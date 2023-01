Dette betyr ulingen

Tre lange tut med ett minutts mellomrom. Det hører mange klokken tolv onsdag.

Denne øvelsen gjennomføres to ganger i året; den andre onsdagen i januar og juni. Dersom du hører dette utenom en øvelse prøver myndighetene å fortelle deg «viktig melding - søk informasjon».

Lyden betyr at myndighetene vil at befolkningen skal søke informasjon på TV, radio eller nett.

Ifølge Sivilforsvaret er det 1250 varslingsanlegg i Norge. De fleste er i byer og tettsteder. Når de tuter, skal de kunne bli hørt av over halve befolkningen.

Hør de forskjellige alarmene øverst i saken.

Akutt fare

I tillegg til signalet man kan høre ved øvelsen onsdag formiddag, finnes to signaler til. Disse brukes ikke i fredstid.

MANGLER: Sjef i Sivilforsvaret Øistein Knudsen sier de tester anlegget for å oppdage feil og mangler. Foto: DSB

Korte tut over tid betyr flyalarm. Et langt tut betyr at faren er over.

I fredstid er det kun signalet «viktig melding - søk informasjon» som brukes.

– Vi gjorde en undersøkelse for noen år siden. Den viste at mange ikke visste forskjellen mellom de ulike signalene, sier Øistein Knudsen som er sjef i Sivilforsvaret.

– Derfor vil vi kun bruke signalet vi tester med i fredstid.

HALVPARTEN: Disse kalles tyfoner. Når alle tuter, skal de bli hørt av halvparten av befolkningen Foto: DSB

Han forteller at onsdagssignalet blir brukt ved akutt fare.

– Dette kan for eksempel være aktuelt ved gassutslipp fra industri eller dambrudd i vannmagasiner. I krig kan Sivilforsvaret utløse varslingsanleggene ved fare for flyangrep, sier Knudsen.

– Løsning over tid

Myndighetene har også andre verktøy for å varsle befolkningen dersom det skulle oppstå fare.

Såkalt nødvarsel for mobiltelefon er et nytt system som fases inn. Dette skal riktignok ikke erstatte ulingen fra alarmene.

– I første omgang er det et supplement. De har litt ulike bruksområder, og så må man vurdere det videre om det er grunn til å ha begge deler, sa justisminister Emilie Enger Mehl, da varslingstjenesten ble lansert i fjor.

SMS: Myndighetene kan også bruke SMS for å varsle befolkningen Foto: Tore Meek/NTB

Knudsen fra Sivilforsvaret sier at SMS-varslingene ikke skal testes samtidig som alarmene.

– Tyfonene vi har i dag er en løsning over tid. Vi vet at de fungerer. Jeg tror det er klokt å ha både nødvarsel og tyfonene. Nødvarslene er uansett et system som er i ferd med å bli implementert, sier Knudsen.