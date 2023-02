– Det skal ikke være mulig å overleve dette!

KNUST: Det ligger kun noen plankerester igjen av hytta og noe som minner om et tak eller gulv i vannkanten. Foto: Politiet

– De har hatt englevakt ganger fire, sier Olav Kristoffersen.

Han var utrykningsleder og den første av redningsetatene som kom frem til ulykkesstedet.

– Vi fikk beskjed om at alle var kommet på land og vi fikk tatt hånd om de skadde. Det var en svært dramatisk situasjon for samtidig var hytte nummer to på vei på havet, forteller han.

Etter det TV 2 kjenner til, hadde de franske turistene fått både brudd og sårskader. Hos en av turistene skal situasjonen ha vært alvorlig.

– Vi fikk raskt evakuert de til et tryggere sted. Det bodde folk i fire av de fem hyttene.

STERK VIND: Noen av hyttene måtte sikres med tau og knytes fast i utrykningskjøretøyene. Foto: Tobias Eskeland

– Det skal ikke være mulig å overleve noe slik. Her kunne vi like godt ha hentet opp fire lik fra sjøen, sier Kristoffersen.

Det var søndag kveld at politiet fikk melding om at ei hytte ble blåst på sjøen som følge av sterk vind på Å i Lofoten.

– Det en svært sterk vind og en uvanlig retning på den sterke vinden. Vi måtte bruke brannbil og vinsj for å holde hyttene på plass. I tillegg brukte vi både hjullaster og traktor får sikre bygningen, sier utrykningslederen i det lokale brannvesenet.

De ble senere på natten fraktet til sykehus på Gravdal i Lofoten natt til i dag.

– De var naturlig nok i sjokk etter den meget dramatiske hendelsen. sier Remi Johansen, operasjonsleder ved Nordland politidistrikt til Lofotposten.

Det skal ha vært beboerne i de andre hyttene som varslet nødetatene.

MÅTTE SIKRES: Denne hytta var også i ferd med å blåse på havet. Foto: Politiet

– Det er bare pinneved igjen etter hytta. Dette er fem nybygde hytter som er utformet som en container. Vinden har også flyttet på en av de andre hyttene. Denne ble sikret av brannmannskapene. Politiet har ilagt bruksforbud på de fire hyttene som står igjen, sier Johansen som ikke vil spekulere i årsaken til at hytta ble blåst på havet.

Måtte sikres med tau

BORTE: Kun noen mursteiner og et kloakkrør er igjen der hytten stod. Foto: Tobias Eskeland

Hytta er en av fem nybygde hytter som står helt ytterst på Å og helt ned mot havet.

Alle gjestene som bodde i de andre hyttene, ble evakuert.

– Det ble gjort en heroisk innsats av alle som bidro i hjelpearbeidet, spesielt han som meldte fra om ulykken, forteller Kristoffersen.

Ekstreme vindkast

Kun noen mursteiner og et kloakkrør er alt som står igjen der hytta med de franske turistene stod. Alt annet er borte.

– Jeg er veldig takknemlig for at dette gikk bra. Det må ha opplevdes svært dramatisk for de som var involvert i hendelsen, sier ordfører Lillian Rasmussen i Moskenes kommune.