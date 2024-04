– Det systemet er ikke sunt

– DE BØR GJØRE OM PÅ DET. Kristin Skogen Lund liker ikke at det tas viktige beslutninger når man har døgnet. Foto: Emilie Holtet

På søndag kom partene i lønnsoppgjøret til enighet, etter å ha forhandlet 19 timer på overtid.

TRØTTINGER: Knut Sunde, Mats Ruland og Jørn Eggum søndag. Foto: Frederik Ringnes

I ettertid har både Knut E. Sunde fra arbeidsgiversiden og Jørn Eggum fra Fellesforbundet innrømmet at de gikk mer enn 36 timer uten søvn.

Å være våken så lenge tilsvarer å ha en alkoholpromille på 1,0.

– Jeg har jo mange ganger sagt at jeg mener det systemet ikke er sunt.

Det sier Kristin Skogen Lund. Hun satt som direktør i NHO fra 2012 til 2018. På den tiden fikk hun med seg flere lønnsoppgjør,

– De bør gjøre om på det, legger hun til.

Tidligere LO-leder Roar Flåthen er uenig. Han mener partene tåler en søvnløs natt eller to.

– Det utrolig hva du tåler når du er i en boble. Og det vil alltid være pauser og ventetid der man får hvile hodet litt, sier han.

LUND KLAR FOR EN BLUND: Kristin Skogen Lunds første lønnsoppgjør var mot Roar Flåthen i 2013. De ble enige 3 timer på overtid. Foto: Ivar Ekset/TV 2

Men han bekrefter, som dagens forhandlere, at det aldri er snakk om å legge seg ned når man er hos Riksmekleren.

– Man skal ikke måtte holde seg våken i 36 timer og så fatte beslutninger av denne betydningen, fastholder Kristin Skogen Lund.

Flåthen på sin side har noen tanker om hva alternativet ville være.

Debuterte med rask mekling

I 2013 møttes Lund og Flåthen til forhandlinger for første gang. De ble enige bare tre timer på overtid.

Selv om Flåthen mente de bare var «en millimeter unna en streik».

– 2013 var mitt første oppgjør og det er riktig som Roar sier. Men det var ikke så mye som skilte oss, så vi klarte å bli raskt enige – ingen av oss ønsket en streik tross alt.

– Det der var en av de mer kompliserte meklingene, selv om vi kom i mål på raskere tid, sier Roar Flåthen i dag.

LANG MEKLING I 2018: Kristin Skogen Lunds lengste oppgjør, med LOs Hans Christian Gabrielsen (1967-2021). De ble enige 15 timer på overtid. Foto: Stian Lysberg Solum. NTB

Vil ikke ha grenser

Flåthen advarer mot å sette absolutte grenser for å unngå søvnunderskudd.

Han ser ikke gode alternativer.

– Hvis man skulle sette rammer, for å ikke bruke så lang tid, så ville det bli ultimate frister, som gjør at sjansen for å komme i konflikt er større.



Lund mener uansett at forhandlingene kan gå raskere. Et av problemene er at arbeidstakerne fremmer sine pengekrav rett før fristen utløper, sier hun.

– Og det kan komme kompliserte krav som ikke er tilstrekkelig utredet som man så må ta stilling til under stort press i en sen nattetime.

– Jeg tror ikke man forhaler tiden. Dette styres jo av meklingsmannen, sier Flåthen.



Også Kristin Skogen Lund har kjent en maraton-megling på kroppen. I 2018 satt hun og daværende LO-leder Hans Christian Gabrielsen 15 timer på overtid. Inkludert ordinær mekling ble det rundt 30 timer med våken tid.

Best å unngå mekling

BLE ENIGE: To ganger ble Kristin Skogen Lund og Gerd Kristiansen enige uten å gå til Riksmekleren. Foto: Cornelius Poppe/NTB

De siste årene har de fleste lønnsoppgjørene gått til mekling. Men det må ikke være slik.

– Gerd Kristiansen og jeg landet to oppgjør helt uten megling – det er jeg aller mest stolt av, sier Kristin Skogen Lund.

– Det vil jo alltid være et godt alternativ, erkjenner Flåthen som også var med den gangen.

Vanskeligere nå

– Med alt det sagt, så er det viktig å huske på at det er andre tider og at disse oppgjørene er blitt mer kompliserte med årene, sier Lund.



Og der er de to motpolene helt enige.

– Situasjonen med prisstigning, renter, og dårligere kjøpekraft i flere år har gjort dette tøft, sier Flåthen.

Han minner om at oppgjøret endte med streik så sent som i fjor.

– Med det som bakteppe er ikke jeg bekymret for at man bruker tid.

IKKE NATTA-KLEM. LO-leder Roar Flåthen gir Kristin Skogen Lund en klem før møtet med riksmekleren i 2013. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB