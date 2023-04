– Det var ikke tulleslag, det var alvor

SØR-ROGALAND TINGRETT (TV 2): Jenta som er tiltalt for vold mot Aleksandra Javorac-Bore mente hun ikke hadde hatt kontakt med henne før hendelsen. Aleksandra selv sier hun levde i frykt.

16 ÅR: Aleksandra Javorac-Bore på vei inn i rettssalen i Sør-Rogaland tingrett for å vitne. Det er første gang siden voldshendelsen hun møter den tiltalte. Foto: Kristian Myhre / TV 2

I 2021 fortalte Aleksandra Javorac-Bore, som da var 15 år, åpent om en hverdag preget av vold, grov mobbing og rasisme.

Onsdag vitnet hun mot en 17-åring som er tiltalt for å spyttet, slått og sparket henne i hodet.

Aleksandra hadde tidligere anmeldt jenta, men alle forhold ble henlagt. Likevel ble det en viktig del av første dag i rettssaken.

– Jeg følte at mine to siste ungdomsskoleår ble tatt fra meg. Jeg har brukt mye tid på å stresse over om noen skal komme å ta meg, sier hun i retten.

I retten erkjente den tiltalte jenta delvis straffskyld for volden mot Alexandra Javorac-Bore en kveld i mai i fjor.

Se en privat filmet video av voldshendelsen under:

Husket lite av det som hadde skjedd

17-åringen er også tiltalt for en voldshendelse mot en annen jente, samt trusler mot en tredje. Sistenevnte nekter hun straffskyld for.

I vitneboksen forklarte den tiltalte 17-åringen at hun ikke husker i detalj nøyaktig hva som skjedde. Hun beskriver å ha vært svært ruset under begge voldshendelsene.

I retten forklarte hun også at hun ikke har vært ruset siden voldshendelsene.

Årsaken til at hun bare erkjenner delvis straffskyld, forklarer tiltalte, er at det første slaget skal ha vært selvforsvar.

– Jeg trodde hun skulle slå meg. Det er åpenbart at hun ville gjøre noe med meg, sier 17-åringen.

AKTOR: Politiadvokat Fride Wirak forklarte i retten onsdag at ettersom tiltalte er mindreårig skal hun i rettens øyne anses som et barn. Det vil ha betydning for straffeutmålingen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

På spørsmål fra aktor i saken, Fride Wirak, om rusen virket inn på hvor sint hun ble, bekrefter tiltalte dette.

– Jeg tror ikke jeg hadde blitt så sur hvis ikke. Det ser ikke bra ut fra min side i videoen, det syns ikke jeg selv, forklarer hun.

Hadde fått beskjed om å filme

En venninne av Aleksandra vitnet også i retten onsdag. Hun filmet den ene av videoene som er del av bevismateriale i saken.

– Kan du si noe om kraften i slagene? spør Wirak.

– Det så ikke ut som hun slo henne svakt. Det var ikke tulleslag, det var alvor, svarer venninnen.

Venninnen fortalte at hun hadde fått beskjed av Aleksandra om å filme eventuelle farlige situasjoner Aleksandra var redd for å bli utsatt for.

Selv forklarer Aleksandra at dette var et råd hun hadde fått av sin bistandsadvokat Andreas Sjødin, etter at tidligere saker hun hadde anmeldt ble henlagt på bevisets stilling.

FORSVARER: Anne Hølland er forsvarer for den mindreårige tiltalte jenta. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Anne Hølland, 17-åringens forsvarer, spurte Aleksandra om forløpet til hendelsen.

Tiltalte mener nemlig Aleksandra både fremsto truende, og i videomaterialet kan man se 16-åringen gå mot tiltalte.

– Jeg kunne selvfølgelig gått med en gang, men det er òg en vanlig reaksjon om noen spytter deg i fjeset eller snakker stygt om deg, svarer Aleksandra i retten.

Både psykisk og fysisk

Aleksandra var klar i talen da aktor Wirak spurte om hun fremdeles stod ved erstatningskravet.

– Ja, svarte 16-åringen.

Bistandsadvokat Andreas Sjødin er ikke til stede i rettssaken, og Wirak fremmer kravet på vegne av Aleksandra.

– Er det noe du vil legge til, spør aktor.

– Bare at oppreisningen burde gjelde for både fysisk og psykisk skade, svarer Aleksandra.

SPENT: Aleksandra Javorac-Bore og moren Maria Lindboe venter på å gå inn i retten onsdag. Rettssaken er lukket for publikum. Foto: Kristian Myhre / TV 2

I retten gikk det nemlig ikke an å komme utenom at hun tidligere har anmeldt 17-åringen for hatefulle ytringer og trusler.

– Jeg så meg alltid over skulderen for å passe på at ingen var der. Jeg gikk ikke alene. Mamma hentet meg etter skolen, og jeg tok alltid følge med flere.

Alle anmeldelsene ble henlagt og er dermed ikke en del av rettssaken. Samtidig er det det eneste som knytter Aleksandra og tiltalte til hverandre.

– Det var jo mye av grunnen til at det som skjedde på sosiale medier skjedde, var på grunn av henne. Da sendte også flere av vennene grove drapstrusler, sier Aleksandra i retten.

Den tiltalte 17-åringen bestrider dette i sin forklaring.

Politiet har begrunnet henleggelsen med at det ikke fantes tilstrekkelig bevis for at det var den nå tiltalte som stod bak truslene.

Rettssaken går over to dager i Sør-Rogaland tingrett.