Du har kanskje sett dem strødd på bakken ute i naturen eller i parker: Store, fargerike kolber merket med det kjemiske symbolet «N2O».

Lystgass brukes blant annet til å piske krem og som smertelindring for fødende – eller som rusmiddel.

Tidligere i år varslet fagfolk om at stadig flere ungdommer legges inn på sykehus med nerveskader etter å ha inhalert lystgass – i et omfang man aldri har sett før i Norge.

Og det er ikke bare lystgassmisbruket som har eksplodert.

Mange av kolbene finner veien til søpla, noe som får eksplosive følger, forteller produksjonssjef Konrad Palmer i Renovasjon- og gjenvinningsetaten (REG) i Oslo.

– Det smeller hele tiden, og ofte flere ganger om dagen, sier han med alvor i stemmen.

RUSMIDDEL: Store kolber med lystgass dukker ofte opp i parker i Oslo, ifølge renovasjons- og gjenvinningsetaten. Foto: Giftinformasjonen (FHI) Les mer RUSMIDDEL: Store kolber med lystgass dukker oftere opp i parken i Oslo, ifølge renovasjons- og gjenvinningsetaten. Foto: Giftinformasjonen (FHI) Les mer

Kolbene inneholder lystgass under trykk. Når de klemmes sammen eller utsettes for varme, for eksempel i en søppelbil eller i en maskin på et anlegg, blir kolbene sprengt i filler.



For noen uker siden ble en ansatt kastet baklengs inn i et rekkverk da en antatt lystgassflaske eksploderte i en forbrenningsovn, forteller Palmer til TV 2.

– Vi har veldig mange mindre hendelser om dagen, men også noen store. Og det er selvfølgelig de sistnevnte vi er redde for, sier han.

I tillegg til å utgjøre en sikkerhetsrisiko for de ansatte, har lystgasseksplosjonene ødelagt rør og maskiner til en verdi av hundretusenvis av kroner.

– Det er vanskelig å bevise, men vi ser en klar sammenheng mellom antall lystgassbeholdere som kommer inn og hvor ofte det smeller, sier produksjonssjefen til TV 2.



Har du opplevelser med lystgass? Ta kontakt med TV 2s journalist her.

ØDELAGT: Dette røret ble ødelagt i en antatt lystgass-eksplosjon på et avfallsanlegg i Oslo. Foto: Jonathan Steffensen / REG Oslo

17 tonn

Det er mye rart som havner i søppla. Det har også TV 2 dokumentert tidligere i høst.

Avdelingsdirektør Marianne Holen i REG forteller at de likevel har blitt «tatt på senga» av antall lystgassbeholdere som ramler inn.

På bare to år har mengden økt med over 1000 prosent.

– I 2021 fikk vi «bare» inn ett tonn, og i fjor fikk vi sju tonn. I år ligger vi an til å få inn 17 tonn, sier Holen til TV 2.

– Og det er bare det som blir levert riktig som farlig avfall. I tillegg kommer beholderne som blant annet kastes i restavfallet. Så det er store mørketall også, legger hun til.

I begynnelsen var det nesten bare de små patronene med åtte gram lystgass. Nå er det de store kolbene på opptil 15 kilo som dominerer, ifølge avdelingsdirektøren.

MØRKETALL: Det er uvisst hvor mange lystgassbeholdere som totalt havner i søpla, ifølge avdelingsdirektør Marianne Holen i REG. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Mesteparten av lystgassen som importeres til Norge, blir kjøpt av store selskaper eller helseforetak.



De siste årene har imidlertid importen av lystgass til privatpersoner skutt i været, ifølge tall TV 2 har fått fra Tolletaten:

2020: 1,7 tonn

1,7 tonn 2021: 56 tonn

56 tonn 2022: 114 tonn

114 tonn 2023: 54 tonn (august)

De fullstendige tallene for 2023 blir publisert neste år, ifølge seksjonssjef Thomas Nyløkken. Han forklarer at de gjør få beslag av lystgass, ettersom det er en lovlig vare i Norge.

Tolletaten mistenker samtidig at mye av privatimporten brukes til «andre formål» enn det som blir oppgitt.

Bestilles på døren

At lystgass er enkelt å få tak i, er ikke My Vuong Hermansen i tvil om. Hun er forsker og overlege på nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS).

– Det er helt absurd hvor lett tilgjengelig det er. Hvis du søker opp ordene «ballong», «crème deluxe» eller «fastgas» på Snapchat så dukker det opp haugevis av selgere i nærheten som kan komme med varebil og levere det på døra, sier hun.

– Eventuelt kan du bestille det lovlig på nett, under påskudd om å lage krem. Du kan til og med registrere deg som offisiell forhandler, legger overlegen til.

OVERLEGE: My Vuong Hermansen har behandlet flere unge med nerveskader på grunn av lystgassmisbruk. Foto: privat

Årsaken til at det er farlig å inhalere lystgass, er at hjernen og indre organer ikke får nok oksygen, forklarer hun.

På kort sikt kan det føre til puste- og hjertestans. På lengre sikt risikerer man permanente hjerneskader eller nerveskader.

– Vi får inn unge mennesker som har mistet følelsen og kraften i beina sine, og som ikke klarer å gå, trekker Hermansen frem som eksempel.

Det har også blitt rapportert dødsfall i Norge i forbindelse med inhalering av lystgass, forteller overlegen.

Lystgass som rusmiddel: Inhalasjon av lystgass gir en kortvarig rus som går over i løpet av noen sekunder eller minutter.

Lystgass kan fremkalle spontan latter, derav navnet.

Rusfølelsen kan være ubehagelig for enkelte, og kvalme er en vanlig bivirkning.

Andre bivirkninger er forvirring, bevisstløshet, pustestans og hjertestans.

På lengre sikt kan misbruk av lystgass føre til blant annet hjerne- og nerveskader. (Kilde: Giftinformasjonen (FHI), SNL)

– Foreløpig har vi ingen tall over hvor mange som bruker det som rusmiddel. Det vil først komme neste år, da det blir lagt til i den nasjonale rusmiddelundersøkelsen, forklarer hun.

At det er utbredt, er hun likevel helt sikkert på, dersom man legger importtallene til grunn.

– Mesteparten av de som kjøper lystgass, gjør det for å bli ruset, og ikke for å lage bløtkake, hevder hun.

Spiser ikke så mye pisket krem

Kåre Fostervold, direktør for samfunnskontakt i Avfall Norge, tror heller ikke at det er konditorer som har skyld i økningen.

– Vi spiser ikke så mye pisket krem, sier han til TV 2.

Foreløpig er lystgassbeholderne bare et problem for avfallsanleggene i Oslo, ifølge Fostervold. Den store frykten er at fenomenet skal spre seg til resten av landet, slik det har gjort nedover i Europa.

– I Nederland, Frankrike og Danmark er det virkelig store mengder det er snakk om. Vi er litt redde for at dette bare er starten, sier Fostervold.

Han trekker frem at flere land i Europa enten har forbydd eller regulert salget av lystgass med aldersgrense. Det er likevel ikke nok, mener direktøren.

– Dette må reguleres fra EUs hold. Vi ser for eksempel i Nederland at selv om det er ulovlig i ett land, så er det ikke langt til et naboland der du kan få tak i det.

En samlet avfallsbransje i Europa har derfor sendt et brev til EU-rådet med et forslag om å forby privat salg av lystgass ut fra emballasjeforordningen, forteller Fostervold.



– En ting er at det er et alvorlig problem for oss. Det er også et helseproblem og et samfunnsproblem, tilføyer han.