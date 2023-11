Måndag ettermiddag blei tre ungdommar observert då dei stal to sekspakningar med øl og prøvde stikke av. Gutane var 13, 14 og 15 år gamle.

Då politiet rykka ut, måtte ungdommane bli sett i handjern etter at ein av dei slo ein politibetjent i hovudet.

– Dei var verbalt ufine og lite samarbeidsvillige, fortalde operasjonsleiar Helge Blindheim i Vest politidistrikt til BA.

AUKE: Også i Bergen har ungdomskriminaliteten auka siste året. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Dagen etterpå måtte politiet på ny rykke ut til ei nokså dramatisk hending i Bergen, der ein 14 år gammal gut hadde blitt trua med machete på Nesttun. Gjerningspersonen var 16 år.

Torsdag kveld skal ein 11-åring ha blitt slått ned og sparka av ein 14-åring ved eit kjøpesenter i Bergen.

Desse hendingane føyer seg inn i ei lang rekke hendingar der gjerningspersonane er under 18 år.

– Det vi ser no er ganske dramatisk, seier Gunnar Fløystad, påtalesjef i Vest politidistrikt til TV 2.



UROA: Gunnar Fløysand er uroa over utviklinga han ser når det gjeld ungdomskriminalitet. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Stor auke over heile landet

Politidistrikt over heile landet melder om ein stor auke i ungdomskriminalitet det siste året.

Per august 2023 har politiet handtert ferdig i overkant av 14.000 forhold der den mistenkte eller sikta var under 18 år. Det utgjer ein auke på 38 prosent samanlikna med same periode året før.

Litt under halvparten av gjerningspersonane i hendingane knytt til vinningskriminalitet og vald, var under 18 år.

– Grenselaust

– Vi ser at det er liten respekt for autoritetar. Det er grenselaust blant enkelte, seier Morten Ørn, politileiar i Bergen, Øygarden og Askøy.

I området han har hatt ansvar for, har registrert kriminalitet auka med 60 prosent i aldersgruppa under 15 år.

ETTERLYSER FORSKING: Moren Ørn i Vest politidistrikt etterlyser meir forsking som kan gi svar på kvifor det har vore så stor auke i ungdomskriminalitet siste året. Foto: Torjus Sagenes / TV 2

Samstundes som talet på registrert kriminalitet aukar, har Vest politidistrikt, som mange andre, vore nøydde til å nedbemanne.

I Bergen har dei kutta fem stillingar innan førebygging sidan sommaren.

Det går utover kapasiteten til å drive førebyggande arbeid for å hindre ungdomskriminalitet.

– Når vi må redusere bemanninga, så må vi prioritere å etterforske dei melde straffesakene. Då får vi ikkje vore nok til stades ute der barna og ungdommane er som vi skulle ønske, seier Ørn.

Direkte konsekvensar

TV 2 har tidlegare fortalt at ni av tolv politidistrikt har måtta nedbemanne det siste året på grunn av økonomi.

Berre i år har politidistrikta måtte nedbemanne 290 politistillingar.

Fleire av politidistrikta TV 2 har vore i kontakt med, seier nedbemanning og den økonomiske situasjonen går direkte utover deira kapasitet til å drive førebygging.

FÆRRE: Ni av tolv politidistrikt har vore nøydd å nedbemanne på grunn av den økonomiske situasjonen. Dette gjeld fleire ulike stillingar, ikkje berre innanfor førebygging. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Vi held stillingar vakante for å spare pengar, mellom anna innan førebygging og etterforsking, seier Rune Otterstad, leiar for etterretning, førebygging og etterforsking i Innlandet politidistrikt.

– Det medfører at vi brukar lengre tid i saker, er mindre til stades og det vil ta lengre tid før vi kjem, seier han, men understrekar at det ikkje skal vere tvil om at dei kjem ved akutte hendingar.

Knappe ressursar

Fleire av politidistrikta seier til TV 2 at dei er uroa for at ressurssituasjonen gjer dei i dårlegare stand til å møte utfordringane med aukande kriminalitet blant unge.

– Vi kjenner vi ikkje strekk til, det kan vi vere opne på, seier Torgeir Winsnes, leiar av seksjon for etterretning i Agder politidistrikt.



– Det er jo ein fare for at ungdommar blir rekruttert inn i kriminelle nettverk. Vi skulle gjerne hatt meir innsikt inn i miljøa for å få meir kunnskap. Det vil igjen hjelpe å førebygge.

MINDRE TIL STADES: Politiet er uroa for at dei får vore mindre tid til førebyggande arbeid på grunn av knappe ressursar. Foto: Simen Askjer / TV 2

Ressurssituasjonen skapar utfordringar også i Trøndelag, seier Sivert Bragstad Rannem, leiar for felles eining for førebygging.

– 2023 har vore eit svært krevjande år når det gjeld ressursar. Det har også gått utover vårt førebyggande arbeid.

Stor debatt

Denne veka har det vore stor debatt om den kraftige auken i kriminalitet og om kapasiteten politiet har til å møte utfordringane.

Unn Alma Skatvold, leiar i Politiets Fellesforbund, sa tysdag til TV 2 at situasjonen norsk politi står i, er kritisk og at det trengst ei storsatsing. Politiet har for lite ressursar.

Emilie Enger Mehl (Sp) svarte då at ho ikkje er einig i at regjeringa ikkje har gjort noko med utfordringane politiet står overfor.



PRIORITERER: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) seier regjeringa prioriterer politiet i budsjetta. Foto: Sverre Saabye

– Vi har vore gjennom ein kostnadsvekst som og har ramma politiet. Då må vi gjere tøffe prioriteringar, men regjeringa har prioritert politiet høgt i alle budsjett, seier Mehl, og viser til at dei har lagt fram eit budsjettforslag på 2 milliardar kroner til politiet.

Regjeringa har fått kritikk for at dei satsar på å opne nye politikontor, trass ønskene frå politiet sjølv, som heller ønskjer seg fleire politifolk.

Mehl meiner likevel det er riktig strategi å opprette fleire stasjonar, mellom anna som eit ledd i førebyggingsarbeid.

– Eg trur det er viktig og riktig å ha politistasjonar der folk bur. Det er fordi politifolk som er til stades snakkar med ungdom og blir kjent med lokalsamfunnet. Det er med å førebygge ungdomskriminalitet, sa Mehl til TV 2.

MINDRE UTE: Politiet seier dei ikkje har like store moglegheiter til å vere ute og drive førebyggande arbeid blant ungdommane på grunn av ressursmangel. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Bekymra

I Bergen er politiet likevel bekymra over situasjonen.

– Det er ingen tvil om at ressurssituasjonen som er i politiet no, er dramatisk dårleg, seier Fløystad i Bergen.

Han er uroa for kva som vil skje om situasjonen ikkje betra seg.

– Det er noko med det å vere i forkant og klare å bidra til at kriminaliteten går ned. Det er vi uroa for no når vi ser kva som skjer i ungdomsmiljøa, seier Fløystad.



– Folka våre gjer ein veldig god jobb, men det er grenser for kva vi kan gape over.