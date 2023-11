Dette avgjør om Erna Solberg kan fortsette

Minerva-redaktør Nils August Andresen mener sannsynligheten nå har økt for at Erna Solberg kan bli sittende. Men han er ikke overbevist om at hun bør det.

– Nå ligger ballen hos henne, sier Minerva-redaktør Nils August Andresen til TV 2.



For bare en uke siden mente han at det var 50 prosent sjanse for at Erna Solberg kunne bli sittende som Høyre-leder.

Nå mener han det er noe større sannsynlighet for at hun kan bli sittende. Økokrim kunngjorde fredag at det ikke blir åpnet etterforskning mot henne eller ektemannen Sindre Finnes i den omfattende aksjeskandalen som er blitt rullet opp i høst.

Men saken er ikke over, understreker Andresen.

Han påpeker at Økokrim bare er én av flere utfordringer Erna Solberg har stått overfor. To andre utfordringer gjenstår.

– Det ene er tilliten blant Høyres velgere og i befolkningen for øvrig. Det andre er Sindre Finnes.



Mener situasjonen er uavklart

Minerva-redaktøren, som selv har jobbet som rådgiver for Høyre på Stortinget, utelukker ikke at tilliten kan gjenoppbygges.

– Men jobben er ikke gjort i dag.



Andresen viser til at Høyre har falt på gallupen i kjølvannet av avsløringene og at Erna Solbergs popularitet som statsministerkandidat er sterkt svekket. I en måling Kantar gjorde for TV 2 i september, svarte dessuten hver tredje Høyre-velger at Solberg burde gå av.

AVVENTENDE: Nils August Andresen er redaktør i Minerva og tidligere stortingsrådgiver i Høyre. Han mener Høyre-leder Erna Solbergs utfordringer fortsatt ikke er løst. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Samtidig må spørsmålet om Sindre Finnes' rolle håndteres.

– Dette er et personlig og normativt syn, men tanken på at Sindre Finnes skal tilbake i statsministerboligen, er ubehagelig. Det er noe uanstendig ved det. Det skyldes ikke spørsmålet om innsidehandel, men det at han veddet mot norsk økonomi, og at han løy til statsministeren, journalister og det norske folk om sin aktivitet. Dette er en veldig ubehagelig situasjon som ennå ikke har funnet sin løsning, sier Andresen.



Han vil ikke utelukke at Solberg kan løse disse utfordringene.

– Men de er ikke løst, sier Andresen.

– Hvis hun ikke klarer å løse de to utfordringene på en god måte, og det relativt raskt, så bør hun trekke seg – av hensyn til både partiet og Norge.



Venter diskusjon

Flere medier har fredag kartlagt reaksjonene i Høyre i kjølvannet av Økokrims beslutning om ikke å åpne etterforskning i saken.

Flere ledende skikkelser bekrefter at de fortsatt har tillit til partilederen. Men diskusjonen er fortsatt ikke over.

– Det er helt naturlig at Høyre kommer til å ha diskusjoner om veien videre i tiden fremover. I dag har vi fått en viktig konklusjon, men dette er fortsatt en alvorlig sak, og spørsmålene om habilitet er fremdeles til behandling i Stortingets kontrollkomité, sier Høyres to nestledere Henrik Asheim og Tina Bru i en felles uttalelse.

Kontrollkomiteen holder tirsdag en åpen høring om saken.

NØKTERN: Høyres fylkesleder i Agder, Harald Furre. Foto: Lise Åserud

Harald Furre, Høyres fylkesleder i Agder, sier til TV 2 at stemningen i hans fylkeslag er avventende.

– Jeg er opptatt av at vi skal ha en nøktern innstilling til denne diskusjonen og ta inn over oss de fakta som er der. Vi må passe på at vi holder hodet kaldt, sier Furre.



Han understreker at han selv har tillit til Solberg, og at det generelt er god stemning i partiet etter et svært godt lokalvalg.

– Så har denne diskusjonen om Erna Solberg lagt en demper på det.