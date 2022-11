– Det kommer ikke til å være en quick fix

GOL/OSLO (TV 2): Statsministeren måtte stå skolerett for fagbevegelsen om den siste tidens dårlige målinger.

MØTTE LO: Historisk svake meningsmålinger ble et viktig tema da statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre deltok på Kartellkonferansen på Gol. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre fikk først applaus da han gikk på scenen på LOs årlige kartellkonferanse på Gol.

– Dette var en bra start, så får vi se på fortsettelsen, innledet Støre.

Han kom ikke unna å måtte adressere den siste tids svake stortingsmålinger for Arbeiderpartiet. Senest gårsdagens 15,4 i Vårt Land.

– Tenker jeg på tallene jeg har fått? 15,4, 16,9 oppslutning for Arbeiderpartiet …. Tenker jeg på det? Ja. Men det jeg tenker mer på er noen andre tall. Dere forhandlet dere frem til 3,7 prosent i frontfagene og ligger an til å få prisstigning på 5,8. Veien til å gjøre noe med de første tallene er å gjøre noe med de neste, sier Støre.

Han viser til at regjeringens hovedoppgave nå er å hindre at inflasjonen biter seg fast.

– Realiteten er, gode venner. at vi har en ny hverdag. Det er en tøff hverdag, understrekte Støre til de tilhørende fra fagbevegelsen.

LO-forbund angriper Støre

Temperaturen ble skrudd opp på Kartellkonferansen tidligere onsdag da Rolf Ringdal, leder i LO-forbundet Norsk Lokomotivmannsforbund, gikk ut i VG og sa at Støre ikke er «den rette mannen» for fagorganiserte og arbeiderbevegelsen. Begrunnelsen er det Ringdal mener er brutte løfter fra regjeringens side i jernbanepolitikken.

BRUTALT: Leder i Norsk Lokomotivmannsforbund, Rolf Ringdal, mener Støre ikke er den rette mannen for fagbevegelsen. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Jeg sier at Jonas Gahr Støre ikke har vår oppbakking så lenge han ikke følger sin egen politikk. Og det er det jeg ga uttrykk for i VG, utdyper Ringdal overfor TV 2.

– Det er ganske harde ord?

– Det er harde ord. Men det er også relativt brutalt å gå inn og si at man skal gjennomføre en politikk som er helt avgjørende for de ansatte på jernbanen, og så gjør man det ikke. Da må man være forberedt på at de tillitsvalgte sier ifra, og det er det jeg har gjort.

Mener persondiskusjon er avsporing

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng svarer på kritikken ved å påpeke at Ringdal ikke er medlem av Ap:

– Jeg tenker at hvis Rolf vil få gjennomslag for en politisk sak på vegne av sine medlemmer, så bør han løfte den politiske saken. Hvis han vil mene veldig mye om hvem som skal lede Arbeiderpartiet, da bør han melde seg inn i Arbeiderpartiet. Hun mener svaret på krisen ligger i politikken regjeringen fører heller enn i personkabalen.

– Jeg syns ikke persondiskusjoner er det mest fruktbare akkurat nå. Det er ganske irrelevant for folk som etterlyser en tydelig politikk for å løse krisen. Det er mitt fokus. Det er regjeringens fokus. Det er statsministerens fokus, sier Stenseng til TV 2.

IKKE FRUKTBART: Partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng mener at persondiksjoner ikke vil være fruktbart for Arbeiderpartiet akkurat nå. Foto: Terje Bendiksby/NTB

– Du tror ikke folk bryr seg om hvem som styrer landet?

– Jo, jeg tror folk bryr seg om hvem som styrer landet. Men vi bruker ikke tida nå på interne persondiskusjoner når vi har en veldig stor jobb i å levere politikk som skal gi folk trygghet. Det er iallfall ikke mitt fokus. Og så er det opp til landsmøtet vårt å bestemme hvem som skal sitte i ledelsen i Arbeiderpartiet.

