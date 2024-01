SJOKKERT: Energimontør Vegard Vestby (i midten) er sjokkert over det frekke tyveriet som førte til strømstans i sprengkulda. Her sammen med Thomas Østmoe og arbeidsleder Rune Fossen. Foto: Privat

Natt til lørdag røk en eldre nedgravd høyspentkabel i Nord-Odal. Det førte til at 18 husstander ble uten strøm i sprengkulda.

Det er det som skjedde senere som får flere til å reagere.

– Høyspentkabelen var gåen. Det vil ta ganske lang tid å reparere den, forteller kommunikasjonssjef Morten Schau i Elvia til TV 2.

– Da valgte vi å sette opp et aggregat slik at kundene ikke ble liggende uten strøm altfor lenge.

UVANLIG: Kommunikasjonssjef Morten Schau i Elvia har aldri tidligere hørt om at noen har stjålet diesel fra et aggregat i kraftnettet. Foto: Elvia

Strømmen forsvant igjen

Men midt på natten forsvant strømmen igjen.

Energimontør Vegard Vestby reiste ut på ny. Først fant han ikke ut hvorfor aggregatet hadde stoppet.

– Jeg så jo på dieselmåleren da jeg kom dit at den sto på null prosent, men jeg hadde en forhåndsoppfatning om at vi har jo masse diesel. Vi fylte jo, forteller Vestby.

REPARERER: Arbeidet med å grave ned en ny høyspentkabel pågår fortsatt. Foto: Privat

Aggregatet hadde i utgangspunktet diesel nok til drift til sist mandag.



Etter hvert kom også Peder Kraften fra Odal bilberging til. Etter litt skruing kunne han konstatere at dieseltanken faktisk var tom.

Frekke tyver

– Da var det stjålet 500-600 liter diesel som var tappet av aggregatet, sier Morten Schau.

– Har du hørt om at noe sånt har skjedd før noe sted?

– Nei, aldri, det var helt nytt ja, veldig spesielt.

Men problemene var ikke over selv om årsaken var funnet. For selv om Vegard Trøften fylte på diesel fra en reservekanne, ville aggregatet fortsatt ikke starte. For etter at aggregatet var kjørt tomt, var problemet nå relatert til at det var kommet luft i dieselsystemet.

– Det var litt innviklet med fødepumpa på den motoren her da, sier Vestby.

Bekymret for de eldre i sprengkulda

Husene i området har vedfyring som den viktigste varmekilden, men etter som tiden gikk og aggregatet ikke ville starte, ble Trøften bekymret for hvordan de eldre som bor i området klarte seg i kulda.



HENGER HØYT: Energimontør Rune Fossen arbeider på høyspentkabelen ved bruddstedet i Nord-Odal. Foto: Privat

– Jeg var jo veldig bekymret for spesielt de eldre som kanskje trenger litt hjelp, for det blir jo kaldt etter hvert. Og det er jo vannrør som kan fryse, sier Vestby.

– Det er de som kanskje sliter mest i kulda, og da var det veldig godt å se at det røyk fra pipene rundt omkring. Folk hadde fått fyr i ovnene.

Sterke gloser

Først etter et halvt døgn, med hjelp fra flere lokale bedrifter, ble det liv i aggregatet igjen.

– Hvordan vil du karakterisere moralen til de som stjeler diesel fra et aggregat som står og durer og leverer strøm til folk midt på natten i 30 minusgrader?

– Det er veldig lite gjennomtenkt og forferdelig dårlig gjort! sier Vegard Vestby.

– Jeg har vel egentlig noen sterkere gloser også, men det vil jeg ikke bli sitert på.

– Det blir jo dobbelt ille da, sier informasjonssjef Schau.

HJALP TIL: Geir Kvisla og Thomas Østmoe fra Odal Bilberging hjalp til med å få aggregatet i gang igjen. Foto: Privat

– At folk stjeler er jo i seg selv ille, men her fikk det jo dobbel konsekvens ved at folk som hadde vært uten strøm ble strømløse igjen, og det tok ganske lang tid før vi fikk i gang aggregatet.

Vakthold ved dieseltanken

De 18 husstandene er fortsatt avhengige av strøm fra aggregatet mens arbeidet med å grave ned en ny høyspentkabel pågår. Men nå sørger Elvia for at det ikke blir nye tyverier.

– Nå har vi sikret oss med vakthold på nattetid, sier Vestby.