Det sykepleieren sa, gjorde ham helt kald

Men det er ikke pilen han husker best fra denne kvelden. Det er blikket og ordene fra en sykepleier på sykehuset da han fikk vite hva som hadde skjedd.

Rigoberto Villarroel er tilbake utenfor Coop-butikken på Nytorget på Kongsberg.

Han hilser på en tilfeldig forbipasserende. De fleste i byen vet hvem politimannen er.

For ett år siden startet det som er den verste hendelsen i Norge siden 22. juli 2011 her. Fem mennesker ble drept.

Nå forteller Rigoberto om opplevelsen og tiden etterpå.

Pil og bue

På kvelden den 13. oktober i fjor var Rigoberto på vei hjem fra en middag hos moren sin sammen med ekskona Joanne McGregor og deres lille datter Ciara da han så en litt forvirret dame utenfor Coop–butikken. Den eldre damen var tydelig redd og fortalte at det det var en mann inne i butikken som skjøt etter folk med pil og bue.

ETT ÅR ETTER: For ett år siden opplevde Rigoberto Villarroel sin mest dramatiske dag da han ble skutt på og truffet av en metallpil i skulderen. Foto: Frank Melhus / TV 2.

Da Rigoberto fant en metallpil utenfor butikken, forstod han at dette var alvor. Han ringte umiddelbart kollegene i politiet. Selv bestemte han seg for å ta seg inn i butikken.

Han kjente flere av de ansatte godt.

På vei inn butikkdørene møtte han en mann som kom løpende ut av butikken. En pil suste over han og gikk rett i veggen med et kraftig smell. Så ble det stille.

Rigoberto fortsatte inn i butikken. Han så ingen. Verken kunder eller ansatte. Ingen ropte. Ingen skrek.

Truffet

Idet han lente seg for å se forbi en reol, følte han et kraftig dytt i ryggen.

Han snudde seg, og der så han en stor mann i hvit singlet som holdt i en bue.

– Det var et eller annet vilt i blikket hans, forteller Rigoberto.

GJERNINGSMANNEN: Espen Andersen Bråthen skyter piler inne på Coop Extra i Kongsberg 13. oktober. Foto: Politiet

Da han snudde for å se hva det var som hadde dunket inn i ryggen, oppdaget Rigoberto at det stod en lang pil ut av skulderen hans. Han løp mot den nærmeste utgangen og registrerte at det smalt kraftig igjen. Denne gangen rett over ham.

– Da skjønte jeg at det var nærme, sier han.

TRUFFET: Rigoberto Villarreol ble truffet av en av Espen Andersen Bråthens piler inne på Coop Extra i Kongsberg 13. oktober. Foto: Politiet

Da kollegaene hans fra politiet kom kort tid etterpå, fortalte han dem at gjerningsmannen fremdeles var inne og at det kunne være kunder og ansatte som gjemte seg der. Patruljen gikk rett inn hovedinngangen. Rigoberto gikk inn bakveien.

Da han forstod at kollegaene hadde kontroll på begge utgangene, trakk Rigoberto seg ut og begynte å evakuere folk. Med en pil stikkende ut av skulderen.

Da politiet og Rigoberto etterhvert forstod at gjerningsmannen hadde rømt ut en nødutgang, beordret patruljen ham om å gå til en av ambulansene. Han ble kjørt videre til legevakten og fikk derfor ikke med seg resten av dramaet som utspilte seg i Hyttegata etter at gjerningsmannen kom seg ut av Coop-butikken.

TYDELIGE SPOR: En knust rute på Coop Extra Kongsberg 13. oktober i fjor. Foto: Frode Sunde / TV 2

En av de heldige

Da Rigoberto kom til legevakten, merket han at det var kaotisk der denne kvelden.

Han måtte vente lenge på legevakta med pilen stikkende ut av skulderen. Da han ble ført fra legevakta til akuttmottaket, kom det en sykepleier bort til ham som han kjente dra før.

– Går det bra? spurte sykepleieren.

