– Dette bidrar til å utsette rentekuttet

Fellesforbundet og Norsk Industri er enige om et lønnsoppgjør i frontfaget.

De har kommet fram til et lønnstillegg som gir en total ramme på 5,2 prosent lønnsøkning.

Fellesforbundet kaller oppgjøret en stor seier, men det sterke oppgjøret kan ha en bakside, mener flere sjeføkonomer.

– Dette er et dyrt oppgjør som gjør at prisveksten kan holde seg høy lenge, sier Marius Gonsholt Hov til TV 2.

Han er sjeføkonom i Handelsbanken og mener nå renten ikke kan settes ned i september, slik Norges Bank har anslått.

– Det går mot oppgang i kjøpekraften i år, og det kan føre til en senere rentenedgang. Dette forsterker vår prognose om at renten kan kuttes først i desember, sier Hov.

– Kan komme i 2025

Hov får støtte fra Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea.

Han mener det gode lønnsoppgjøret helt klart kan bidra til å utsette rentenedgangen. Til og med desember kan være for tidlig, mener Olsen.

– Vi har lenge hatt prognoser om at første rentekutt kommer i desember. Men det er større risiko nå for at det ikke kommer kutt før i 2025, sier han.

Norges Bank har anslått at lønnsveksten i Norge ender på 4,9 prosent i 2024. Det kom fram i deres siste pengepolitiske rapport.

Oppgjøret i frontfaget ble altså noe høyere, med 5,2 prosent.

Og som mange vet, danner dette oppgjøret grunnlaget for lønnsoppgjøret i alle andre bransjer og yrker.

– Lavt fra Norges Bank

Hov syns det er rart at Norges Bank anslo en lønnsvekst under femtallet. Han forteller at aktører i arbeidslivet lenge har snakket om et oppgjør over fem prosent.

– Vi og flere syns det har vært et litt lavt tall fra Norges Bank. Når de har hatt en forutsetning for at lønnsveksten skulle være lavere enn den nå blir, kan det altså bli et rentekutt, sier Hov.

Han forklarer at et godt lønnsoppgjør for arbeidstakere er dyrt for arbeidsgiverne.

– De må kompensere for dette med å skru opp prisene på produkter og tjenester, sier Hov.

I tillegg, forklarer Olsen, fører mer lønn til mer kjøpekraft.

– Og det fører til at forbrukerne kan holde etterspørselen oppe, sier han.

Olsen forklarer at det er mye som bestemmer hva Norges Bank til slutt gjør med renten. Kronekursen er spesielt viktig.

Men prisveksten går videre opp nå, fordi vi får mer å rutte med, kan det altså hende at Norges Bank må svare med å utsette rentekutt.

– Og risikoen for at det ikke kommer kutt nå er altså større.

– Nokså rimelig

Kyrre Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, har tidligere advart mot at et sterkt lønnsoppgjør kan utsette rentekutt.

Han er enige med de andre sjeføkonomene om at lønnsvekst påvirker inflasjonen.

Men oppgjøret på 5,2 prosent er lavere enn det han fryktet i forkant.

– Dette er nokså rimelig, og tar vekk litt av frykten for at det skulle bli enda høyere, sier Knudsen.

FORKLARER: Sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, Kyrre Knudsen. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Dermed tror han ikke lønnsveksten vil påvirke rentebeslutningen like mye.

– Kronekursen blir mye viktigere for, sier Knudsen.

Knudsen mener lønnsoppgjøret i frontfaget er godt nytt for arbeidstakere over hele landet.

– Hvis vi antar at det blir en prisvekst på 4,1 prosent, er det snakk om en reallønnsvekst på over ett prosent. Det bra for alle yrkesgrupper, sier Knudsen.