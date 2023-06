– Det sto plutselig en bjørn på trappen

Tidlig onsdag morgen fikk Ellen Inger Margrethe Kemi og familien et syn utenom det vanlige. De hadde nemlig fått en bjørn på døra.

– Vi har et overvåkingskamera plassert ved inngangen vår som varsler hver gang noen står på trappen vår.

Det begynte å varsle rundt klokken seks på morgenen. Da tenkte jeg, «hvem er det som står på trappen vår så tidlig på morgenen?», forteller Kemi.

KARASJOKING: Ellen Inger forteller at dette var hennes første møte med bjørn. Foto: Privat.

Det var iFinnmark som først omtalte saken.

Hun sjekket ikke det første varselet, så da hun gikk for å se, fikk hun seg et ganske stort sjokk da hun så en bjørn på døra.

– Jeg måtte gå og vekke hele huset. Så så vi at bjørnen løp over til naboen.

– Jeg tenkte at bjørnen sikkert var sulten siden jeg så at den hadde rotet i søppelet vårt, så jeg tok på meg skoene og begynte å rope.

Uredd

Med bjørnen ute av synsrekkevidde bestemmer Kemi seg for å gå de 20 meterne bort til søppelet for å gjemme søplet i uthuset.

Idet Kemi bøyer seg ned for å plukke opp søppelet hører hun at bjørnen er tilbake.

SULTEN SOM EN BJØRN: Bjørnen var på leting etter mat i søppelet til familien. Foto: Privat

– Den kom springende tilbake. Plutselig sto bjørnen fem meter unna meg, sier hun.

Kemi sier hun ble livredd og begynte å banke i postkassen som sto like ved for å skremme den vekk med lyd.

– Så tok jeg fart på beina og løp de 20 meterne og inn døra, forteller hun.

Noen timer senere ser Kemi og familien at bjørnen er tilbake og igjen roter i søplet deres.

– Kan det være at matrestene deres var så gode at bjørnen måtte komme tilbake på besøk?

– Den var i hvert fall ikke redd i det hele tatt. Jeg har alltid hørt at bjørner skal være redd folk eller lyder, men denne ble ikke skremt av noe. Jeg så da den kom tilbake senere på dagen at den tok en pose med seg fra søplet vårt, sier hun.

Kemi sier de ringte Statens naturoppsyn (SNO) i Karasjok for å fortelle at bjørnen er tilbake og at det ikke ble skremt av verken lyder eller folk.

Avfyrte skremmeskudd

– De kom og skremte den vekk med signal pistol, men vi er redde for at den skal komme tilbake, sier familiemoren.

Oddleif Nordsletta i Statens naturoppsyn forteller til iFinnmark at han hadde allerede fått med seg den aktuelle hendelsen på Facebook i morgentimene.

– Jeg stakk opp dit og ankom huset der den hadde vært, da var den ikke lenger der. Så da kjørte jeg ned til bygda igjen.

Idet han hadde rukket å komme seg et godt stykke tilbake til kontoret, fikk han nok en telefon; bjørnen var nemlig tilbake.

– Jeg kjørte rett opp igjen og fikk gitt noen skremmeskudd, forteller Nordsletta.

Ikke uvanlig

Ifølge zoolog og universitetslektor ved Naturhistorisk museum, Petter Bøckman, er det ikke overraskende at bjørnen er interessert i søppelspannet.

UREDD: Den unge bjørnen så ikke ut til å bry seg om hverken mennesker eller biler Foto: Privat.

– Dette er ikke noe uvanlig. Bjørner er i utgangspunktet livredd mennesker, men bjørner blir sultne de òg, sier han.

Hvorfor det er akkurat søppelspannet som er spennende, har Bøckman en god forklaring på.

– Bjørn er altetende, så de synes at ting som poteter og skive med leverpostei er like godt som vi mennesker synes det er.

I Norge er det veldig få bjørner, i forhold til antall mennesker. Dermed er det og veldig vanlig for bjørn å bli skutt, noe som er med på å gjøre de enda mer redd for mennesker.

Zoologen forklarer at det derfor ikke er flere som får bjørner på uventet besøk.

– Geværseleksjon gjør at det ikke er så vanlig at vi ser bjørner som leter etter mat i søppelkasser.

– Ikke et godt tegn

Han forteller at i Canada har de et mye større problem med bjørner som oppsøker mennesker, enn vi har i Norge. Derfor har de gjort ulike forsøk med å få bjørner til å forbinde mennesker med stort ubehag.

Blant annet fanger de bjørner inn, for så å plage de ved å for eksempel spille høy musikk. Bjørnene blir så sluppet fri igjen. Bøckman forteller at i de fleste tilfellene fungerer dette, men at det i noen tilfeller ikke gjør det. Han understreker derimot at dette er enkelttilfeller.

– Har man bjørner som leter i søppelkassa er dessverre ikke noe godt tegn, sier han.

Han forklarer dette med at vi i Norge kan bo tett innpå naturen, fordi dyrene er som oftest livredd mennesker. Men dersom dyrene ikke lenger er redde menneskene, kan det fort gå gale.

– Det øyeblikket man har en bjørn som forbinder mennesker med lukten av mat, kan det potensielt gå skikkelig ille, sier Bøckman.

Han sier at det er bra at Kemi har forsøkt å skremme vekk bjørnen utenfor huset sitt, og at det mest sannsynlig vil holde den vekke. Skulle du derimot møte på en bjørn har han et godt tips til deg.

– Ikke gå ut å hils på bjørnen, dersom man ser en utenfor døren.