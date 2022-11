Kronprins Haakon møtte pressen i Holmenkollen onsdag ettermiddag for å svare på spørsmål etter at det tirsdag ble kjent at prinsesse Märtha Louise slutter å representere kongehuset.

– Det er løsningen vi har kommet fram, til at søsteren min ikke skal representere kongehuset offisielt. Det syns vi er en bra løsning, for her er det jo flere interessenter, sier Kronprins Haakon og viser da til at de må ta hensyn til det norske folk.

– Det er også veldig synd, fordi hun er veldig flink til det. Og jeg vet at det er mange hun har samarbeidet med som har satt stor pris på den innsatsen hun har gjort, med varme og engasjement, gjennom flere år, sier kronprinsen.

Prinsessen vil slutte å representere kongehuset, og vil kun stille opp ved spesielle anledninger.

– Dette gjør vi for å skape ro rundt Kongehuset. Jeg er glad for at vi har hatt en god prosess med stor takhøyde, og der alle har hatt mulighet til å lytte til hverandre, sa Märtha Louise tirsdag før hun fortsatte:

– Hver gang noen i kongefamilien har forlovet seg, har det skapt mye oppmerksomhet og mye negative tilbakemeldinger. Det har det også gjort denne gangen.

Saken oppdateres!