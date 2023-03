– Det var forferdelig på ulykkesstedet

Ekteparet hadde vært på restaurant i sentrum av Ålesund og var på vei hjem i drosje litt over klokka 23.30 denne fredagskvelden i juni i fjor.

Et grusomt syn møtte paret inne i tunnelen. To personbiler hadde kollidert med voldsom kraft.

– Da vi så hvordan bilene så ut, forsto vi at det hadde skjedd noe virkelig alvorlig. Det å komme helt uforberedt til et skadested er forferdelig brutalt. Samtidig var det mange som gjorde alt de kunne for å berge liv, sier TV 2-anker Arill Riise.

Startet HRL

En av dem var kona Inger. Hun er operasjonssykepleier ved sykehuset i Ålesund og forsto umiddelbart at hun måtte starte livreddende førstehjelp på stedet.

MISTET LIVET: De tre kvinnene som omkom i ulykka i Blindheimstunnelen, satt i denne bilen. Foto: Arill Riise / TV 2

– Jeg husker vi at sprang fra drosja og mot skadestedet, og jeg tenkte med meg selv at det var uhyggelig stille på stedet. Arill fikk beskjed om å ringe 113 og varsle om ulykka, sier Inger Lid Riise.

En bil som kom kjørende i motsatt retning, fikk sperret tunnelåpningen og sikret skadestedet samtidig som passasjerene i bilen hentet frem brannslukkingsapparat fra tunnelen.

– Det kom røyk fra bilene og vi var redde for at det skulle begynne å brenne. Det lakk både bensin og olje fra kjøretøyene, forteller Lid Riise.

Sammen med en ung mann som kom først til stedet, konsentrerte de seg om personene i bilen som lå veltet inn mot tunnelveggen.

– En av passasjerene hang fast i sikkerhetsbeltet. Noen kom til med en tapetkniv slik at vedkommende ble frigjort. Samtidig kom det til en annen dame som også var sykepleier. Hun hadde startet hjerte- og lungeredning (HLR) på sjåføren. Vi samarbeidet om kompresjonene og å blåse. I og med at begge var helsepersonell, brukte vi vår kompetanse til å gjøre det vi kunne og måtte gjøre. Det er en trygghet å ha den ballasten når en står oppe i en nokså kaotisk situasjon, sier Inger Lid Riise til TV 2.

ULYKKESBIL: Den kvinnelige sjåføren av denne bilen står tiltalt for uaktsom å ha forvoldt en annen død, som det heter i straffelovens § 281. Foto: Arill Riise / TV 2

Arill Riise konsentrerte seg om de fire ungdommene som satt i den ene ulykkesbilen.

– Jeg passet på at de hadde frie luftveier og sjekket at de ikke hadde ytre skader. De var alle i sjokk og vanskelige å komme i kontakt med. Bilen var fullstendig knust i fronten, likevel var kupeen intakt. Men vi ante ikke om de hadde indre skader, sier TV 2-profilen.

Ulykkesstedet ligger bare få kilometer fra både sykehuset på Åse og brannstasjonen i bydelen Spjelkavik, slik at nødetatene kom raskt til stedet.

– Det var stor lettelse da de kom. Jeg har tenkt mye på samhandlingen mellom nødetatene. De handlet veldig målrettet og det fungerte veldig bra på ulykkesstedet, sier operasjonssykepleieren.

Ny ulykke

Arill Riise er imponert over innsatsen til kona og de andre som bisto med livreddende førstehjelp på stedet.

– Jeg har kjørt bil i 44 år og aldri kommet borti en ulykke. Plutselig er du midt i dramaet og ser at kona øyeblikkelig tar rollen som livredder. Hun og de andre som jobbet på stedet gjorde alt de kunne for å redde liv, mener Riise.

De velger å fortelle sin historie for å få fokus på hva du kan gjøre hvis du kommer til et ulykkessted.

– Det handler alltid om å sikre ulykkesstedet slik at det ikke skjer flere ulykker, og å ringe 113 for å varsle. Deretter handler det om å ta hånd om de skadde, sørge for frie luftveier, starte hjerte- og lungeredning, samt stoppe blødninger. Det er viktig å involvere seg. Det verste du kan gjøre er ikke gjøre noen ting, sier Inger Lid Riise.

