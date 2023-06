Dette bekymrer nordmenn mest

Er vi mest bekymret for dyrere mat, strøm eller renter? Svaret overrasker forbrukerøkonom.

Prisøkningen i samfunnet treffer så å si alt. Mat, drivstoff, strøm, reiser, klær, billetter og øl har alle gått opp i pris.

Danske Bank har undersøkt hvilken prisøkning vi nordmenn er mest bekymret for.

Svarene var ikke det forbrukerøkonom Thea Olsen hadde ventet.

OVERRASKET: Thea Olsen, forbrukerøkonom i Danske Bank, hadde ikke ventet utfallet av bekymrings-undersøkelsen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Matpriser viktigst

– Nordmenn er uten tvil mest bekymret for høyere priser på mat, etterfulgt av høyere priser på strøm, sier Olsen.



Hun forklarer at økt rentenivå er noe av det vi bekymrer oss minst for. Kun høyere priser på drivstoff skaper mindre bekymring.

– Jeg er overrasket over at ikke flere er mer bekymret for renteøkning. Vi har opplevd en kraftig renteøkning på relativt kort tid som påvirker mange nordmenn med lån i stor grad, sier hun.

UTEN MAT OG DRIKKE ...: Denne handlekurven har økt bekymringgsfullt mye i pris. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Spørreundersøkelsen viser at selv de som har boliglån er mer bekymret for økte priser på mat og strøm, enn de er for renteøkninger.

– Eksistensiell trussel

Samlet sett har norske matvarer hatt en prisøkning på 12,7 prosent det siste året, ifølge SSB.

Psykolog Ingvild Stjernen Tisløv er ikke overrasket over at mange bekymrer seg mest for dyrere mat nå.



IKKE OVERRASKET: I motsetning til forbruker-økonomen, er Ingvild Stjernen Tisløv ikke særlig overrasket over resultatet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Du blir direkte eksponert for prisøkningen i butikken oftere enn du blir for renten. Du blir daglig minnet om at det har blitt dyrere og det gir en psykologisk effekt som er vanskelig å unngå, sier hun.

Tisløv mener det er naturlig å bekymre seg for at matprisene tilsynelatende bare stiger.

DET DAGLIGE BRØD: Brød-prisen har steget med 12 prosent Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Både mat og strøm er grunnleggende behov, og vi kan ikke droppe å spise eller slutte å varme opp leiligheten. Derfor kan det oppleves som en eksistensiell trussel at det bare blir dyrere, sier Tisløv.



SURE KRONER: Marie Stokkan og Bror Mortensen merker godt prissøkningen

«Det er kjipt, men man kan gjøre enkle grep som å bake brød og rundstykker selv. Da sparer du en del kroner», sier de til TV 2. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Psykolog Tisløv mener det er helt riktig å bekymre seg for prisøkningen i samfunnet.

– Jeg syns vi absolutt bør være bekymret. Om vi ikke bekymrer oss for vår egen del, må vi bekymre oss for de som lever på et minimum, sier hun.

1 av 3 blir nedfor

For økonomisk bekymring kan også være skadelig.

– Det øker stressnivået vårt, som gjør at vi blir dårligere til å ta økonomiske avgjørelser. Det blir vanskeligere å disponere pengene vi har.

Økonomiske problemer kan også være belastende for helsen og gjøre at vi sover dårligere, mener psykologen.

Undersøkelsen til Danske Bank bekrefter en sammenheng.

Den slår fast at en halv million nordmenn opplever at bekymringen for økte priser på strøm, mat og drivstoff, samt varslende renteøkninger har gjort dem psykisk syke.

DYRERE KAFFE: Ingvild Stjernen Tisløv har et tydelig råd til de som merker at de begynner å slite økonomisk Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

1 av 3 blir nedfor når de tenker på privatøkonomien sin. 1 av 3 har et ønske om å bedre den økonomiske situasjonen sin, men vet ikke hvor eller hvordan de skal begynne.

Psykolog Tislov ett tydelig råd til de som sliter.

– Det aller viktigste er å be om hjelp, sier hun.

En prat med en rådgiver i banken, eller med familie eller venner du stoler på, kan være til stor hjelp. De kan bistå med å sortere tankene, og finne en vei framover.

– Det som er skummelt hvis man får økonomiske problemer, er å holde det skjult. Skam over egen situasjon er livsfarlig. Økonomiske problemer blir sjeldent bedre av seg selv, sier Tisolv.

– Ikke glem renten

Thea Olsen i Danske Bank er opptatt av renten ikke må glemmes, selv om dyrere mat bekymrer folk flest aller mest.

De største nye utgiftene en typisk norsk familie vil møte på framover skyldes renteøkning.

PRISBLIND: «Det er blitt veldig dyrt, spesielt frukt og grønt. Det sitter lenger inne å handle nå, men jeg prøver å ikke se på prisen», sier Jorun Elise Wolf. I dag har hun unnet seg litt rabarbra. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Hvis vi ser på rentebunden under pandemien, og sammenlikner den med det rentenivået vi nå er på, så vil en husholdning med gjeld på fire millioner kroner, hatt fått økte rentekostnader på rundt 100.000 kroner i året, etter skatt, sier Olsen.

Hun understreker at enda flere rentehopp er ventet å komme, og mener nordmenn må ha dette med seg når de planlegger pengebruken sin framover.

– Nordmenn er i gjeldstoppen og er høyt belånt, sier forbrukerøkonomen.