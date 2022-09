– Dette bidrar til kroppspress

– Det er dessverre et økende marked for kosmetiske eller estetiske behandlinger av ulike slag, erkjenner helseminister Ingvild Kjerkol.

Klinikker over hele landet tilbyr ulike tjenester til nordmenn som ønsker å fikse på utseende. Stadig flere benytter seg av denne muligheten.

– Denne virksomheten er med på å bidra til et kroppspress som får mennesker til å streve for å oppnå eller nærme seg et skjønnhetsideal basert på forestillinger om hvordan være «perfekt», mener helseminister Ingvild Kjerkol.

Lovbrudd

Sosiale medier flommer over av bilder og videoer. Flere aktører bryter loven og én problemstillingen er ulovlig reklame som treffer barn og unge på TikTok, Instagram og Snapchat.

– Barn og unge ser og lærer av de voksne. Og de lærer av sine forbilder på nett og i sosiale medier.

Underkommuniserer

– Jeg mener bransjen underkommuniserer sin rolle i en samfunnsutvikling som vi vet har en rekke negative konsekvenser, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Som TV 2 nylig fortalte har omsetningen av botox-produkter til private klinikker skutt i været, målt i antall pakninger omsatt er næringen økt med over 400 prosent på ti år.

ETTERTRAKTEDE DRÅPER: Nordmenn betaler dyrt for dråpene som kan gi et friske uttrykk og en mer rynkefri hverdag. Men virkningen forsvinner normalt etter 6-9 måneder. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Kritisk helseminister

Fra i sommer ble bransjen strengere regulert gjennom ny lov som blant annet forbyr injeksjoner på personer under 18 år. Og kun fagkompetent helsepersonell kan sette injeksjoner.

– Uttalelser om at dette er helt greit så lenge man er myndig og bruker helsepersonell med nødvendig fagkompetanse, bidrar til å normalisere skjønnhetsindustriens virksomhet. Det er med på å skape et bilde av at det er helt naturlig å «fikse på kroppen» og det gir inntrykk av at dette er risikofritt, sier Kjerkol.

Kroppspress kan ha uheldige virkninger og kan påvirke selvfølelsen, selvtilliten og den psykiske helsen, formidler helseministeren videre i en epost til TV 2.

SKAPTE DEBATT: Her skulle Pia Tjelta, Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord åpne skjønnhetsklinikken Nomi. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Reklame og andre fremstillinger i sosiale medier, gjerne ved bruk av influencere eller kjente personer, bidrar til økt kroppspress mot kvinner, barn og unge, konstaterer Kjerkol.

Nylig fikk tre «kjendiskvinner» sterk kritikk da de frontet skjønnhetsklinikken Nomi, før de tre trakk seg så fra hele prosjektet.