– Det kan bli stygt

Snart får folk som tok julehandelen på kredittkort, regningen. Omtrent samtidig kommer også strømregningen for desember, som for mange blir skyhøy.

– Denne måneden kan bli stygg for mange, sier daglig leder Geir Grindland i InkassoPartner AS.

Han sier at tilbakemeldingene de har fått fra kunder, er at de sliter.

– Folk som mottar inkassovarsel fra oss, sier at bufferkontoen er helt tom. Vi ser en stor økning av folk som må få inkasso-kravene sine delt opp, sier Grindland.

SLITER: Daglig leder Geir Grindland i InkassoPartner AS forteller at flere av deres kunder sliter nå. Foto: Håvard Smeland / TV 2

Ny trend bekymrer

Men en ny trend bekymrer inkassoselskapet.

Folk som har klart å holde seg økonomisk flytende, er nå i en annen situasjon. Folk med jobb og vanlig lønn.

– Vi ser en ny trend at personer som klarte seg før, sliter med å betale for seg, sier Grindland.

– De har brukt opp buffer-kontoen fordi de har hatt høye strømregninger over lang tid, matprisene er høye og renten har økt, sier han videre.

Inkassoselskapet Kredinor merker også en økning av fersk inkassogjeld.

Ifølge deres tall økte inkassogjelden i fjerde kvartal 2022 med 10 prosent sammenlignet med året før.

KORTBRUK: I november og første halvdel av desember økte nordmenns forbruksgjeld med hele 2,7 milliarder kroner. Men de fleste har klart å betale for seg med desember-lønnen før forfall. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Nordmenn har likevel mindre forbruksgjeld nå sammenlignet med før pandemien, sier analysesjef Magnus Solstad i Kredinor.

Det skyldes i stor grad etableringen av Gjeldsregisteret og forskrift for forsvarlig utlånspraksis.

Tar opp mer lån

Tall fra Gjeldsregisteret viser at den samlede forbruksgjelden gikk ned i desember, men at veksten i forbrukslån som har pågått siden sommeren fortsetter.

Ifølge Gjeldsregisteret er økningen en indikasjon på at flere kan få betalingsproblemer utover våren, «ikke minst når effekten av økte renter på boliglån kommer for fullt i de nærmeste månedene», skriver de.

KONTROLL: Folk flest har kontroll på økonomien sin, ifølge Gjeldsregisteret, selv om forbruket har økt. Men enkelte grupper sliter med å betale nå. Foto: Anna Walderhaug / TV 2

Både Kredinor, InkassoPartner AS og Gjeldsregisteret sier at folk flest har kontroll på økonomien, men at det er enkelte grupper som sliter mer enn tidligere.

Kredinor ser at det er særlig yngre som sliter med å betale for seg, i aldersgruppen 18-25 år.

Sliter med å spare

Kredinor ser også at folks evne til å spare har gått ned det siste halvåret.

– Gjennom pandemien så vi at spareraten var høy. Nå har den falt kraftig. De oppsparte midlene er det mange som har kunnet leve på i høst, som gradvis har blitt brukt, og da kan situasjonen bli annerledes, sier Solstad.

INKASSO: Analysesjef Magnus Solstad i Kredinor. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Solstad viser til tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I løpet av 2022 har folks spareevne gått ned med flere prosent. Fra 2. til 3. kvartal falt spareraten fra 7,6 til 2,5 prosent.

Solstad sier det imidlertid er bra for folks økonomi at arbeidsledigheten er svært lav, noe som er et tegn på at de aller fleste kan betale for seg.

Dette kan du kutte

Forbrukerøkonom i Sparebank 1, Magne Gundersen, forklarer at det er viktig å gjøre tiltak i egen økonomi - før regningene går til inkasso.

– Hvis du venter med å betale regninger, blir de bare dyrere. Det kommer renter og andre ekstra utgifter, sier han.

Han mener det er viktig å fortsatt prøve å spare selv om bufferkontoen går tom.

– Bufferen skal brukes når ting blir litt ekstra vanskelig, og folk opplever det nå. Men folk må fylle den opp igjen.

Gundersen mener særlig ett nyttig grep kan hjelpe mye.

– Kutt ned småutgiftene under 100 kroner. Folk bruker små beløp veldig ofte, og summert sammen er det snakk om veldig store summer.

GIR RÅD: Forbrukerøkonom Magne Gundersen mener det finnes flere enkle grep du kan gjøre for økonomien din. Foto: Gorm Kallestad/NTB.

Gundersen mener man kan spare mange penger hver måned på for eksempel å kutte antallet strømmetjenester.

Mindre kasting av mat, og større og smartere handleturer gjør også stor nytte.

Å vente med de store innkjøpene kan også være lurt. Trenger du å pusse opp, eller bytte bil eller TV nå, spør Gundersen.

– Dropp det du lett kan klare deg uten, oppsummerer han.

– Ta kontakt

Inkassoselskapene kommer med et klart råd til folk som likevel sliter med å betale innkasso-kravene nå:

– Ta kontakt med oss, slik at det kan lages en plan for nedbetaling. Det er for noen ubehagelig, men da kan man unngå å få en betalingsanmerkning, sier Grindland i InkassoPartner.

Dersom man ikke klarer å betale for seg, kan man få en betalingsanmerkning. Det kan få konsekvenser for å få boliglån, starte et mobilabonnement og så videre.

– Folk må ta kontakt så tidlig som mulig, for da har man større muligheter for å se på løsninger. Det skumleste man kan gjøre, er så overse regningene, sier Magnus Solstad, analysesjef Kredinor.