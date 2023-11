Flere skudd smalt like ved Mossehallen i Moss tirsdag kveld. En mann i 30-årene ble skutt og politiet jakter fortsatt etter en eller flere gjerningspersoner.

Ingen er foreløpig siktet i saken.

Mannen som ble skutt, er svensk. Flere medier i både Sverige og Norge fikk tirsdag kveld opplyst at det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket står sentralt i etterforskningen.

Dette er andre gang på kort tid at det skjer alvorlige hendelser i Øst politidistrikt som knyttes opp mot større, kriminelle nettverk i Sverige.

I starten av november gikk det av en eksplosjon utenfor et hus i Drøbak.

Nå slår flere sentrale aktører alarm om situasjonen.



OMFATTENDE: Eksplosjonen forårsaket store skader på boligen. Foto: Politiet / Øst politidistrikt

– En bekreftelse

Etter skytingen i Moss frykter både Kripos og Fellesforbundet at situasjonen kan forverre seg.

– Det er nok en bekreftelse på det vi har advart mot tidligere. At svenske kriminelle nettverk operer i Norge.

Det sier Kjetil Tunold, leder for etterretningsavsnittet ved Seksjon for organisert kriminalitet i Kripos, til TV 2.

– Det er alvorlig. Det er en ytterligere opptrapping slik vi ser det.

LEDER: Kjetil Tunold i Kripos er leder for etterretningsavsnittet ved Seksjon for organisert kriminalitet i Kripos. Foto: Sverre Saabye/TV 2

Fra før har politiet sett aktivitet av svenske kriminelle nettverk i seks av Norges tolv politidistrikter.

Nå følger Kripos med på de norske kriminelle nettverkene, og prøver å avdekke om og hvis de samarbeider med svenske, forteller Tunold.

– Vi vil selvfølgelig prøve å ta det onde ved roten.

Enn så lenge har Kripos kontroll på situasjonen, menerTunold.

– Men det kan fort snu hvis dette går i negativ retning.

– Dere kan oppleve at dere ikke har kontroll på situasjonen i nær framtid?

– I ytterste konsekvens, ja.

Mener politikerne bortforklarer

Kripos er ikke de eneste som er bekymret. Politiets Fellesforbund gikk tidligere onsdag ut og uttalte at Norge var på vei mot «svenske tilstander».

Forbundsleder Unn Alma Skatvold peker på flere ting som gjør at de mener Norge er på vei mot «svenske tilstander».

Nedbemanning i norsk politi

Ungdomskriminalitet

Organisert kriminalitet Hun peker også på en siste ting: – Politikere som ikke forstår alvoret.

20231129 Unn Alma Skatvold, leder i Politiets fellesforbund Foto: Per Haugen / TV 2

Hun anklager politikerne for å bortforklare situasjonen.

– Politikerne er mer opptatt av å forklare at vi ikke har «svenske tilstander. Jeg er redd for at det blir mye mer alvorlig før man innser at man må gjøre noe.

I Sverige har man rustet opp og blant annet økt med 2000 ansatte i politiet, forteller Skatvold.

At Sverige ruster opp kan være en trussel mot Norge, mener hun.

– Når Sverige gjør det tøffere å være kriminell, har vi 68 grenseoverganger til Norge.

– Fortsatt trygt i Norge

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har ikke besvart TV 2s henvendelser, verken tirsdag eller onsdag. Til NTB sier hun onsdag kveld at gjengkriminalitet ikke skal få plass i Norge.

– Saken i Moss er under politiets etterforskning, og jeg kan ikke kommentere den spesifikt, men jeg har forståelse for at det kommer reaksjoner. Regjeringen tar gjengkriminalitet og utviklingen av den på høyeste alvor, sier justisministeren.

INGEN PLASS: Justis og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sier til NTB at gjengkriminalitet ikke skal få plass i Norge. Foto: Terje Pedersen/NTB

Videre sier hun at det er klare forskjeller mellom Norge og Sverige.

– Det er fortsatt trygt i Norge. Sverige har en voldsbølge som mangler sidestykke. Jeg har forståelse for at politiet merker presset og må løse oppgaver med begrensede midler i det som er en krevende tid.

Foreslår tiltak

Justispolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, reagerer sterkt på skytingen i Moss.

Hun peker på flere ting som blir viktig framover:

– Vi må sørge for at det blir raskere og tydeligere konsekvenser når sånn type kriminalitet blir begått.

ALVOR: Hadia Tajik i Arbeiderpartiet forteller at hun reagerer sterkt på hendelsen i Moss. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Det er grunnen til at vi har foreslått endringer i ungdomsstraffen slik at den i større grad kan kombineres med ubetinget fengsel når det er riktig å gjøre det.

Hun nevner også arbeidet med å få til en såkalt hurtigdomstol.

– Slik at unge på vei inn i et organisert kriminelt miljø opplever at det får raskere konsekvenser når politiet tar tak i de.