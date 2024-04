Seieren i svenske «Melodifestivalen» har skapt et enormt mediesirkus rundt de kjente tvillingene. Nå er de klare for den store finalen.

50 år etter at ABBA vant med sin «Waterloo» er det Norges egne tvillingbrødre Marcus og Martinus Gunnarsen (21) som skal representere vertsnasjonen i årets «Eurovision Song Contest» med låten «Unforgettable».

De forteller om intense reiser og promoteringer i forkant av musikkonkurransen og har blant annet besøkt «BBC Breakfast» og gjort intervju med New York Times.

– Det er verdens største sangkonkurranse. Da må man forberede seg så mye som mulig, forteller Marcus til TV 2.



Guttene har markert seg sterkt i Sverige, men innrømmer at de kjenner på presset med å representere nasjonen som tidligere har vunnet hele sju ganger.

– Vi skal representere et land som har gjort det best når det kommer til Eurovision. De har vunnet like mange ganger som Irland.

Satser i Sverige

Sverige er kjent for å ta svenske «Melodi Grand Prix», også kjent som «Melodifestivalen», på største alvor. Det har også brødrene fått erfare.

– Det er stort. Som de sier selv: de feirer bursdag, de feirer julaften, også feirer de «Melodifestivalen». Det at vi vant der er helt sykt, forteller Martinus og fortsetter:

– Det var første gang jeg gråt på TV, innrømmer han.



De reiser til Malmö allerede 1. mai. Da venter elleve dager med forberedelser før de får æren av å åpne finalen den 11. mai.

Spiller i 3. divisjon

Selv om de har vært popstjerner siden de var ti år gamle, bor de fremdeles hjemme på Trofors. Der er de blant annet aktive i det lokale fotballaget, Mosjøen IL.

NÆRT FORHOLD: Det er godt å ha broren sin i nærheten når mediesirkuset til «Eurovision Song Contest» er i gang. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

– Vi skal på trening i morgen. Vi reiser hjem i natt etter en lang promodag, sier Martinus.

Marcus innrømmer at han allerede er litt irritert over å ha gått glipp av kamper fordi de har reist rundt i Europa på promoturné.

For å opprettholde formen har de blant annet trent med lokale fotballag i de landene de har besøkt, blant annet med juniorlaget til «Røde stjerne Beograd».

De trener også med svenske lag, men har lært å ikke avsløre hvilke lag de trener sammen med.

– Fansen kommer på treningene. forteller Marcus og fortsetter:

– Det er liksom «vår» plass – der vi kan slappe av. Så vi tenkte at det var lurt å ikke si hvem vi trener sammen med, ler han.



Ikke lenger barnestjerner

Det har vært et skifte for de unge herrene de siste årene. Ønsket om å distansere seg fra barnestjerne-stemplet og å bli ansett som voksne artister gjorde at de søkte mer til Sverige.

– Siden korona har det vært en periode der vi har tenkt: «Hva skal vi gjøre nå, hva er neste?»

– Det å gå videre til å bli voksne artister syntes vi var litt vanskelig i Norge. Her har de kjent oss siden vi var ti år da vi vant «MGPjr», forteller Marcus.

De tenkte at det kanskje hjalp å starte en annen plass enn i Norge, og at Sverige ble et naturlig sted å prøve seg. De signerte med Universal Music Sverige, og fikk etter hvert muligheten til å være med i den svenske versjonen av «Maskorama».

– Det var en plass der det ikke var noe press, for ingen visste at det var oss under maska. Vi fikk vist oss frem.

Marcus bekrefter at etter seieren i «Maskorama» har det bare ballet på seg.

– Vi har klart å få til den overgangen ganske bra, tilføyer Martinus.