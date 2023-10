Det Krysta (31) forteller om Norge, får internett til å måpe

OVERRASKET: Da Krysta Alexa la ut videoen, trodde hun ikke at den skulle nå så mange. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Kommentarene over er bare et lite utvalg av reaksjonene amerikanske Krysta Alexa fikk, da hun la ut en video på TikTok hvor hun forteller hvordan det er å ha mammapermisjon i Norge.

På relativt kort tid har videoen fått flere millioner visninger.

– Jeg visste at dette kunne være interessant for noen, men ikke så mange folk rundt om i hele verden, sier Krysta Alexa til TV 2.

Den amerikanske kvinnen flyttet til Norge og Bergen for ni år siden. Etter at hun møtte sin bergenske mann under studier i Hong Kong, ble paret enige om å bosette seg i Norge.

– Vi tenkte først at det var bedre å starte en familie i USA.

For hun visste selv lite om den norske velferdsstaten før hun flyttet til Norge og fikk barn.

– Jeg var ikke klar over at forskjellene mellom Norge og USA var så store.

Dette overrasker

I disse dager er Krysta i mammapermisjon med sitt andre barn. Hun hadde en stund hatt lyst til å dele litt av livet sitt i Norge, etter å ha fått flere spørsmål fra familie og venner.

– Mammapermisjon var et naturlig sted å begynne, forteller amerikaneren.

Men det hun trodde skulle være en video som traff noen få, spredte seg altså raskt verden rundt.

– Det som overrasker folk, er lengden på permisjonen.

– Wow

Krysta forteller at den amerikanske arbeidsmentaliteten er helt annerledes enn i Norge, og at det derfor er flere kommentarer som går igjen.

– Mange lurer på hvorfor arbeidstaker orker å vente på at folk skal få barn.

For mens norske barnefamilier kan fordele 49 uker med permisjon mellom seg, er ikke amerikanere garantert mer enn 12 uker.

Prisene på barnehage og skole er også noe helt annet i USA. Noe flere påpeker i kommentarfeltet.

– Wow. Hvis jeg hadde hatt dette tilbudet tilgjengelig, så ville jeg fått barn. Vi bestemte oss for å være barnløse, fordi vi ikke har råd til det, kommenterer en.

– Forståelig

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier til TV 2 at foreldre i Norge har en av de beste permisjonsordningene i verden, og at vi har god grunn til å være stolt av det.

– At en TikTok-video om dette har gått viralt er bare kjekt, tenker jeg. Det er også forståelig at det blir oppmerksomhet om ordningen, fordi andre land har lang fra samme gode ordninger som Norge, sier Toppe.

Videoene til Krysta om mammapermisjon og barnehage har åpenbart truffet en nerve.

Derfor skal hun fortsette å dele om livet i Norge.

– Jeg skal dele masse, men vil også fortelle mer om kulturen i Norge og forskjellene med jobb og alt som følger med.

For livet til Krysta er noe helt annet nå, enn da hun bodde i USA.

– Jeg har fått mer balanse i livet ved å flytte til Norge. Det var noe jeg manglet da jeg bodde i USA.

Selv om det er fordeler og ulemper ved livet i Norge, kontra USA, har ikke Krysta angret på valget om å bosette seg her.

– Jeg trives veldig godt!