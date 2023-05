HVERDAGEN: Under pressekonferansen torsdag sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at målet er å gjøre hverdagen litt bedre for folk. Foto: Fredrik Varfjell

Torsdag klokken 10.45 la regjeringen fram alle detaljene i det reviderte nasjonalbudsjettet.

Allerede klokken 8 kom noen nøkkeltall, som viste at regjeringen vil bruke mer av oljepengene.

Det er flere ting fra det reviderte budsjettet som betyr noe for deg og meg.

Her er noe av det viktigste fra budsjettet:

Oljepengebruken øker med 56 milliarder kroner.

Endrer strømstøtten til å basere seg på spotpris time for time

Større utbetaling for pensjonister. Regjeringen vil gi pensjonistene en prisvekst på rundt 8 prosent, samt et skattekutt for pensjonister med lave pensjoner.

Prisjustering for stønader og sosialhjelp.

Vil øke bostøtten med 519 milliarder kroner for dem med lave inntekter og høye boutgifter.

Øker diettsatsene til pendlere og langtransportsjåfører

Fordi regjeringen er en mindretallsregjering må de få støtte fra SV for å få gjennomslag på budsjettet.

Tror på økt rente

I det opprinnelige statsbudsjettet var det lagt opp til at en oljepengebruk på 316,8 milliarder kroner.



I det reviderte budsjettet vil de bruke 372,6, altså en økning på 56 milliarder kroner.

Flere økonomer tror at den økte bruken kan bidra til at Norges Bank setter opp rentene ytterligere.



– Budsjettet bidrar ikke til at renteøkningene blir mindre, sier Sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreassen.

SJEFØKONOM: Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets, sier budsjettet kan bidra til økt rente. Foto: Lise Åserud

Kjersti Haugland sier til NTB at økningen i oljepengene er høyere enn de hadde sett for seg.

– Budsjettet kommer nok til å bidra til å løfte norsk økonomi og aktiviteten i norsk økonomi. I en tid hvor inflasjonen er høy, vil dette bidra på marginen til å styrke vår tro på at Norges Bank vil øke renten til 4 prosent i september, sier Haugland.

Gjør endringer i strømstøtten

I revidert budsjett foreslår regjeringen at strømstøtten fra og med september 2023 skal basere seg på spotprisen time for time i stedet for et månedssnitt, og at ordningen forlenges ut 2024.



Beregning av strømstøtte har så langt vært basert på gjennomsnittlig markedspris (elspotpris) for måneden i det prisområdet husholdningen tilhører. Det har kun blitt gitt strømstønad når månedssnittet overstiger 70 øre, og staten har da betalt opptil 90 prosent av kraftprisen over dette nivået.

Endringene som er foreslått gjør at beregningen av strømstøtte fra og med september 2023 skal basere seg på spotprisen time for time. Det vil gis stønad for hver enkelt time elspotprisen i området kunden tilhører er over 70 øre per kilowattime.

Den nye ordningen vil koste rundt 18 milliarder kroner, anslår regjeringen.

I budsjettet foreslår regjeringen også å gi strømstøtte til husholdninger som bruker nærvarme. Disse har ikke vært dekket av strømstøtteordningen tidligere.