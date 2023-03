LUND (TV 2): En ung mann ble erklært død på stedet etter en utforkjøring i Rogaland. Dagen etter ble et trafikkoffer fra forrige uke gravlagt i samme bygd.

DYSTRE TALL: Seks ungdommer mellom 16 og 24 år har omkommet i trafikken i Norge i år. Til sammenligning var det to døde i samme periode og aldersgruppe i fjor. Det viser tall fra Trygg Trafikk.

Det er en grå og tung dag i Lund kommune, helt sør i Rogaland.

Tirsdag kveld oppdaget forbipasserende bilister en kollidert bil i et skogholt langs E39 i Drangsdalen, like nord for Moi.

En ung mann ble erklært død på stedet etter å ha kollidert med et tre.

Navnet er frigitt i samråd med pårørende. Det var 25 år gamle Andreas Aase fra Eigersund som omkom i ulykken.

Hendelsesforløpet er foreløpig ukjent, og Sør-Vest politidistrikt etterforsker ulykken.

OMKOM: En ung mann døde etter å ha kjørt på et tre i Drangsdalen tirsdag kveld. Det er tent lys og lagt ned blomster ved stedet. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Det skjer bare åtte dager etter Mikael Åvedal Bakken (16) og Alexander Kro Hanssen (18) mistet livet i en ulykke der bilen de satt i havnet på sjøen, bare noen kilometer lenger sør.

– Det har bare vært helt forferdelig. Det utenkelige har skjedd, at vi mistet fire unge mennesker i løpet av to måneder. Du tror ikke det er sant, sier ordfører Magnhild Eia (Sp).

Hanssen og Bakken ble hentet ut av dykkere og fløyet til Haukeland universitetssjukehus, men livet sto ikke til å redde.

Et lokalsamfunn i sorg

Onsdag var det gravferd for Alexander Kro Hanssen i Moi, og bygda er i sorg.

– Det er det eneste folk snakker om. Det ble så voldsomt, og alle ulykkene er brå og brutale, sier Eia.

PREGET: Ordfører Magnhild Eia (Sp) forteller at lokalsamfunnet er i sorg og sjokk etter ulykkene den siste tiden. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Ordføreren deltok i begravelsen, og er sterkt preget når hun snakker med TV 2.

– Du er ikke forberedt på det. Det var veldig, veldig tungt å kjøre gjennom Drangsdalen hvor den forrige ulykken skjedde, på vei til begravelse i dag.

Folk bearbeider sorg ulikt, men Eia sier at kommunen forsøker å stille opp for alle på best mulig måte.

Det har plaskregnet hele dagen, men under minnestunden lysnet det.

– Det er veldig tøft, samtidig har det varmet å se den oppslutningen som har vært. Det var bare enestående å oppleve, sier Eia.

To tenåringer døde etter at bil kjørte av veien og havnet i vannet ved Moi i Rogaland. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Dødstallene på vei opp

2021 var et år med rekordlave dødsfall i trafikken, med 80 tapte liv. Frem mot 2021 sank tallene jevnlig, men steg igjen i fjor. Trenden kan være i ferd med å snu, frykter Trygg Trafikk.

– Vi ser dessverre en økning i antall omkomne også i år. Så langt i år et det omkommet 18 personer, mot syv personer i samme periode i fjor, sier Cecilie Bryner, kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk.

PREGER LOKALSAMFUNN: – Igjen har vi sett hvordan alvorlige trafikkulykker kan få enorme påvirkninger på hele lokalsamfunn, sier Cecilie Bryner i Trygg Trafikk. Foto: Trygg Trafikk

Første kvartal i 2023 har ikke gitt inntrykk av at vi beveger oss nærmere målet om å få tallet på døde ned til null.

Verst rammet er Rogaland, med seks dødsfall. Det er dobbelt så mange som Troms og Finnmark, med tre døde.

– Vi har hatt for mange unge voksne som har mistet livet i trafikken hittil i år. Det er ekstra sårt og meningsløst når det er yngre som omkommer, sier Bryner.

Trygg Trafikk oppfordrer til å stille inn skjermer før du kjører, ha på bilmodus for å unngå forstyrrelser og å tilpasse farten etter forholdene.

– Og å være påkoblet i hodet når du ferdes i trafikken, enten du sykler, går eller kjører. Det er de beste strakstiltakene vi alle kan gjøre noe med for å unngå nye dødsulykker.

Allerede halvparten av fjoråret

Først på stedet når ulykken er ute er nødetatene. Leder for trafikk- og sjøseksjonen, politioverbetjent Trond Atle Bjelland, er bekymret over hvor ofte ulykkene de rykker ut på ender med dødsfall.

– I fjor hadde vi tolv her i Rogaland og nå ligger vi på seks allerede. Det er utvikling som er veldig lite ønsket, sier han.

Han peker på at dersom trenden fortsetter vil det bli et «helt spesielt» år, og spesielt i Rogaland.

OMKOM: En ung mann døde etter å ha kjørt på et tre i Drangsdalen tirsdag kveld. Foto: Heidi Karin Gilje Skog.

Han forteller at politiet prøver å ha så mye kontrollvirksomhet som mulig, og at de i hovedsak satser på fart, oppmerksomhet og rus.

– Det er jo fart som er hovedårsaken, men vi satser også på dette med oppmerksomhet, altså mobilbruk, sier seksjonssjefen.

Å bli bøtelagt for å bruke mobil i byr er blitt dyrere, og ifølge Bjelland merker de forskjellen etter nye satser.

Likevel registrerer han at det fortsatt er mange som ikke klarer å la den ligge, noe som bekymrer han.

– Det skal så lite uoppmerksomhet til før det går galt i trafikken.