Rigoberto viste ham pilen i skulderen, og han ble bedt om å følge med nedover korridoren.

Mens de gikk bortover, snudde sykepleieren seg og sa:

– Du er en av de heldige.

– Heldig? Hva mener du? spurte Rigoberto.

– Det er fem som er drept. Det er fem døde.

SORG: Naboer og venner legger ned blomster og tenner lys for de drepte i Hyttegata på Kongsberg etter 13. oktober i fjor. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Idet han sa det, ble jeg helt kald. Jeg fikk frysninger, sier Rigoberto.

Det var en helt spesiell atmosfære på akuttmottaket denne kvelden, ifølge Rigoberto. De som jobbet der var tydelig preget.

– De blikkene ... jeg bare forsto at de hadde vært gjennom veldig mye, sier han.

Skremt og sint

Mens han ble undersøkt av legene, fikk han også kontakt med ekskona Joanne McGregor og datteren Ciara som han hadde vært sammen med rett før han gikk inn i Coop-butikken og fikk en pil i skulderen.

Da fikk han høre at gjerningsmannen også hadde skutt etter dem da han tok seg ut av butikken.

Roberto ble skremt og samtidig sint på seg selv fordi han ikke hadde vært der for å beskytte dem.

DATTEREN: Rigobertos datter Ciara havnet også midt i dramaet 13. otober i fjor. Foto: Lars Nyland / TV 2

– Det hørtes bare helt uvirkelig ut at datteren min og Joanne hadde stått midt oppe i situasjonen - og at han hadde skutt etter dem, sier Roberto.

Tilfeldigheter

Det var kun tilfeldigheter som gjorde at Rigoberto overlevde denne dagen. Pilen hadde gått inn og stoppet ved kragebeinet. Den fysiske skaden var ikke så stor.

Men Bråthens intensjon var å drepe. Det kom fram under rettssaken tidligere i år.

– Jeg har blitt spurt: «Hva om du ikke hadde huket deg frem? Da hadde du jo fått pilen i hjertet.

Hva om pilen hadde truffet deg i nakken? Eller i halsen eller hodet?»

– Jeg klarer ikke helt å tenke på det, sier Rigoberto.

– Det var ikke det som skjedde, og da er det bare slik.

HJELP: Politimannen Rigoberto Villarroel måtte til slutt oppsøke psykolog etter det han opplevde 13. oktober i fjor. Foto: Frank Melhus / TV 2.

Måtte ha hjelp

Rigoberto syns det har blitt litt vel mye fokus på ham etter det som skjedde. Det er de drepte og deres pårørende som har lidd mest, understreker han.

Han innrømmer at tankene på hendelsen - og at ekskona og datteren Ciara også hadde vært i fare - gjorde at han til slutt måtte oppsøke hjelp hos psykolog. I en lang periode slet han både med å spise og sove.

– Jeg har alltid klart meg med lite søvn, og tenkte at det ikke var noe problem. Men dette var noe annet. Da var jeg på stumpene, forteller Rigoberto.

Kjærlighet i byen

Ett år etter den dramatiske kvelden er politimannen Rigoberto Villaroal imponert over hvordan innbyggerne i Kongsberg har respondert.

– Jeg vil si at det er mer kjærlighet i byen. Folk tar mer vare på hverandre og viser mer omsorg, sier han.

Rigoberto tenker ofte på de fem som ble drept den kvelden. Han kjente til flere, men hadde ikke noe nært forhold til noen av dem.

OMSORG: Innbyggerne på Kongsberg har vist kjærlighet og vist mer omsorg for hverandre etter det som skjedde, ifølge Rigoberto. Foto: Frode Sunde / TV 2

Takker for hjelp

Politimannen skjønner at han var heldig - og er glad for at han har fått god hjelp av kolleger og hjelpeapparat etter opplevelsen.

– Jeg er takknemlig for all hjelpen jeg har fått. Men det tok meg litt lang tid å innse at jeg trengte det.