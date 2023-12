Dette apoteket har bare hatt to kunder i år: – Håpløst

Farmasiet sender flere tusen ordre i døgnet. Likevel tvinges de til å ha et bittelite fysisk apotek. Nå krever flere at loven endres.

Midt i et industrielt område i Vestby i Viken står det et gedigent apotek. Hver eneste dag har de opptil 6000 kunder.

Innenfor dørene hører man en voldsom summing. Ikke av kunder, men av roboter som hurtig pakker og sorterer riktig medisin til riktig ordre.

PAKKING: Farmasiet pakker cirka 6000 ordre til dagen på lageret sitt på Vestby. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Farmasiet er Norges største nettapotek. De sender medisiner til kunder i hele Norge. Både legemidler med og uten resept sendes av gårde med posten. I fjor omsatte nettapoteket for en halv milliard kroner.

En bitteliten butikk

Men i hjørnet av bygget på størrelse med en fotballbane, har de tapet et skilt på en av dørene. Det står «Farmasiet - Apotekutsalg».

Men hvorfor har en så stor nettbutikk et så lite fysisk apotek?

Svaret ligger i apotekloven. Den stiller krav om at et apotek skal være fysisk tilgjengelig for kunden. Slik har det vært siden år 2000.

PLIKT: Farmasiet er pliktig i å holde en fysisk butikk åpen for å drifte apotek på nett. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Det føles gammeldags og unødvendig å måtte prioritere noe som ikke gir høy kundeverdi når vi har valgt å satse så hardt på å drive et svært og trygt apotek, sier Elisabeth Haug, administrerende direktør i Farmasiet, til TV 2.

Mange har tatt til orde for at loven bør endres. Regjeringen Solberg ba i 2021 et utvalg om å gjennomgå regelverket knyttet til apotekvirksomhet med sikte på å foreslå en fremtidsrettet regulering.

– Vanskelig

Utvalget foreslo å fjerne apoteklovens krav om at apotek skal være fysisk tilgjengelig for publikum. Anbefalingen ble sendt til den nåværende regjering 31. januar i år. Likevel har ingenting skjedd.

– For en liten aktør som oss er det veldig krevende å vite at vi ikke engang får betraktet rammebetingelsene på en toårsperiode etter at et utvalg allerede har anbefalt, sier Haug.



KREVER ENDRING: Administrerende direktør i Farmasiet mener det er på tide med en endring i apotekloven. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Jeg synes det er vanskelig, legger hun til.

Hittil i 2023 har to kunder handlet på det lille kottet på Vestby.

Helsepolitisk talsperson i Frp, Bård Hoksrud, mener det er kritikkverdig at regjeringen ikke har satt i gang en prosess for å få loven endret.

– Jeg mener det er håpløst. Vi vet hva som skal til, Apotekutvalget har kommet med sin innstilling, vi trenger ikke å bruke flere år på dette. Vi må bare gjennomføre, sier han.



Ikke på plass i år

I en epost til TV 2 skriver statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) at de ikke kommer til å følge opp apotekutvalgets vurdering før nyttår.

– Vi sikter på å følge opp NOU-en i 2024 og 2025. Fjerning av kravet om fysisk tilgjengelig apotek er et av forslagene som da skal vurderes, skriver han.

RASTLØS: Bård Hoksrud menerregjeringen bruker for lang tid på å endre apotekloven. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Både Hoksrud og den administrerende direktøren i Farmasiet mener det er altfor sent.

– Nå må regjeringen slutte å sulle rundt. Vi må få lagt frem en sak, slik at de kan endre lovverket, sier Hoksrud.

Haug sier det stort sett er enighet både i apotek- og helsebransjen, og mener dette vil være en enkel sak å fremme.

– Dette er ikke det vanskeligste de har på blokken. Men det må gjøres for at vi skal få bedre rammebetingelser.