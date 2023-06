Dette betyr det for deg

Mer bruk av oljepenger, økt barnetrygd og sosialhjelp. Dette betyr nasjonalbudsjettet for deg.

Etter flere uker med forhandlinger har regjeringspartiene Ap, Sp og SV nå kommet til enighet om det reviderte nasjonalbudsjettet for 2023.

Regjeringspartiene la fram sitt budsjettforslag i midten av mai. SV varslet da at de ønsket et løft i ytelser, mer sosialt omfordelende budsjett, samt bedre klimaprofil.



– Det kommer til å komme viktige grep for barnefamilier og andre som trenger å bli sett ekstra. Vi har jobbet godt sammen og har gjort mange grep for å styrke hverdagsøkonomien til folk, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum til NRK tirsdag morgen.

Økt barnetrygd og sosialhjelp

Tirsdag formiddag la regjeringen frem det reviderte budsjettet.

Regjeringen øker blant annet barnetrygden med to milliarder kroner i året. Økningen gjelder barn over seks år, og den trer i kraft fra 1. juli i år.

Økningen utgjør ifølge NRK 200 kroner i måneden per barn.

I tillegg øker regjeringen alle sosialhjelpssatsene med ti prosent.

Klimakutt og grønn omstilling

I en pressemeldingen trekker SV i tillegg frem disse punktene som de mener er gode gjennomslag for dem i det reviderte budsjettet:

Klima: Økt støtte til klimatiltak, sørget for at offentlige bygg skal bygges med solceller på taket og gjort det lettere for andre å bygge solkraft.

Kollektiv: Staten skal ta en større del av regningen for store kollektivprosjekt, som bybane i Bergen, Fornebubanen og T-banetunnel i Oslo og Viken, Metrobuss i Trondheim og Bussveien i Stavangerområdet

Grønn omstilling: Regjeringen levere «konkurransedyktige tiltak» som lån, garantier og risikokapital til norsk grønn industri i lys. Norske verft får også bedre finansiering til grønne skip og maritime løsninger. I tillegg varsler SV at det vil komme tiltak i neste reviderte budsjett for å elektrifisere offshore-installasjoner ved hjelp av havvind for å kutte klimagassutslipp

Natur: Økning i satsningen på skogvern på til sammen 100 millioner. I tillegg er de enighet om å sikre forbudet mot nydyrking av myr

Bostøtte: Trygdemottakere vil ikke lenger miste eller tape bostøtte når de får etterbetalt det årlige trygdeoppgjøret

Tannhelse: Personer som har vært innlagt med psykiske helseplager eller har nedsatt evne til egenomsorg, får bedret sine rettigheter til gratis tannhelsetjeneste

Finanspolitisk talsperson, Kari Elisabeth Kaski i SV, forteller at de har fått gjennomslag for betydelige grep for både velferd og miljø.



– Vi har fått gjennomslag for ambisiøse tiltak som reduserer ulikhet og hjelper i dyrtiden. Og vi får samtidig til kraftige klimakutt og viktige grep for grønn omstilling, sier hun.