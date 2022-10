Det skjer oftere, og vil gjøre forsikringen din dyrere

OVERRASKENDE: Et plutselig styrtregn i Kristiansand tidligere i høst ga mange oversvømmelser i byen. Slike værsituasjoner gjør at prisen på forsikring kan bli dyrere framover. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Scanpix

Mørke skyer med kraftige regnskyll kommer oftere inn over Norge. Regnbygene blir mer og mer intense.

Klimaforandringene gjør at været i Norge endrer seg.

Det «nye» været gjør at stadig flere hytter og hus blir skadet av vannmasser.

Klimakrisen har påvirket lommeboka vår. Det vises når vi ser på hvor mye det koster å forsikre oss mot vannskader.

TV 2 har snakket med flere av de store forsikringsselskapene i Norge. De sier det samme:

Klimaendringene bidrar til at forsikringene vår har blitt, og vil bli dyrere.

HYPPIG: Oslo og resten av Norge vil få mer av slikt vær fremover. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Nesten dobling

På tjue år har har forsikringen på enebolig økt med nesten 80 prosent, ifølge tall fra Tryg Forsikring.

– Det er vanskelig å peke på enkeltårsaker. Men det er hevet over tvil at økte utbetalinger til klimaskader er en betydelig faktor i prisøkningen, sier Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring.

– Denne risikoen vil bare øke og øke. Vi er bekymra for utviklinga, for jo mer ekstremvær, jo flere skader. Dette vil naturligvis drive forsikringene opp, fordi risikoen for skader øker, sier Irgens.

Regner på sannsynlighet

Når vi kjøper hus og hytte kan man tegne en bygningsforsikring og innbo. Dersom noe blir skadet skal, får du igjen penger.

Når forsikringsselskapene skal bestemme prisen på den forsikringa, vil de se hvor stor risiko det er for skader framover.

Når sannsynligheten for skader øker, stiger prisen.

– Når det gjelder klimarisiko, ser vi en tydelig økning, særlig knyttet til overvann. Så, i takt med at klimarisikoen øker, så øker også forsikringsprisene for denne typen risiko.

Det sier Kristin Vetlester, direktør for kommunikasjon i Fremtid forsikring.

ØKNING: Den blå grafen viser hvor stor andel av utbetalingene som kommer fra vannskader på hus. Den oransje viser utbetalingene på hytter.

– Ytre vannskader utgjør fem ganger så mye av utbetalingene på bygningsforsikringer i 2022 mot i 2007. Det gir et tydelig bilde på situasjonen, sier hun videre.

Vetlester understreker at prisen for forsikring er sammensatt, ikke bare risiko; blant annet prisutvikling på byggematerialer spiller også inn.

Skader etter ekstremnedbør står for rundt halvparten av erstatningene etter alle vær- og naturskader de siste 10 årene, opplyser organisasjonen Finans Norge til TV 2.

Trygge hus blir utrygge

Irgens i Tryg Forsikring sier flere og flere risikerer å få vannskader med den nye værtypen.

I takt med klimaendringene stiger prisene.

– Et hus som akkurat unngikk styrtregnet for to år siden, kan ved neste regnbyger få skader. Fordi neste regnbyger kan bli enda verre, forklarer han.

– Alle piler på antall skader og utbetalinger peker oppover. Det vil gi dyrere pris for forsikring etter hvert, utdyper Irgens.