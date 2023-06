Dette bildet lurte alle: – Har vært vanskelig å stå i

Maja Moan er en ung, anerkjent fotograf. Ved siden av å av å reise verden rundt og ta bilder, deler hun fra spektakulære reisemål på sine sosiale medier.

Moan har i overkant av 14.000 følgere på Instagram, og i underkant av 8.000 på TikTok. Til sammen har hun over 500.000 likes på den sistnevnte appen.

Men denne gangen handlet Instagram-innleggene om noe annet enn å vise såkalte «behind the scenes» som fotograf.

Canon Nordics kontaktet henne nemlig nylig for å være med på en litt annerledes kampanje.

– Jeg synes jo det var kjempespennende å kunne velge destinasjon selv, og det var stort for meg å samarbeide med dem, sier hun til TV 2.

REISER MYE: Moan får mange oppdrag både i, og utenfor Europa. Det var derfor ikke uvanlig for hennes følgere at hun dro på denne typen reise. Foto: Stephen Aylward

Målet med kampanjen var å gi en påminnelse om hvor enkelt det er å manipulere bilder og presentere en uekte virkelighet på nett.

Moan valgte seg Australia og gikk ut på sine sosiale medier for å fortelle om reisen. Videre brukte hun lang tid på planleggingen. Moan søkte rundt og lagde seg en liste over det hun ville gjøre på «turen».

– Responsen undervis var stor, jeg opplevde masse engasjement og folk var så søte og heiet meg fram i kommentarfeltet, sier hun.

Dårlig samvittighet

Når Moan fikk de hyggelige meldingene kjente hun på en dårlig samvittighet – for turen var nemlig ikke ekte. Mens bildene fra eksotiske Australia lå ute på nett satt hun egentlig hjemme i Oslo.

– Det har faktisk vært vanskelig å stå i, jeg fikk vondt inni meg når jeg satt her i Oslo og latet som.

Her er en forklaring på hvordan det hele gikk til:

Men følgerne gikk fem på, og få var kritisk til de manipulerte feriebildene. Moan forteller at dette er grunnen til at hun ønsket å bli med på prosjektet.

– Det er så lett å bare konsumere det vi ser på sosiale medier helt ukritisk, sier hun.

En fasade

Bildene som tilsynelatende var fra safari på andre siden av jordkloden, var opprinnelig bare et bilde fra et fotostudio i Oslo, og effektene ble lagt på i ettertid.

Moan presiserer at hun ikke nødvendigvis tror at noen går så langt som å forfalske en hel ferie, men at prosjektet var ment for å sette problematikken på spissen.

– Vi får se en seleksjon av andres liv, men det representerer ikke hele virkeligheten. Folk deler det de vil dele.

MANIPULERT: Dette bildet er manipulert og redigert. Moan delte dette med sine følgere på «ferien». Foto: Annie Fredriksen

Bydd på utfordring

Det har vært et utfordrende prosjekt for Moan, ikke bare fordi det har påvirket samvittigheten hennes.

– Det har vært ekstremt mye etterarbeid i Photoshop, både det tekniske og kunstneriske har tatt mye tid.

Hun har bodd på hotell i Oslo mens hun jobbet med prosjektet.

– Det har tatt mye mer tid enn jeg første tenkte, men det har vært utrolig interessant og lærerikt.

Moan opplevde også å bli gjenkjent i Oslo under hennes falske ferieopphold, hvor noen stilte hennes spørsmålet «Hæ er ikke du i Australia?»

– Jeg prøvde å holde meg så anonym jeg kunne, men noen så det jo, sier hun.

En samtalestarter

Cathrine Stenemyr er blant de ansvarlige i Canon Nordic. Hun forteller at de ønsket seg en meningsfull kampanje. Derfor valgte de fire profiler i Norden til å gjøre lignende prosjekter.

– Målet er at det skal være en samtalestarter hvor folk begynner å stille spørsmål ved det de ser på nett, sier Stenemyr.

NOE VIKTIG: Stenemyr ønsket å bidra med noe viktig med denne kampanjen. Foto: Lars Askheim

Hun forteller videre at det var profilene selv som sto for planleggingen og innholdet som ble publisert.

– Vi hadde noen tanker rundt hva slags innhold vi kunne tenke oss, men de hadde for det meste full frihet.

Stenemyr forklarer at de ville at profilene skulle teste hvor langt de kunne dra den før noen begynte å lure.

– Jeg synes det var kult å lese reaksjonene til alle følgerne hennes som ble overrasket da hun røpet hemmeligheten.

Dette kan være grunnen

Strategisk rådgiver og eier i sosiale medier-selskapet Valen-Utvik, Astrid Valen-Utvik, er kjent med den aktuelle kampanjen, hun tror dette er en viktig påminnelse.

– Jeg tror det er kjempesunt å få denne vekkeren, og at vi snakker mer om problematikken fremover, sier Valen-Utvik.

Hun tror det spesielt er en grunn til at mottakerne ikke er spesielt kritisk til denne typen innhold fra sosiale medier.

– Vi får innholdet presentert litt her og der i det daglige, med en voldsom sammenblanding av inspirasjon, fag, nyheter og underholdning.

Hun mener den kritiske, rasjonelle delen av hjernen ikke nødvendigvis er påskrudd når vi sitter å scroller på sosiale medier.

Eksperten mener det derfor er forståelig at folk ikke har reagert på bildene og videoene Moan har publisert.

Videre understreker hun at dette er noe vi kommer til å se mer av fremover, og oppfordrer derfor folk til å være oppmerksomme.

– Det at du kan fake hvem du er, hvem du er med og omgivelsene kommer det bare til å bli mer og mer av. Da er det viktigere enn noen gang å være kildekritisk.

Skaper usikkerhet

Kristoffer Egeberg, redaktør for faktisk.no, er mer kritisk til denne metoden.



– Jeg kunne ønske man kunne satt søkelys på dette med kildekritikk uten å lure noen, sier Egeberg.

KRITISK: Kristoffer Egeberg er redaktør for faktasjekknettstedet Faktisk. Foto: Marte Christensen / TV 2

Egeberg sier videre at til tross for at problemet blir satt under debatt, bidrar det til mer usikkerhet i befolkningen.

– Hvordan skal du kunne stole på det du ser neste gang?

Han synes tematikken er for alvorlig til at det kan gjennomføres slike eksperimenter, selv om intensjonen kan være god.

– Vi har nok av eksempler der ute, og vi trenger ikke flere.

Egeberg presiserer at desinformasjon, falske nyheter, og manipulert innhold er en stor samfunnsutfordring det er viktig å være bevisst.

Lært mye

For kort tid siden kunne hun gå ut med nyheten «jeg har lurte dere». I forkant av avsløringen har 25-åringen vært nervøs.

Her kan du se avsløringen hun la ut på TikToK:

– Jeg var så spent på reaksjonene, og var redd for at noen aldri kom til å kunne stole på meg igjen.

Heldigvis har de aller fleste vært positiv til prosjektet, og mange sender henne melding og takker henne for påminnelsen.

– Flere ble helt sjokkert over at de kunne bli lurt på den måten og sier de er glad for at de fikk den erfaringen.

For Moan personlig var det en stor lettelse å kunne åpne opp.

– Nå er jeg glad det er over, men det har vært lærerikt, også for meg. Fra nå kommer jeg til å være mer bevisst på hva jeg konsumerer.