Dette betyr USAs renteheving for deg

Torsdag klokken 10 holder Norges Bank rentemøte, hvor vi vil få vite om renten heves fra dagens nivå på 2,75 prosent.

Onsdag kveld annonserte den amerikanske sentralbanken at styringsrenten i USA heves med 0,25 prosent, til det høyeste nivået siden 2007.

OPP: Den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell annonserte onsdag at styringsrenten i USA heves med 0,25 prosentpoeng til intervallet 4,75-5 prosent Foto: Olivier Douliery / AFP

Den amerikanske rentehevningen vil ikke få direkte konsekvenser for hva som skjer i Norge, tror ekspertene TV 2 har snakket med.

Grunnen til det er enkel:

Renten skal uansett opp.

– Nesten hundre prosent sikker

Prisene på alt fra mat, drivstoff og strøm fortsetter på et høyt nivå, samtidig som flere og flere nordmenn sliter med å betale for seg.

Sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, er klar på hva som vil skje når sentralbanksjef Ida Wolden Bache torsdag annonserer den videre skjebnen til Norges styringsrente.

– Jeg er nesten hundre prosent sikker på at de hever renten, og nesten sikker på at den heves med en kvart prosentpoeng. Renten virker med et etterslep, og det er et godt argument for å ta små skritt.

KLAR: Det meste tyder på at styringsrenten heves også i Norge, sier Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO. Foto: Rune Blekken / TV 2

At USAs sentralbank Federal Reserve onsdag kveld hevet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, får ingen direkte konsekvenser for morgendagens rentemøte i Norge, tror Dørum.

Situasjonen i USA og resten av verdensøkonomien har likevel sterk påvirkning på hva som skjer her hjemme.

Påvirker kronen

Den siste tiden har vært preget av mye uro i finansmarkedet.

– Rentenivået rundt oss har betydning for kronekursen. Jo høyere rente rundt oss, jo svakere blir kronen, og jo høyere blir den innenlandske prisveksten, sier Dørum.

GREP: Den norske kronen og økonomi blir sterkt påvirket av verdensøkonomien. Foto: Frode Sunde / TV 2

At andre land setter opp sin rente, er dermed en medvirkende årsak til at Norge også ser seg nødt til å heve styringsrenten her.

– USA er verdens største økonomi. Lavere fart i amerikansk økonomi betyr lavere fart i den globale økonomien, og dermed lavere fart i våre eksportmarkeder.

– Alt kommer på en gang

At styringsrenten heves videre fra dagens nivå på 2.75 prosent, er forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea helt enig i.

– Rentehevningen i USA var ikke uventet, og uavhengig av den forventer man en hevning i Norge. Det er fremdeles veldig høy prisvekst, og vi har ikke fått den ned slik vi ønsket.

FORVENTET: Det var ingen overraskelse at amerikanerne hevet styringsrenten, sier forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

I likhet med Dørum tror Incedursun renten kun heves med en kvart prosentpoeng, altså til 3 prosent.

Hun håper Norges Bank ikke øker mer enn det i denne omgang.

– Problemet her hjemme er at ikke bare renten går opp, men at både mat, strøm og drivstoff koster mer. Alt kommer på en gang, og det blir en større belastning. Noen har fått flere tusen kroner ekstra i utgifter i måneden, bare på boliglånet.