Reinholdt-Østbye tror det er realistisk.

– Vi mener at etterforskningsplanene vi jobber etter, ressursene på saken, og fremdriften vi har understreker at saken fortsatt er den mest prioriterte i vårt distrikt, og at vi har tro på at vi får klarhet i hva som skjedde med Anne Elisabeth Hagen i 2018, sier han.

– Hvor lenge ser politiet for seg at etterforskningen vil vare?

– Etterforskningsgruppen jobber i lang tid fremover. Vi har tro på at vi kan oppklare saken, og få klarhet i hva som skjedde.

– Tror du det vil være mulig å finne henne?

– Det er også noe vi håper å få svar på, og det er noe vi jobber etter.