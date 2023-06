Det var en gråtkvalt politibetjent som forklarte seg for retten på onsdag.

– Jeg føler at jeg har en svær lapp i panna hvor det står: «Dømt. Ferdig». Det har vært helt jævlig å stå i, sier han.

Klokken 10.20 tok han plass i vitneboksen i Kongsberg, der han står tiltalt for to tilfeller av grov kroppskrenkelse og grovt brudd på tjenesteplikten.

Det viktigste beviset i saken er overvåkingsvideoen fra Esso-stasjonen i Kongsberg natt til 30. oktober:

Kritiserer egne kollegaer

Tiltalen er tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten, som mente at Spesialenheten for politisaker ønsket å reagere for mildt mot politibetjenten i 30-årene.

– Ekstra krevende har det vært at jeg opplevde at kollegaene mine ikke ga meg tilstrekkelig støtte under pågripelsen, sier han fra vitneboksen.



Han er tydelig preget når han innleder forklaringen sin for retten. Til nå har verken han eller hans forsvarere sagt noe som helst om hans side av saken.

– Jeg har alltid vært opptatt av å være en så god politimann som mulig, sier han.

Dette er saken: 30. oktober 2022: Kevin Simensen (27) og hans kamerater var på byen.

Rundt klokken 01.45 møtte de politiet utenfor en bensinstasjon. Det endte med at de ble utsatt for vold, før de ble kjørt til arresten.

Simensen ble anmeldt for vold mot politiet, men saken endret karakter da Spesialenheten så videoen fra overvåkningskameraet på bensinstasjonen.

Videoen viser at Simensen blir slått minst 16 ganger, blant annet mot hodet. Den viser også at han blir slått med en teleskopbatong.

Nå er politibetjenten tiltalt etter straffeloven § 272, som handler om å utøve vold mot en annen person, samt for straffeloven § 172, som handler om «å ha utøvd offentlig myndighet og grovt uaktsomt brutt sin tjenesteplikt».

Det er Spesialenheten for politisaker som fører saken i retten for påtalemyndigheten. Tiltalte nekter straffskyld.

– «Kardemomme by»

Politimannen begynner med å forklare at han har vært en engasjert praksisveileder og trekker fram at han har undervist i maktbruk på Politihøgskolen.

– Maktbruken skal stå i forhold til tjenesteoppdraget og være formålstjenlig, sier han.

Betjenten forklarer at hendelsen han nå står tiltalt for er det mest krevende oppdraget han noen gang har vært på.

Før han forteller hvorfor han mener det, så fokuserer han på tiden sin i Kongsberg og den såkalte maktpyramiden.

FORNÆRMET: Kameratene Kevin Winness Simensen og Kristian Teigen mener politimannen må miste jobben sin. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Kongsberg har egentlig hatt et rykte på seg for å være litt som «Kardemomme by». Det er egentlig et rykte jeg liker, for det er lite problemer her, sier han.

Tiltalte har jobbet som politibetjent i Kongsberg siden 2015, og forteller at han kun er kjent med at han har mottatt én klage på den tiden.

– Det var en klage etter en ransaking i forbindelse med høy musikk på en adresse. Der mente vi at det måtte ransakes etter narkotika etter funn vi gjorde på stedet, men det ble aldri gjort noe mer med den klagen i ettertid.

– Fremsto som cocky

– Vi ser på videoen at jeg er høyt oppe på maktpyramiden under denne pågripelsen, sier politimannen.



Deretter lurer han på om det er noen spørsmål til det han har sagt.

Det er det ikke, og dommeren ber han gå inn på den aktuelle hendelsen.

Han forklarer at han jobbet nattpatrulje med makkeren sin natt til 30. oktober i fjor. Videre forteller han at han var i kontakt med fornærmede Kevin Simensen tidligere på natten, før volden fant sted.

Ifølge tiltalte ble han forstyrret av Simensen da han snakket med en dame i sentrum. Simensen skal ha vært veldig ivrig på å hilse, men gikk ifølge politimannen fra stedet da politimannen hilste tilbake.



– Simensen fremsto for meg som cocky. Jeg tenkte på han som et «kokainhue», basert på atferden hans der og da.



