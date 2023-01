– Det kan ikke være sånn at vinterlandet stopper opp

Noen må ta ansvar for at samfunnet ikke stanser opp når det i snør i Norge, mener NAF.

Det snødde kraftig i Oslo onsdag, noe som førte til kaos i Oslo-området.

Busser sto på tvers av veier, vogntog sperret E6 og E18, og mye av kollektivtrafikken ble innstilt.

– Det kan ikke være slik at i vinterlandet Norge så stopper alt opp når det snør, mener Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Hun ber tungtransportselskaper og Statens vegvesen ta mer ansvar.

KRITISK: Ingunn Handagard, pressesjef i Norges Automobilforbund (NAF). Foto: Aage Aune / TV 2

– Dette var et varslet snøfall, som likevel skapte enorme problemer. Da bør både de som har ansvar for drift av veiene, Statens vegvesen og det enkelte transportselskap evaluere og se hva som burde vært gjort annerledes, forteller hun til TV 2.

Handagard i NAF mener sjåførene må holdes tilbake.

– Transportselskapene må slutte å skyve sjåførene foran seg. De må gi beskjed til sjåførene når de ikke skal kjøre og holde tilbake til føreforholdene er akseptable og veiene er brøytet. Det har de åpenbart ikke gjort, sier pressesjefen.

– På oppdrag for NAF-medlemmer

Uttalelsene til NAF får Lastebileierforbundet til å reagere.

– Transportselskapene opererer på vegne av de som kjøper transporten. Da prioriterer transportselskapene selvsagt å få varene fram. Det dreier seg om alt fra livsviktige varer til kanskje litt mindre viktige varer. Det er blant annet NAF sine medlemmer som bestiller dette, og bilene er på veiene etter oppdrag fra dem, sier Geir A. Mo, direktør i Norges Lastebileier-Forbund.

Direktøren mener NAF bommer i kritikken.

– Matvarene på vei til butikken kan ikke ha hjemmekontor. Samfunnet stanser dersom tungtransporten stopper opp. Dette handler ikke om enkeltselskaper sin margin, men norsk samfunnssikkerhet, infrastruktur og folks trygghet i hverdagen, forteller han videre.

– Ikke ta alle over én kam

Jan Arne Laberget er leder for Yrkestransportforbundet logistikk. Han er ikke enig i at tungtransporten stanser Norge ved slike værforhold som på Østlandet onsdag.

– Det er så store forskjeller fra sjåfør til sjåfør. Klart at enkelte har problemer, men det er for galt å ta alle under én kam. Veldig få lager trafikkstans, sier han til TV 2.

– Det går på erfaring. Er du vant til norsk vinterføre, da er det ikke noe problem. Det er viktig å bruke kjetting én gang for mye, sier lastebilsjåføren.

– Ekstra mannskap

NAF peker også på Statens vegvesen i sin kritikk.

Statens vegvesen skriver til TV 2 at de forbereder seg på grenseovergangene når det meldes om mye snø.

– I slike tilfeller setter vi på alt vi har av tilgjengelig mannskaper for kontroll. Det er mitt ansvar som leder å kontrollere, planlegge og gjennomføre for slike aksjoner, sier Øyvind Grotterød, leder av utekontrollene i Statens vegvesen.

– Vil dere ha flere kontroller?

– Vi kan ikke ha flere kontroller enn vi har nå, selv om vi gjerne vil. Vi må som alle andre følge arbeidsmiljøloven når det gjelder arbeidstid. Ved slike tilstander som i går, kalte vi ut flere på overtid, svarer han.

Grotterød mener de har god kontroll på snøværsdager som onsdag.

– Vi er godt forberedt på slike tilstander som i går. Vi opprettholder den høye kontrollaktiviteten som vi har, de gode rutinene og setter på alle tilgjengelige mannskaper både på kontroll og drift av veinettet, sier han videre.

Slår holke-alarm

Været viser seg snart fra en mildere side, noe som vil gi en holkete helg.

Ifølge meteorologen kan det bli over fem plussgrader på kysten av Sørlandet og Rogaland.

Mens det ventes temperaturer mellom 0 og fem plussgrader andre steder langs kysten.

Det kommende mildværet vil trolig føre til glatt føre på veiene mange steder.