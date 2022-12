Dette ble soveplassen til Kim etter togkaos

FRUSTRERT: Pendlerlivet for Kim Bakken ble ikke helt som forventet. Her sitter han på den provisoriske senga på kontoret. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Den siste tids togkaos på Østlandet har gjort at Kim Bakken (33) har valgt å sove på en sofa på et kaldt kontor.

For tre måneder siden bestemte Kim Bakken seg: Han skulle bli togpendler.

Han lot dieselbilen stå og begynte med tog fra Kråkstad i Nordre Follo til Oslo.

Gulroten for toglivet til Bakken var den nye Follobanen. Et prestisjeprosjekt til 36 milliarder kroner.

Hvis toget går, er reisetiden fra Ski til Oslo kuttet ned til bare 11 minutter.

FORMELT: Follobanen ble åpnet av kong Harald. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Selv Kongen var med på åpningen av den nye banen – riktignok åtte minutter forsinket på grunn av signaltrøbbel.

Pledd og sofa til nød

Men togpendling skulle vise seg å bli en tøff tilværelse for 33-åringen.

På grunn av de mange forsinkelsene og innstillingene på Østlandet den siste tiden har han sett seg nødt til å ta drastiske valg.

TRØTT: Kim Bakken har valgt å sove fire netter på kontoret i Oslo. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Bakken har den siste tiden sovet fire netter på et kaldt kontor på Økern i Oslo, hvor han jobber.

– Jeg kan ikke ta sjansen på tog når jeg må være på jobb for kundene tidlig morgen. Men vet aldri om toget kommer, det er helt jævlig, sier han.

Det går andre tog på Østfoldbanen som Bakken kan ta, men fordi han synes det har vært for mye usikkerhet rundt togtidene den siste tiden, velger han heller å sove på kontoret. Han eier fortsatt bil, men denne trengte reparasjon, og han ønsker å la denne stå av hensyn til økonomi og miljøet.

Bakken jobber i et flyttebyrå og har mange kunder før jul.

– Det er trist. Når jeg må sove på kontoret, får jeg ikke sett familien der hjemme. Det er kaldt, og en sofa er ikke det beste stedet å sove på, forteller han til TV 2.

SENG: Kim Bakken klargjør sofaen for sovebruk. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Forsinkelser, innstillinger og brann

Problemene har kommet på rekke og rad siden Follobanen åpnet for åtte dager siden.

Signalproblemer, avsporing og en løsnet kjøreledning i Romeriksporten, som førte til at to tog med passasjerer ble stående fast inni tunnel i tre timer, har ført til en rekke innstillinger og forsinkelser.

Det toppet seg mandag, da det brant i et teknisk rom på banen. Nå går det ikke et eneste tog på Follobanen fram til tidligst 27. desember.

Det går tog på den gamle toglinja på Østfoldbanen, men der har det også vært forsinkelser den siste tiden.

Bane Nor har beklaget problemene.

– Det har vært en uke som har vært dårlig for jernbanedriften i området, og det beklager vi. Men vi vurderer ikke driften av jernbanen ut fra fire dager. Jeg håper vi kommer sterkere tilbake, sa Sverre Kjenne, konserndirektør for drift og teknologi i Bane Nor på lørdag.

LOJAL: Bakken syns det er trist at togkaoset rammer kundene hans. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Egenmeldinger

De gangene Kim Bakken ikke har vært på jobb og sovet der den siste tiden, har han tatt ut egenmelding og skaffet vikar. Det har han gjort i tilfelle han ikke klarer å komme seg på jobb, forklarer han.

– Jeg taper jo ganske mye penger på dette. Jeg har prøvd å oppdatere meg på togtidene, men det er så uforutsigbart når et tog blir innstilt eller ikke, mener Bakken.

Bakken synes det fremstår som om ingen har oversikt, og han mener det er mye mangelfull informasjon.

– Det uansvarlig, og kjipt. Jeg forstår at togselskapene ikke ønsker dette, men det er virkelig som om det ikke er noen som tar ansvar, sier pendleren.

– Frustrerende og surt, det er vel pendlerlivet oppsummert, fortsetter Bakken.

Krever svar

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) krever nå svar fra Bane Nor etter togkaos på Follobanen og Østfoldsbanen.

– Dette pleier vi ikke å gjøre, men vi har funnet grunnlag for å få be om en redegjørelse for drift. Vi må svar på hva som har skjedd. Det skal ikke være sånn, sier Nygård til TV 2.

De vil blant annet ha svar på om hensynet til pendlere er ivaretatt.

– Vi har bedt om svar fordi det er vanskelig å forstå at noe sånt skal skje med et nytt anlegg, og fordi det skaper betydelige utfordringer, sier samferdselsministeren.

Bane Nor sa til TV 2 tirsdag at de vil gi de svarene ministeren krever.

– Vi forstår at han ber om det, og det skal han få, sier Anne S. Kirkhusmo, pressesjef i Bane Nor.