Røde Kors sine råd om du kommer til en trafikkulykke: Stans og ta på deg refleksvest. Skaff oversikt og sikre skadestedet. Er det personskade involvert, gi livreddende førstehjelp. Vis ansvar, skaff oversikt og varsle. Ikke nøl med å ta ledelsen hvis ingen andre har gjort det. A-B-C-D - regelen Det er i denne rekkefølgen vi undersøker pasienten, prioriterer tiltak og vurderer alvorlighetsgrad: A - Airway / luftveier: Har pasienten frie luftveier, eller ikke?Før vi undersøker om pasienten puster må vi gi frie luftveier. Bøy pasientens hode varsomt bakover ved å holde en hånd på pannen og den andre hånden under haken. Om nødvendig, trekk haken litt fram. Noen ganger er frie luftveier nok til at pasienten begynner å puste igjen. B - Breathing / åndedrett / pust: Puster pasienten, hvordan puster pasienten, puster pasienten ikke? Mens du holder frie luftveier, legg kinnet rett over pasientens munn mens du har blikket nedover pasientens brystkasse. Se og kjenn i inntil 10 sekunder, ser du at pasienten puster? Kjenner du eller hører du at pasienten puster? Hvis du er i tvil om pasienten puster normalt, ring 113 og start hjerte- lungeredning. C - Circulation / sirkulasjon - blodomløp: Har pasienten blodomløp, slår hjertet effektivt eller ikke? Tegn på nedsatt sirkulasjon er redusert bevissthet, blek, kald og/eller klam hud. Det er vanskelig å sjekke pulsen både på seg selv og andre, du skal derfor ikke bruke mye tid på å lete etter pulsen. Ring 113 og start HLR. D - Disability / bevissthet: Er pasienten bevisst og kontaktbar, redusert bevissthet eller ikke bevisst? Hvis pasienten ikke er våken og ikke lar seg vekke, er det alltid alvorlig. Men tilstanden kan også være alvorlig selv om pasienten er våken. Er pasienten våken, skal vi også sjekke om pasienten er orientert. Ved å sjekke om pasienten vet hvor man er, hvilken dag det er, osv, sjekker du om hjernen fungerer som den skal eller ikke. Hvis pasienten ikke reagerer, kan situasjonen være livstruende og det haster å få fram kyndig hjelp. Når du kommer til en kø etter en trafikkulykke, ikke bryt ut av køen for å snu, det er gjerne utrykningskjøretøyer på vei i motsatt kjørefelt. Mer om hva du gjør om du kommer til et skadested ser du her:https://www.rodekorsforstehjelp.no/rad-og-informasjon/forstehjelptips/livreddende-forstehjelp/trafikkulykker/

En måned senere ble ekteparet Riise involvert i nok en dramatisk hendelse på veien.

Bare noen få kilometer unna Blindheimstunnelen oppdaget de en lastebil som stod merkelig til ute i gresset.

FØRSTEHJELP: Inger og Arill Riise kom først til denne ulykke og måtte starte livreddende førstehjelp før nødetatene kom til stedet. Foto: Arill Riise / TV 2.

– Vi kjører bort og ser at sjåføren henger over rattet. 113 blir varslet og sammen med en annen person som kommer til, får vi vedkommende ut av bilen og startet hjerte- lungeredning, forteller Inger Lid Riise.

Også her kom nødetatene raskt til stedet. Men livet stod ikke til å redde for mannen som hadde fått et illebefinnende og kjørte av veien.

– Det er jo rimelig surrealistisk å komme ut for to opplevelser som dette på kort tid, sier Lid Riise.

PUSTEMASKE: Redningsmannskaper bruker gjerne pustemasker som denne. Foto: Harald Jacobsen / TV 2.

Hun skryter av mannen som kom til.

– Han hadde vært på førstehjelpskurs bare noen uker i forveien, og hadde det friskt i minne. I tillegg hadde vi etter den forrige ulykka kjøpt inn pustemasker som lå i bilen. Nå kom dette utstyret til god hjelp, sier Lid Riise.

Vær forberedt

Hvis du ikke allerede har førstehjelpsutstyr i bilen, anbefaler hun å kjøpe inn dette.

– Vi har lært at man alltid skal ha med seg utstyr som pustemaske til hjerte- lungeredning, saks til å klippe belte eller klær er viktig sammen med kompresser, er rådet fra operasjonssykepleieren.

Tirsdag startet straffesaken mot den kvinnelige sjåføren som er tiltalt for å ha forårsaket dødsulykken i Blindheimstunnelen.

Påtalemyndigheten mener 25-åringen holdt for stor hastighet. Ifølge tiltalen hadde sjåføren et gasspådrag som førte til at hun mistet kontrollen over bilen og kom over i motgående kjørefelt.

PREGET: Med en måneds mellomrom kom ekteparet Riise ut for to svært dramatiske hendelser i trafikken. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Vi tenker på de pårørende som har mistet sine og alle som var involvert i denne ulykka, sier ekteparet Riise.

Selv har de brukt mye tid på å snakke sammen for å bearbeide sterke inntrykk.

– Vi har hatt god nytte av å snakke sammen om det som skjedde, og jeg har hatt veldig godt av å snakke med kolleger på sykehuset, sier Lid Riise.

– Det står ikke noe apparat klart for å hjelpe deg med debrifing når du kommer til et skadested slik vi gjorde. Da er disse samtalene oss i mellom svært verdifulle.