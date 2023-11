– Det sto om minutter

MAMMAS SKATT: Starten på livet til Sigur ble dramatisk. I dag er mamma Elisabeth sjeleglad for at det gikk bra til slutt. Foto: Privat

Beskjeden Elisabeth (42) fikk av legene var dramatisk. – Sønnen min ville ikke ha overlevd hvis det ikke var for den lokale fødeavdelingen.

Morgenen den 22. april 2017 glemmer hun aldri.

– Klokken var rundt halv sju. Jeg våknet opp hjemme med massiv blødning.

Det ble bestilt ambulansefly for å frakte Elisabeth til Bodø, men legene vurderte at det ikke var tid til transporten, og det ble derfor avtalt katastrofesnitt på sykehuset i Lofoten.

– Kirurgen ga meg tilbakemelding om at det var rett før Sigur ikke hadde oksygen som følge av en fullstendig løsning av morkaken, forteller Elisabeth fra Lofoten.

Situasjonen var dramatisk.

Det var bare å ringe 113 så raskt som mulig og komme seg til Nordlandssykehuset Lofoten. Sykehuset som ligger på Gravdal utenfor Leknes er nå foreslått omgjort til et distriktsmedisinsk senter (DMS).

AKUTT: – Jeg ser med skrekk og gru dersom lokalsykehuset vår i Lofoten skulle minste akuttfunksjonene sine, sier Elisabeth Foto: Daniel Fosseng/ TV 2

Elisabeth ønsker ikke å stå frem med fullt navn av hensyn til sønnen.

– Jeg var redd

Gjennom hele svangerskapet ble Elisabeth tett fulgt opp av lokalsykehuset.

– Jeg hadde et høyrisikosvangerskap og blødninger underveis.

Det var derfor behov for tettere oppfølging og jevnlige kontroller enn vanlig.

– Jeg var mye redd og hadde mange tanker om at noe kunne gå galt, husker jeg.



Det var tirsdagen denne uken at det ble kjent at en arbeidsgruppe i Helse Nord foreslår å gjøre sykehuset om til et DMS, noe som har skapt sterke reaksjoner.



– Hadde det ikke vært for akuttberedskapen ved Nordlandsykehuset i Lofoten, hadde jeg ikke turt å oppholde meg hjemme under svangerskapet, og det går jo heller ikke med tanke på at jeg hadde storebroren hans hjemme, sier Elisabeth.

Det var planlagt å reise med vanlig rutefly til Bodø i uke 37, tre uker før estimert fødsel.

DRAMATISK: Dette bildet av Sigur ble tatt på Nordlandssykehuset Lofoten kun kort tid etter katastrofekeisersnittet. Sønnen ville aldri ha overlevd turen fra Lofoten til sykehuset i Bodø, mener legene. Foto: Privat

Rutinene ved fødestuen i Lofoten er at gravide som har en risiko i forbindelse med svangerskapet, må reise til Bodø én uke før termin.

– Det rakk jeg ikke på grunn av morkakeløsningen som kom dagen i forveien. Det er svært sjeldent at dette skjer. Heldigvis bodde jeg på Borge i Lofoten som ligger rundt 20 minutter fra sykehuset på Gravdal utenfor Leknes.

– Ville ikke overlevd

Hun ble sendt i all hast med ambulanse.

– Det var så hastverk at kirurgene omtrent ikke rakk å hilse på meg før de la meg i narkose, forteller hun.

Dersom morkaken løsner, blir barnet uten næring og oksygen.

– Da er det snakk om minutter før barnet dør. Også mor kan dø hvis man ikke handler raskt, sier Reidun Karlsen, jordmor ved Nordlandssykehuset i Lofoten.

Elisabeth fikk klar beskjed fra legen.

– Kirurgen sa til meg at Sigur ikke ville ha overlevd en reise over Vestfjorden til sykehuset i Bodø, forteller hun.

– Dramatisk



Sigur kom til verden. Frisk og rask.

Siden det ble komplikasjoner med keisersnittet, ble Elisabeth liggende på sykehuset i Gravdal i noen dager.

– Jeg husker at jordmødrene som var på jobb under fødselen hadde opplevde hendelsen som dramatisk. De var også redde da vi kom inn på sykehuset, sier Elisabeth.

– Hvilke tanker gikk igjennom hodet ditt da du lå der?

