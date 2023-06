Det som skjer nå, kan få konsekvenser

Det varme været kan skape uventede problemer for turfolk og dyr om noen måneder.

En stor løpende flått jobber nå potensielt skjult i Norge med å utvikle seg.

Jaktflåtten er mye større enn vanlig flått, og er bare observert i landet to ganger.

Men det kan endre seg.

FLÅTT: Jaktflåtten er ikke direkte flott på nært hold. Varmere vær skaper gunstig leveforhold for jegeren. Foto: Snorre Stuen.

Trives i varmen

På grunn av det varme været som har vært, forventer en forsker at vi vil se mer til den såkalte jaktflåtten på sensommeren.

Spesielt hvis varmen fortsetter.

– Flåtten kan overleve både i fuktige og tørre områder, men vil ha høye temperaturer for å etablere seg. Varmt vær på forsommeren vil være veldig gunstige forhold for flåtten, sier professor Snorre Stuen ved NMBU.

I snart 40 år har han studert flått. Han forklarer at den nifse jegeren blir fraktet over lange avstander i fjærene på trekkfugler.

FLÅTTMANN: Professor Snorre Stuen ved NMBU fanger og forsker på flått. Han utelukker ikke at jaktflåtten kan spre seg i Norge. Foto: Privat.

– Dersom det blir en varm vår og sommer, kan enkelte av jaktflåttene utvikle seg til voksne stadier. Disse vil en da forvente å finne på større pattedyr i perioden august og september, forklarer Stuen.



Forholdene kan ha vært svært gunstige. De siste ukene har det vært knallvær over store deler av landet. Selv i Nord-Norge var det tropenatt denne uken.

Har øyne – og kan løpe

Hvis jaktflåtten oppnår voksne stadier, vil den i hovedsak være å finne på bakken, hvor den vil jakte på kropper den kan feste seg på.

Og ikke bare er den tre ganger større vanlig flått. Den kan både løpe og se, ifølge flått-professoren.



Det er ikke mulig å si hvor i landet det er mest sannsynlig at jaktflåtten dukker opp.

Det avhenger av hvor de største flokkene av trekkfuglene slår seg ned.

PASSASJERER: Ukjente flåttarter kommer til Norge med trekkfugler. Foto: Gorm Kallestad

Stuen understreker at jaktflåttens hovedmål er store dyr, og ikke mennesker.

– Men det er lite sannsynlig at den vil utgjøre en stor trussel for oss mennesker denne sommeren, sa han til TV 2 tidligere i juni.

Må forberede oss

Randi Eikeland ved Flåttsenteret sier vi må forberede oss på jaktflåttens ankomst i Norge.

– Vi har ingen holdepunkter for at den har etablert seg her ennå, men med klimaendringene burde vi være åpne for at det kan skje, sier hun.

EKSPERT: Randi Eikeland ved Flåttsenteret forteller at flått-aktiviteten er høy. Foto: Flåttsenteret.

Hun etterlyser bedre systemer for å melde fra om nye arter som kommer til Norge. Ukjente flåttarter kan potensielt bringe med seg ukjente sykdommer.

Mange bitt allerede

I år har det vært en kraftig økning i hvor mange som har vaksinert seg mot flått-viruset TBE. Dobbelt som mange som i fjor har tatt vaksinen.

Eikeland forteller likevel at flåtten som allerede finnes i Norge har bitt godt fra seg.

– Inntrykket er at det er mye flått-aktivitet i år. Det ser vi med meldesystemet og tilbakemeldingene vi har fått, sier hun.

Årsaken til at mange er blitt bitt kan være det varme været, og at mange av oss har vært mye utendørs.

AKTIV: Den vanlige flåtten i Norge har hatt en travel sommer hittil, ifølge Eikeland. Foto: Erlend Aas/NTB.

– Vi klarer ikke unngå det fordi det er såpass mye flått, og vi er såpass mye i kontakt med dyret.

Eikeland oppfordrer alle som er utendørs til å se nøye etter flått, og fjerne dyret raskt fra huden. Det hjelper å holde bestanden under kontroll.

– Om vi får mange bitt på Sør-Norge-kysten, må vi vurdere vaksine mot viruset. Men vi må ikke slutte å sjekke oss daglig, sier hun.