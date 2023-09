– Det mest utenkelige har skjedd

Mandag kveld ble det slått full alarm etter at da et småfly styrtet i nærheten av Reinsvoll flyplass i Vestre Toten.

Fredrik Løvbrøtte Holthe (33) fra Kolbu og Odd Normann Strande (56) fra Raufoss døde i den tragiske ulykken.

Holthe hadde giftet seg for under to uker siden. Han etterlater seg kone og flere barn.

I etterkant av ulykken er det startet en Spleis for familien.

– Vår kjære Anne Marthe har mistet sitt livs kjærlighet, står det i Spleisen.



TV 2 har fått tillatelse til å gjengi innholdet i spleisen.

Bryllupet var planlagt i over tre år, og beskrives som perfekt.

– Lørdag 19.08.23 ga Fredrik og Anne Marthe hverandre sitt etterlengtede ja i Kolbu kirke. Et lykkelig øyeblikk de hadde planlagt og gledet seg til i over 3 år.

Bryllupsgave

Flyturen skulle gå over Totenåsen og var en bryllupsgave til Holthe.

– Fredrik var glad i skog og mark, og ville gjerne se hjembygda si fra lufta, skrives det.



Det gikk ni dager fra bryllupet, og til gaven skulle innfris med de nærmeste til stedet som ønsket å dele gleden ved denne minnerike opplevelsen.

ULYKKE: Tirsdag formiddag var politiet og havarikommisjonen på plass for å undersøke flyvraket som ligger ved Reinsvoll flyplass i Vestre Toten. Foto: Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Det ingen visste var at det skulle ende opp med at Fredrik mistet livet i den ubeskrivelige tragiske flyulykken på Reinsvoll, og at Anne Marthe og barna mistet sin viktigste støttespiller og pappa. En ufattelig tragedie som ingen kunne forutse.



Etterforsker ulykken

Statens Havarikokomisjon var på plass på stedet tirsdag, og begynte på tekniske undersøkelser av flyvraket.

Fungerende undersøkelsesleder Jon Sneltvedt sa da at de foreløpig ikke har noen teorier om hva som har skjedd. Han ber om tips fra publikum.



Han sier havarikommisjonen har bedt Meteorologisk institutt om en utfyllende værrapport fra området på ulykkestidspunktet.

Det er ikke svart boks i flyet, men Sneltvedt håper å finne andre spor, som GoPro-kamera eller annet utstyr med navigasjonsenhet.