– Jeg var kjempesliten. Jeg var ikke et menneske de påfølgende dagene. Jeg var full av frykt. Du må stå i det for å kunne forstå, forteller hun alvorlig.

KUTT? : En arbeidsgruppe vil frata Nordlandsykehuset i Lofoten alle akutte funksjoner i fremtiden. Det blir det bekymring og bråk av. Foto: Tord Teodor Olsen

Jordmor Reidun husker hendelsen godt.

– Ja, det var dramatisk. Det må handles raskt. Det at vi er her med folk som kan hjelpe er utrolig viktig når slike hendelser oppstår, slik som med Sigur i 2017, sier Karlsen.

Så langt i år har det vært seks akutte keisersnitt ved lokalsykehuset i Lofoten.

Dersom sykehuset omgjøres til et distriktsmedisinsk senter (DSM) innebærer det å fjerne de akutte funksjonene ved sykehuset.



– Det er dramatisk

Det får Nordland legeforening til å reagere.

– Jeg reagerer med forundring. Dette er en vesentlig nedbygging av helsetilbudet i Lofoten, sier Benjamin Storm, leder i Nordland legeforening.

– Er det dramatisk?

– Ja, jeg vi si at det er dramatisk. Det er store reiseavstander og det er mye vær og vind. Det kan bety store forsinkelser når det gjelder pasientbehandling, sier Storm.

Fredag ble det klart at Helse Nord utsetter beslutning med endring av sykehusene i Nord-Norge med tre uker til januar, bekrefter direktøren i Helse Nord.

Samtidig har Helse Nord-sjefen understreket at det ikke er mulig å fortsette som før.

Det er 1000 ubesatte årsverk i helseregionen i Nord-Norge, og kostnadene med å leie inn vikarer og høyt overtidsbruk har ført til store kostnader.

KREVENDE: – Vi må gjøre noe drastiske valg fremover, sier Tonje Elisabeth Hansen, leder for utredningsarbeidet i Helse Nord. Foto: Run Gyllander/ TV 2

– Det er absolutt en alvorlig situasjon. Vi har i dag ikke et tjenestetilbud som ikke er likeverdig for folk i hele regionen innenfor de ulike fagområdene, sier Tonje Elisabeth Hansen, leder for utredningsarbeidet i Helse Nord.

Truer med utmeldelse

Dette er bakgrunnen for at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har bedt om at Helse Nord ser på den helhetlige sykehusstrukturen i Nord-Norge

– Varsellampene i Helse Nord har dessverre blinket en god stund. Jeg skjønner at denne prosessen er vanskelig og at folk blir frustrert og bekymret, men dersom Helse Nord ikke får gjort dette arbeidet får det konsekvenser for pasienttilbudet i hele regionen, sier Kjerkol til TV 2.

Hun har møtt krass motstand denne uken.

I Vestvågøy truer nå flere Ap-politikere med å melde seg ut av partiet i protest, og torsdag denne uken gikk over 1000 små og store lofotværinger i fakkeltog for å markere sin misnøye mot forslaget.

ENGASJERT: Nærmere 1000 ungdommer markerer sin støtte til de ansatte ved sykehuset torsdag. Det gjør de ved å gå i fakkeltog og markere sine synspunkter. Foto: Privat

– Grøss og gru

I dag er Sigur 6 år.

Han er en aktiv kar som har begynt på skolen.

– Hva tenker du om at Nordlandsykehuset i Lofoten står i fare for å miste akuttfunksjonene sine?

– Det er med grøss og gru. Jeg har fått beskjed om at sønnen min ikke hadde overlevd hvis det ikke var for fødeavdelingen i Lofoten. Det var så akutt da de tok han ut. Vi er helt avhengig av sykehuset vårt, forteller Elisabeth.

AKTIV KAR: I dag er Sigur 6 år og er en aktiv kar som unger flest. Foto: Privat

Også de ansatte ved sykehuset i Lofoten reagerer.

– Ivaretakelsen av kvinnehelsen og de gravide er trygt i dag ved å ha anestesilege og gynekolog i vakt. Ved å ta dette bort vil vi stå her ute på en øy med to liv som kan gå tapt på grunn av lang transporttid til nærmeste sykehus, sier Karlsen.

Elisabeth har et klart budskap til ledelsen i Helse Nord og politikerne.

– Man må leve i Lofoten for å forstå hvilke reiseveier, avstander og værforhold det er snakk om her. Det å ta fra folk tryggheten kan ikke regnes i tall, sier hun bestemt.