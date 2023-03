– Det har vært en marerittvinter

Du vet følelsen. Du sitter bak rattet og kanskje synger på yndlingssangen din, og da skjer det.

Lyden er umiskjennelig, det samme er merket i frontruta.

Aldri før har bilruter her til lands fått så mange steinsprutskader som nå.

Det viser ny skadestatistikk.

– Vi kan definitivt skrive under på rekorden, sier administrerende direktør Morten Bjørlo i Hurtigruta Carglass.

Ansatt 25 nye

Pågangen på deres 93 verksteder har vært enorm denne vinteren.

Det startet allerede i romjula, og så bare økte det på.

Tall fra Finans Norge viser at 2022 ble et rekordår, da ble det utbetalt 1,7 milliarder kroner i erstatning for glasskader.

I år blir nok tallet enda høyere.

– Både januar, februar og mars har det vært helt vilt stor pågang. Vi har en økning på 20 prosent fra i fjor, sier Bjørlo.

På verkstedet på Ensjø i Oslo jobber reparatørene på spreng for å bli ferdig med flest mulig biler per dag.

Ruter med sprekk i blir fjernet, og flunkende nye blir satt inn.

– Fra november til nå har vi måttet ansette 25 nye ansatte, på grunn av den enorme pågangen, sier Carglass-sjefen.

Glatt og vekslende vinter

Også på Riis Bilglass sine 180 verksteder rundt om i landet, har det gått en kule varmt i vinter.

– Vanligvis har vi kort ventetid på både reparasjon og skifte av bilglass. Men på grunn av den store pågangen i det siste, så har vi enkelte steder nå uvanlig lang ventetid, sier kjedeleder Jan Terje Johansen.

Men han påpeker at kundene stort sett ikke trenger å vente mer enn 2-3 dager før de kan utføre oppdraget.

Riis Bilglass har hittil i år hatt en økning på rundt 12 prosent i antall utbedrede frontruteskader.

– Da det har vært mye vekslende temperaturer i vinter, glatte veier og mye strøing, så er det naturlig med en økning i antall skader, sier Johansen.

Mens de som reparerer og skifter frontruter mener dette har vært en perfekt vinter, er det bilistene som har fått smellen.

– Det har vært en fantastisk sesong for oss, men en marerittvinter for bilistene, sier Bjørlo i Carglass.

Pass på i påsken

Selv om pågangen på verkstedene allerede har vært veldig stor, er bransjen klar for et skikkelig rush etter påske.

For høysesongen for steinsprutskader er langt fra over.

Mars og april er årets verste måneder, viser en analyse fra forsikringsselskapet If.

– Det er i overgangen mellom vinter og vår flest frontruter rammes, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Når mange nå setter seg i bilene og skal på påsketur, fører det til svært stor trafikk på veiene.

– Tirsdag etter påske pleier å være den heftigste dagen av de alle. Da har vil alt av mannskap på plass i våre verksteder, sier Bjørlo.

Kostbart

Det er lite man kan gjøre for å forhindre steinsprut, men Clementz sitt beste råd er å holde god avstand til bilen foran.

– Steinsprut skjer gjerne når en bil passerer deg, og en grusbit eller en småstein blir slynget av dekket mot din bil av den som kjører forbi.

Og må du skifte rute, blir det fort kostbart. Dagens frontruter har så mye teknologi i seg at den koster fort 15-20.000 kroner

Heldigvis for de mange uheldige bilistene er steinsprut dekket på kaskoforsikringen, så man bare betaler en egenandel på rundt 2500 kroner.