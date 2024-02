– Det er mykje kjensler rundt dette. Det er vanskeleg å sette ord på det.

TV 2 møter Anny Britt Telle i Telavåg i Øygarden saman med sønene Martin og Ørjan.

Det er snart åtte år sidan ho mista ektemannen sin Lyder Martin Telle i helikopterulukka på Turøy 29. April 2016.

13 personar, to pilotar og elleve passasjerar, omkom då hovudrotoren losna medan helikopteret var på veg frå Nordsjøen til Bergen.

MINNEST: Anny Britt Telle mista mannen sin i Turøy-ulukka i 2016. Her legg ho ned blomar ved minnesmerket. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Utfallet var katastrofalt. Helikopteret styrta og alle om bord omkom.

Onsdag kveld gjenopplevde familien Telle marerittet, då dei høyrde at nok eit helikopter hadde styrta i havet like utanfor der dei bur.

– Eg tenkte kva i all verda. Eg blei kald og varm. Det er heilt grufullt, seier Anny Britt.

– Eg følte at dette har vi vore med på før, seier Ørjan.

PREGA: Familien Telle seier det vekka vonde kjensler då dei høyrde om helikopterstyrten. No ønskjer dei rekke ut ei hand til dei som er råka. Foto: Elias Engevik / TV 2

Turøy-ulukka 13 personar omkom då eit heliopter styrta like utanfor Turøy i Øygarden kommune 29. April 2016 Blant dei omkomne var 11 norske statsborgarar, ein frå Storbritannia og ein frå Italia. To var pilotar og 11 var oljearbeidarar. Helikopteret var på veg frå Nordsjøen til fastlandet, og var av typen Airbus H225 Super Puma. Ulykka blei forårsaka av eit utmattingsbrot i eitt av dei åtte andretrinns planetgira. Rotoren løsna frå helikopteret og var framleis i lufta då helikopteret traff holmen ved Turøy.

Tett på

Anny Britt fortel at ho var heime onsdag kveld då ho fekk eit nyheitsvarsel på mobilen som varsla at eit helikopter hadde styrta i sjøen.

Ho følgde nøye med på nyheitene, medan ho snakka med vener og familiar om det som hadde hend.

– Det vekka forferdelege minner, seier ho.

– No, som då, tenkte vi jo at vi håper det ikkje er nokon vi kjenner, seier Ørjan.

Mykje trafikk

Alle tre bur framleis i Øygarden. Dei er vane med at det er stor helikoptertrafikk over hustaka, ettersom det er ei vanleg rute nytta for å frakte nordsjøarbeidarar til og frå jobb.

Likevel tok det lang tid før dei blei vane med lydane av helikoptera igjen. Dei er, som så mange andre som bur i området, framleis sterkt prega etter Turøy-ulukka.



– Dette er veldig tett på oss. Vi har helikoptertrafikken over oss kvar einaste dag. Helikopterduren gjer noko med meg, seier Anny Britt.

REDNINGSAKSJON: Store ressursar bidrog i redningsaksjonen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Omfattande redningsaksjon

Det var onsdag kveld klokka 19:41 onsdag kveld kom den dramatiske meldinga om at eit kommersielt helikopter hadde styrta i Nordsjøen utanfor Bergen.

Helikopteret var på eit øvingsoppdrag for Equinor der dei skulle trene på å fire og heise personell og båre.

Hovudredningssentralen starta klokka 20.40 å heise folk opp av sjøen, 50 minutt etter at naudmeldinga kom inn.

Totalt seks personar var om bord og blei redda opp av sjøen.

Ei kvinne i 60-åra omkom. Ein person er kritisk skadd, ein er alvorleg skadd og tre er lettare skadd.

Det er sett i gang etterforsking av ulukka.

Hendinga har prega mange.

– Vi kjenner alle nokon som flyr inn og ut med desse helikoptera, seier ordførar i Øygarden, Tom Georg Indrevik (H).

Han seier det nok er mange som tenker tilbake på den tragiske ulukka i same kommune for åtte år sidan.

MINNESMERKE: Tre år etter helikopterulukka vart det sett opp eit minnesmerke på Turøy, for å minnast dei 13 som omkom. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Vêr saman

Familien Telle veit godt korleis det er å vere pårørande.

No går tankane til dei pårørande. Anny Britt har eitt tydeleg råd til dei som no kjenner på vanskelege kjensler.

– Ta i mot all hjelp de kan få. Vêr saman. Det har veldig stor betydning i ettertid.

Ho seier ho håpar dei råka og dei pårørande vil få svar på kva som har hendt.

Familien ønskjer også rekke ut ei hand til dei som no treng nokon å snakke med.

– Om nokon pårørande treng nokon å snakke med som har opplevd dette før, er det berre å ta kontakt, seier Martin.