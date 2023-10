– Det verste vi har sett

«Bare brødsmuler», «hårreisende» og «blottet for tiltak»: Regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år kritiseres fra alle kanter.

Saken oppdateres!

Når SV skal forhandle med regjeringen om statsbudsjettet for 2024, er det med en rekke harde krav.



– Regjeringens forslag til statsbudsjett tar verken dyrtida eller miljøet på alvor, sier SV-leder Kirsti Bergstø.



En stigende rente og skyhøye priser til tross, det er lite hjelp for dem som ikke får det til å gå rundt i budsjettet, mener SV.

– Vi er i en dyrtid. Alt blir dyrere. Dette budsjettet fjerner ikke matkøene, og det hjelper ikke familier som har fått titusenvis av kroner i økte renter. Her må det sterkere lut til.



Høyre: – Feil medisin



Ifølge Høyres beregninger ligger en familie med fire millioner kroner i boliglån an til å betale over 70 000 kroner mer for lånet sitt neste år, sammenlignet med da Støre-regjeringen overtok.

– Aldri før har renten økt så raskt som nå. Jeg er bekymret for at regjeringen nok en gang skriver ut feil medisin, det sier 2. nestleder og finanspolitisk talsperson Tina Bru.

LEDETRIO: Leder Erna Solberg, her sammen med sine nestledere Henrik Asheim og Tina Bru. Foto: Alf Simensen / NTB

Hun kritiserer regjeringen for et feil fokus på nye kommuner, fylker og politikontorer.

– De færreste vil oppleve at budsjettet bidrar til å hjelpe dem med regningsbunken i hverdagen, sier Bru.

– På en god dag svarer kanskje dette budsjettet på gårsdagens utfordringer, men det er ikke et ansvarlig budsjett som bidrar til å løse morgendagens utfordringer.

KrF: – Altfor lite

– Regjeringen gjør altfor lite for barnefamiliene og minstepensjonistene som nå sliter med å få endene til å møtes.

Det sier finanspolitisk talsperson for KrF, Kjell Ingolf Ropstad.

– Regjeringen burde ha økt barnetrygden, innført en bedre strømstøtte, gjeninnført fritidskortet for barn og unge og økt minstepensjonen for enslige minstepensjonister.

SKUFFET: KrFs finanspolitiske talsperson, Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Rødt: – Ikke rart Thunberg-generasjonen erklæres død

– Regjeringa sier selv at deres viktigste mål er å redusere forskjeller. Men budsjettforslaget er blottet for nye tiltak for folk med dårlig råd og som tar kontroll over de økte prisene, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.

Også partiets miljøpolitiske talsperson, Sofie Marhaug, tyr til kraftig ordbruk.

– En trist dag for norsk klima- og miljøpolitikk. Med statsbudsjetter som dette, er det ikke rart noen prøver å erklære Thunberg-generasjonen død.



Marhaug kritiserer regjeringen for å ikke legge fram den planen for å nå klimamålene som de lovet i Hurdalsplattformen.

– Vi har en grå regjering som forurenser, raserer natur og bryter løfter. Regjeringen trenger en miljøpolitisk realitetsorientering, og ta krisene på alvor.

«GRÅ REGJERING»: Det mener miljøpolitisk talsperson i Rødt, Sofie Marhaug. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Frp: – Bare brødsmuler

– Mens stadig flere står i brødkø fordi de ikke har råd å kjøpe mat, er regjeringens svar å gi dem en skattelette som tilsvarer rett over to brødskiver i uka, sier Fremskrittspartiets nestleder Hans Andreas Limi.

Nye tall fra SIFO viser at 151.000 husholdninger nå er ille ute økonomisk, blant disse har 80 prosent måttet redusere matforbruket de siste seks månedene. Vedums svar er å gi dem noen brødsmuler i skattelette, mener Limi.

– Budsjettaperne er de som jobber, bor alene og må greie seg på en inntekt mens alle utgifter stiger.

BUDSJETTAPERE: Er det mange av i dette budsjettet, ifølge nestleder i Frp, Hans Andreas Limi. Foto: Lars Thomas Nordby / NTB

Redd Barna: – Hårreisende

Regjeringens forslag til statsbudsjett legger opp til å redusere antall kvoteflyktninger til Norge med 1000 personer.

– Dette er uforståelig og hårreisende. Det er farlig å flykte, og kvoteflyktningordningen er en av få mulige og trygge veier for barn på flukt til Norge og Europa. Dette kuttet går aller hardest ut over barna, som ikke får beskyttelse, sier Monica Sydgård, leder for Redd Barnas norgesprogram.

Også MDGs finanspolitiske talsperson reagerer på kuttet, i en tid der rekordmange mennesker er på flukt.

– I dag deles Nobels fredspris ut, og sammen dag velger regjeringen å foreslå å halvere antall kvoteflyktninger som får komme til Norge. Det er lite sjenerøst og stusslig fra en Ap-ledet regjering, sier Lan Marie Berg.

«STUSSELIG»: Lan Marie Berg har ikke noe pent å si om regjeringens kutt i kvoteflyktninger som får komme til Norge. Foto: Frode Sunde / TV 2

Røde Kors: – Ikke nok for fattige familier



Statsbudsjettet mangler et krafttak for fattige barnefamilier i Norge, slår Røde Kors fast. De påpeker at dyrtid gjør at foreldre oppsøker frivillige organisasjoner for å få mat og klær til barna sine.

– Røde Kors er bekymret for økningen i fattigdom, og særlig blant barnefamilier. Vi er skuffet av at Regjeringen ikke tar kraftfulle nok grep for fattige barnefamilier i Norge, som særlig rammes av dyrtidas økte kostnader, sier Anne Bergh, generalsekretær i Røde Kors.

Naturvernforbundet: – Verste vi har sett

Statsbudsjettet for 2024 er ikke i nærheten av å svare på den natur- og klimakrisen vi befinner oss i, mener Naturvernforbundet.



– Sett i lys av alvoret er dette kanskje det verste budsjettforslaget vi har sett, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

SJOKKERT: Truls Gulowsen, leder av Naturvernforbundet. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Også Fremtiden i våre hender raser. De anklager regjeringen for løftebrudd.

– Det er valgløfte-brudd fra både Ap og Sp, og det bryter med hurdalsplattformen, det sier leder Anja Bakken Riise.



Hun viser til at klimapengene til kommunene, såkalt klimasats, er borte.

– I praksis sier de til kommunene: skal dere gjøre klimatiltak, må det gå på bekostning av velferdstjenestene. Klimasats ville gitt midler til kommunene slik at de nettopp slipper slike valg, sier Riise.