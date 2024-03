– Det utenkelige har skjedd

KALLAX (Sverige): Over 200 år som en uavhengig nasjon er historie. Nå er Sverige et fullverdig medlem av NATO.

De vernepliktige soldatene på militærbasen Kallax utenfor Luleå i Nord-Sverige, har det travelt med å gjøre jagerflyet klar til strid igjen.

– Vi har nettopp «ladet» flyet ved å sette på fire jaktmissiler. Det er også ladet med 90 skudd på kanonen, sier Melvin Carlberg, vernepliktig i det svenske Flyvåpenet.

På basen er det stor og hektisk aktivitet akkurat nå.

Carlberg og resten av mannskapene er en del av den nordiske vinterøvelsen «Nordic Response». Der deltar 13 nasjoner og over 20 tusen soldater.

Da øvelsen startet, var det mange som hadde håpet på at Sverige skulle rekke å være en del av NATO-alliansen. Slik gikk det ikke.

ØVELSE: Nato-øvelsen Nordic Response 24 pågår nå. Foto: Run Gyllander / TV 2

Men nå har Ungarn skrevet under tiltredelsesprotokollen. Det historiske dokumentet er overlevert fra Sverige til USA i Washington.

Dermed er Sverige å regne som et fullverdig medlem. Det betyr at mer enn 200 år som uavhengig nasjon nå er over.

– Jeg vil påstå at det er historisk og omveltende det som nå skjer. Vi har jo hatt en mer eller mindre isolasjonistisk sikkerhetspolitikk i mer enn 200 år. Vi har jo jobbet sammen med Nato og med gode venner som Norge og Finland i mange år.

– Det som nå skjer er politikk som er lett å forstå for meg som yrkesmann, men det er også noe som kreves av oss mentalt å ta inn. Dette er stort, sier sjef i Norrbottens Flygflottilj F21, Peter Greberg.

– Aldri trodd

– Det har vært politikk helt tilbake til 1812. I dag er den politikken slutt, sier Per Erik Solli, senior forsvarsanalytiker hos Nupi.

ALDRI TRODD: – Tenk at 200 år som uavhengig nasjon nå er slutt, sier Per Erik Solli, Senior forsvarsanalytiker, NUPI. Foto: Run Gyllander / TV 2

– Hadde du noen gang trodd på dette?

– Nei, aldri. Hadde du spurt meg for fem år siden, så hadde jeg aldri trodd på deg. Nå har det utenkelig skjedd. Det er krigen mot Ukraina som er årsaken til at Sverige nå er NATO-medlem. Husk også at oppslutningen om et NATO-medlemskap har snudd dramatisk blant folk i Sverige på kort tid, sier Solli.

Det var et mål å rekke å bli medlem før øvelsen Nordic Response 2024 startet 03. mars.

– Dette ble en historisk øvelse som krones med at vi ble NATO-medlem under den nordiske samtreningen, sier Greberg.

STORT: – De er lett å forstå dette som yrkesmann, men det krever også noe av oss mentalt, sier Peter Greberg, sjef for Norrbottens Flygflottilj F21. Foto: Run Gyllander / TV 2

Det og bli en del av NATO-alliansen, og ikke lenger bare være en partnernasjon på store øvelser, gir flere fordeler.

– Den største endringer er at vi blir en del av et kollektiv. Vi forsvarer NATO-landene sammen, og det er nå helt nytt, sier Greberg.

Det er sjefen for det svenske flyvåpenet, Jonas Wikman, enig i.

– Det er klart at dette er viktig. Vi kjenner fra vårt perspektiv at vi kan samarbeidet ytterligere og at vi sammen blir sterkere. Dette gjøre Nato sterkere, og det gir en bedre sikkerhet for oss selv, sier Wikman.

Myk overgang

Spesielt under slike øvelser som vinterøvelsen Nordic Response 2024, får Sverige nå tilgang til bedre verktøy som gjør øvelsen enklere.

– Når vi nå får muligheten til å koble oss sammen andre land sine flyvåpen, marinen og hæren sine styrker, kommer flyvåpenet vårt til sin rett. Det skaper helt nye muligheter til å løse oppdragene, sier han.

ØVER SAMMEN: I fremtiden er Sverige en del av NATO. Da blir det enklere å øve sammen med allierte nasjoner. Foto: Run Gyllander / TV 2

Sverige har i mange tiår vært med når Nato har hatt vintertreninger. De kjenner systemene godt og har god kompetanse som partnernasjon.

– Et viktig aspekt er at Sverige har hatt en myk start og en gradvis tilnærming til Nato i over 30 år. Svenske myndigheter og forsvaret er allerede godt kjent med NATO-systemet fordi de har vært en partnernasjon til alliansen siden 1994, og de har i tillegg lenge deltatt aktivt i internasjonale operasjoner og flernasjonale militære øvelser, sier Per Erik Solli.



Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa gjør at hele Nordkalotten nå er blitt svært viktig med tanke på forsvaret av Norden.

Ruster opp

Sverige er nå i ferd med å ruste opp sitt forsvar igjen.



– Vi har våre grunnorganisasjoner, divisjoner og skvadroner når det gjelder stridsflyvninger, men vi øker personalmengden så mye vi kan. Det betyr at vi utdanner flere vernepliktige og forsøker å ansette flere offiserer. I tillegg til flere spesialister.

– Dette gjør vi for å fylle opp krigsorganisasjon og for å bli sterkere over lengre tid, sier Greberg.

Sverige gjør også endringer når det gjelder førstegangstjenesten.

KAMPKLAR: Soldatene har et tidskrav på å gjøre kampflyene JAS-Gripen klar til strid igjen rett etter at det har landet. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Ja. Det er endringer allerede nå. Det er plikt for alle ungdommer, både kvinner og menn over 18 år. De testes for å kunne inngå i det svenske forsvaret. Har man da tilstrekkelige ferdigheter eller egenskaper, kan man bli tatt ut. Da er man egentlig ikke frivillig lengre og forplikter seg til tjeneste, sier Greberg.

– Kommer disse endringene som følge av Putins og Russlands invasjon av Ukraina?

– Beslutningen om å øke bemanningen ble gjort før krigen mot Ukraina, men det har vært en økning i det sikkerhetspolitiske landskapet de siste årene. Da tenker jeg spesielt på Jordan i 2008 og annekteringen av Krim i 2014. Det er nok mye av grunnen til det vi ser nå, sier Greberg.

Dette er spennende

Tidligere denne uken har det vært skrevet at Putin og Russland er provosert over øvelsen som nå pågår i nordlige del av norden.

Det tar sjefen for det svenske Luftforsvaret med knusende ro.

– Det er en del av dynamikken og den situasjonen som er nå. Jeg har ingen store tanker om dette. For vår del er det åpenbart. Vi forbereder oss på å forsvare oss selv og ha et sterkt forsvar, sier Wikman.

HISTORISK: – Det er viktig å være en del av NATO, sier vernepliktig Markus Sandberg. Foto: Run Gyllander / TV 2

Inne på militærbase i Kallax i Nord-Sverige, er U.S Marines i ferd med å gjøre klart et tankfly.

Det at Sverige nå formelt er medlem av Nato er bra mener de svenske vernepliktige som vi møter på basen.

– Det er en stor mulighet for oss til å delta sammen med andre land fra Nato. Det å dele strategier, arbeidsmetoder og få et mer effektivt forsvar er bra, sier vernepliktig Marcus Sandberg.