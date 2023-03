Nye detaljer avslører hva som skjedde etter at St. Olavs hospital fikk vite at de hadde satt inn et embryo i feil kvinne.

TV 2 har fått innsyn i den nyeste redegjørelsen fra St. Olavs hospital i Trondheim, som ble sendt til Helsetilsynet 1. februar.

Her går sykehuset gjennom hva de foretok seg da de i 2018 oppdaget at de hadde satt inn et befruktet egg i feil kvinne på slutten av 90-tallet. Feilen ble ikke meldt inn til tilsynsmyndighetene da den ble oppdaget i 2018.

I redegjørelsen kommer det fram at professor i rettsvitenskap og lege Aslak Syse har vært en sentral rådgiver for sykehuset.

– Overrasket

I den første e-postkorrespondansen mellom Berge Solberg fra klinisk etikk-komité ved sykehuset og Syse, skriver Solberg:

«Vi har en delikat og sensitiv hastesak som har en del juridiske sider som angår temaer jeg vet du har veldig god peiling på, farskap og morskap og barnelov, bioteknologilov, assistert befruktning og retten til å kjenne sitt biologiske opphav, etc. »

– Jeg ble selvfølgelig overrasket over henvendelsen, sier Syse til TV 2 i dag.

ERFAREN: Jusprofessor Aslak Syse har blant annet ledet det regjeringsoppnevnte farskapsutvalget, og hatt fagansvaret for helserett ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Foto: Berit Roald / NTB

Han har ikke hørt om et lignende tilfelle verken før eller senere.

– Barn har riktignok blitt forbyttet etter fødsel, men ikke allerede i fosterlivet. Og som regel blir slike forbyttinger oppdaget og feilen opprettet. Det er jo ikke mulig i en sak som dette, sier Syse.

– Hva tenker du om at Helsetilsynet ikke ble varslet i 2018? Burde de blitt det?

– Det var ingen grunn til å varsle Helsetilsynet. Tilfellet faller ikke under varslingsplikten, og Helsetilsynet kunne ikke bidra noe til verken faglige eller rettslige vurderinger. At de nå har reist til St. Olavs hospital for å vurdere om det er tilstrekkelig sikkerhet for at liknende ikke vil kunne skje igjen, er litt pussig, mener Syse.

PÅGÅENDE SAK: St. Olavs hospitals juridiske rådgiver i embryoforveklsing-saken kaller Helsetilsynets tilsyn av saken «pussig». Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han viser til at det er helt andre rutiner for merking av biologisk materiale i dag enn på 90-tallet. St. Olavs hospital går trinnvis gjennom dagens rutiner i redegjørelsen (se faktaboks).

St. Olavs prosedyrer for identitetssikring St. Olavs hospital gir en lang redegjørelse for sine rutiner. Her er bare noe av det sykehuset gjør for å sikre at de har kontroll på identiteten til alle involverte: Kvinnen/paret møter den morgenen det er planlagt egguttak og avgir samme morgen sædprøve. • Det er ID-kontroll av embryolog med gyldig ID med bilde fra kvinnen/paret ved signering av behandlingssamtykke. • Kvinnen/paret bekrefter riktig ID lagt inn i sporingssystemet, i tillegg til ark med navneetiketter med kvinnen/parets navn, fødselsdag og unikt registreringsnummer. Og etiketter med fullt navn og fodsels -og personnummer. • Embryolog lager et behandlingskort basert på parets bekreftelse av riktig ID. • I tillegg sjekker embryolog at gyldig underskrevet hovedsamtykke er scannet inn i fagsystemet . Den dagen kvinnen skal få tilbake sitt embryo må hun oppgi sitt hele navn og fødsels- og personnummer og i tillegg levere gyldig ID som sjekkes av lege og den embryologen som skal trekke opp embryoet.





Kvinnens ID sjekk dokumenteres med elektronisk signatur i Linnefiler. • I tillegg mottar embryolog som skal trekke opp embryoet, parets behandlingskort som, i likhet med ved OPU, settes i kortholder som er direkte koblet til arbeidsbenk som benyttes ved tilbakesetting av embryo. • Behandlingskort matches direkte mot ER-skål som inneholder embryoet som skal tilbakeføres til kvinnen. • Dersom kortet ikke matcher med skålen som embryoet (som skal tilbakeføres til kvinnen) trekkes opp fra, vil det utløses en alarm i tillegg til et stort rødt kryss som varsler om feil.

Helsetilsynet vil ikke kommentere Syses uttalelser.

De var på stedlig tilsyn på St. Olavs hospital 15. og 16. februar.

Uvitende donorer

Syse ga i 2018 råd om hvem som hadde hvilke rettigheter av de involverte i saken. Han mener dette er en sak som først og fremst angår barnet selv og de juridiske foreldrene, og sekundært de som er genetisk forbundet med barnet.



De juridiske foreldrene etter norsk lov er kvinnen som føder barnet og den hun på det tidspunktet er gift med.

– De som hadde avgitt egg og sæd til embryoet kan dermed betraktes som en form for uønskede og uvitende donorer, og de har ikke rettigheter i relasjon til barnet, sier Syse.

FRYSTE EGG: St. Olavs hospital har oppgitt at det er helt andre rutiner i dag for å sikre at forveksling ikke skjer. Foto: Frank Lervik / TV 2

Men barnet har selvstendige rettigheter overfor donorer, påpeker han og viser til aktuelle lovverk.

Et adoptivbarn har etter fylte 18 år etter adopsjonsloven rett til å få opplyst fra adopsjonsmyndigheten hvem de opprinnelige foreldrene er.



Den som er født etter assistert befruktning ved hjelp av donert egg eller sæd, har ved fylte 15 år rett til å få opplysninger om donors identitet, slik det har ønsket i dette tilfellet.

Kan ta måneder

TV 2 har spurt i hvilken grad redegjørelsen fra St. Olav svarer på Helsetilsynets spørsmål i saken.

– Nå er vi i prosess hvor vi innhenter informasjon og vurderer denne. Så vil vi kunne si mer i en foreløpig rapport der vi skal sammenstille skriftlig og muntlig informasjon fra ulike kilder og fra det stedlige tilsynet ved St. Olav, sier seniorrådgiver og jurist Nina Bråthen Torstveit til TV 2.

Det er usikkert når rapporten blir klar, men Helsetilsynet anslår at det kan ta flere måneder.

St. Olavs hospital understreker at de samarbeider med Helsetilsynet og vil forholde seg til deres vurdering og konklusjon.

SAMARBEIDER: Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne ved St. Olavs hospital sier de samarbeider med Helsetilsynet. Foto: St. Olavs hospital.

– Vi ønsker ellers ikke å kommentere denne saken utover det vi har sagt tidligere, sier kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne.

Sykehuset har tidligere uttalt at den saken gjelder og vedkommenes foreldre ikke har ønske om mediedekning. Som konsekvens av hens redsel for å bli identifisert, har hen ikke fritatt sykehuset fra taushetsplikten.