Senere på natten kjører tiltalte og makkeren ned mot Esso-stasjonen, som han beskriver som et knutepunkt for trafikken i Kongsberg sentrum i helger.

FORSVAR: Tiltalte forsvares av advokatene John Christan Elden og Heidi Reisvang. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Nede på politistasjonen havner han igjen i snakk med Simensen og vennene hans.

– Jeg husker ikke hva som blir sagt, men det var en typisk kommentar fra fulle folk som snakker med politiet, sier tiltalte.

Mens de står der, kommer vekteren fra utestedet mennene har vært på, gående.

– Kan ha vært trusler

Politimannen forteller at Simensen og kameraten hans fulgte etter vekteren bort til en annen politibetjent.

Kevin Simensen og Kristian Teigen, som begge er fornærmet i saken, har tidligere fortalt sin versjon av saken til TV 2.

– På veien oppfatter jeg at vekteren drar fingeren over halsen mens han prater med kollegaen min. Jeg oppfatter at Simensen kan ha vært involvert i trusler, sier han.



SKADENE: Simensen tok disse bildene av seg selv da han slapp ut fra arresten. Foto: Privat

Han påpeker at han ikke hørte at det ble sagt noe, men tenkte at han måtte oppsøke Simensen for å sørge for at situasjonen ikke eskalerte.

I retten viser han hvordan han tok tak i armen til Simensen i det han omtaler som «kontaktposisjon».

– Jeg opplever at han river seg ut og vil unndra seg, sier politimannen.

Han sier han oppfattet fornærmede som aggressiv.

– Men min motivasjon var å prate med ham. Jeg ville finne ut av hva som hadde skjedd, sier han.

– Fryktelig mange slag

Politimannen viser så til den aktuelle overvåkingsvideoen. Han påpeker at han slår etter Simensen «fryktelig mange ganger».

– Det er viktig å bemerke at ingen av slagene hadde noen som helst virkning. Han kunne overgitt seg og vært rolig. Han kunne ha overgitt seg i det jeg la ham i bakken. Men han kjempet imot til tross for alle mine slag. Det var ikke mulig å gjøre noe annet, sier tiltalte.

Han påpeker deretter at politiet var under midlertidig bevæpning i oktober i fjor.

Politimannen trekker også fram en hendelse fra Stavanger i 2015, der en mistenkt klarte å få tak i skytevåpenet til en politimann. Dette ville han unngå, sier tiltalte.

ELDENS KNIV: Politimannens forsvarer, John Christian Elden, viste frem både kniv og batong under sitt innledningsforedrag onsdag. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Politimannen tar selvkritikk på hvordan han la Simensen i bakken, fordi han selv ble med ned i asfalten.



I det han forsøkte å få kontroll på Simensen, opplevde politimannen at en av vennene til Simensen forsøkte å hindre dette.

– I det jeg kommer meg på beina så ser jeg at det er en trussel mot vekter. Jeg trekker pepper og gjør bruk av den. Man ser at den fungerer, sier politimannen og sikter til en av vennene til Simensen.

Men da han prøver å pepre Simensen, opplever han at det ikke har noen virkning.

– Hva mener du med det? spør dommeren.

– Han fortsetter å slå og gjøre motstand, svarer politimannen.

Tiltalte beskriver en situasjon der han opplevde at de var alene og at de var i ferd med å tape.

– Motstanden var for voldsomt til at vi kunne få kontroll. Jeg fryktet skade på oss selv. Derfor valgte jeg å bruke slag, sier han.

Tok til tårene

Mot slutten av sin forklaring går tiltalte inn på hvordan han har opplevd tiden etter at saken sprakk i offentligheten.

Den har vært svært krevende, sier han. Han er også kritisk til at videoen ble lekket til pressen.

– Jeg har blitt hengt ut på sosiale medier som barnemishandler og konemishandler. Folk på Facebook har gått på kona mi og sendt henne meldinger, sier han gråtkvalt.

– Jeg har slitt med å gå på butikken, fordi jeg føler meg forhåndsdømt. Heldigvis har jeg en god familie rundt meg og gode venner som har støttet meg gjennom dette og hjulpet meg, sier han.