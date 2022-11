Detaljene som kunne endret hele saken: – Angrer

HAUGESUND (TV 2): En serie av uheldige hendelser førte til at politiet ikke oppdaget Birgitte Tengs kort tid etter drapet. – Jeg har aldri angret så mye på valg av rute, sier politimann.

En bedre bil eller en kraftigere lommelykt kunne økt sannsynligheten for å oppklare drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs på Karmøy i 1995.

TV 2 har tidligere skrevet om en politipatrulje som kjørte innom Gamle Sundsveg ved 04-tiden om natten. I skogholtet ved denne veien ble Tengs funnet drept.

I retten onsdag vitnet de to politibetjentene som var like ved den avdøde 17-åringen, men uten å oppdage henne.

TILTALT: Johny Vassbakk er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs. Han nekter straffskyld. Rettstegning: Ane Hem

Fikk bil full av mangler

Duoen, som i dag er pensjonister, hadde hatt en ganske vanlig nattevakt, som sluttet klokken fire om natten.

Da de var ferdig med skiftet sitt, parkerte de patruljebilen ved politistasjonen og byttet til en sivil, leaset bil, som få dager senere skulle byttes ut.

– I den forbindelse var alt av utstyr demontert, for eksempel kraftigere lommelykter og samband. Det var et dårlig utgangspunkt for det som senere skjedde, sier den ene betjenten i retten.

Etter å ha satt seg i den nedstrippede bilen, kjørte de Sundvegen. Ved en tilfeldighet svingte de innom Gamle Sundsveg.

– Jeg har aldri angret så mye på et rutevalg i mitt liv, sier betjenten som kjørte bilen.

Etter kort tid ble han oppmerksom på at det var blod i veien. Patruljen rygget tilbake, stoppet og gikk ut av bilen.

Deretter studerte de blodflekken som lå på venstre side av vegbanen.

I politirapporten er det også beskrevet slepespor som gikk i retning av en grind som Birgitte Tengs trolig ble fraktet gjennom under eller etter drapshandlingen.

– Hadde ikke en tanke om det

Den ene politimannen hadde en bitteliten lykt, som han brukte til å lyse rundt seg.

Etter all sannsynlighet lå Tengs død bare noen få meter unna, men i det stummende mørket, så de ingenting.

Politibetjentene trodde at blodet stammet fra en sau fordi tjuvslakt skal ha vært relativt utbredt i området.

– Vi hadde ikke en tanke om at dette hadde noe med et drap å gjøre, sier den ene betjenten, som selv gikk 10-15 meter ut i terrenget, men uten å se noe av interesse.

De ble også blendet av lysene fra sin egen bil, noe som gjorde det enda vanskeligere å se i mørket, minnes han.

Hørte lyder

Før de kjørte fra stedet, la den ene betjenten merke til noen lyder. Den ene lyden mener han var en eller flere fugler som ble skremt opp fra terrenget.

– Jeg hørte også en lyd som minnet om at noen beveget et nettinggjerde eller noe slikt, sier han.

Det har gitt grobunn for en teori om at gjerningsmannen var på stedet samtidig som politifolkene.

Først seks timer senere ble Tengs funnet drept av en lokal bonde som varslet politiet.

Politibetjentene, som hadde vært ved åstedet kvelden før, fikk også beskjed.

– Da skjønte jeg hva vi hadde vært vitne til. Jeg kledde på meg og dro rett på jobb, forteller den ene betjenten.

Vitner om den siste kvelden

Nå sitter 52 år gamle Johny Vassbakk tiltalt for drapet på Birgitte Tengs. Påtalemyndigheten mener å kunne knytte ham til handlingen gjennom et YDNA-funn gjort på Tengs' strømpebukse.

Selv nekter Vassbakk enhver befatning med drapet.

Denne uken er temaet i rettssaken Birgitte Tengs' siste bevegelser. En rekke vitner fra gågata i Kopervik har forklart seg om hvor de så 17-åringen gå.

Den siste observasjonen av henne er gjort like etter midnatt i Kopervik. Hvordan hun kom seg derfra og de få kilometerne til åstedet, er uklart.

En polititeori er at gjerningsmannen plukket opp Tengs i bil. Ingen har imidlertid sett verken Vassbakk eller bilen hans, og det er åpnet for at hun kan ha gått til fots.