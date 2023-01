– Det har tatt mange år å stå fram og fortelle dette

ÅPNER OPP: Nestleder i Venstre, Abid Raja, forteller til God morgen Norge at det var overveldene å bli far. Nå ønsker han å hjelpe andre. Foto: Alf Simensen / TV 2

Venstre-politikeren beskriver seg og sin kone i en ressurssterk tilværelse, da de ventet tvillinger og var bosatt i Bærum.

Men etter å ha tilbrakt ti dager på sykehuset, i det han beskriver som trygge og behjelpelige omgivelser, ble hjemreisen krevende.

– Man kommer plutselig hjem med to tvillinger, uten å ha fått et kurs i hva man skal gjøre. Alle tar det for gitt at det å bli forelder er noe man skal kunne mestre, forteller han til God morgen Norge.

Det bare tok én dag fra han kom hjem til tankene kom.

– Jeg tenkte: «oi, dette er mye arbeid, mye overveldende. Hvordan skal vi takle dette?».

Da tok de nybakte foreldrene grep og dro til helsestasjonen.

– Når du skal ta lappen må du ta mørkekjøring, glattkjøring og alle mulig pakker bare for å mestre en bil, men et liv – det skal alle kunne ta med seg hjem.

På helsestasjonen ble de tipset om familiestøtteprogrammet «Home-Start», en tjeneste kun tilgjengelig i resurssterke kommuner.

– Det kom en søt og snill, litt eldre dame, som skulle avlaste oss i hjemmet. I starten var hun der fire til fem ganger i uken og vi fikk den lille pausen vi trengte, sier han og understreker et ønske om lignende tilbud i hele landet.

Fremmer forslag på Stortinget

I høst la Raja frem et representantforslag til regjeringen om nettopp dette.

– Det er altfor få kommuner med et slikt tilbud, derfor har jeg vært med på å fremme dette på stortinget.

FORSLAG: Nestleder i Venstre, Abid Raja, har lagt frem representantforslag til regjeringen med ønske om hjelpetilbud tilegnet nybakte foreldre. Foto: Petter Sørum-Johansen / TV 2

Venstres forslag skal behandles på Stortinget i januar og lyder som følger: «Stortinget ber regjeringen legge fram en stortingsmelding om forebygging av negative konsekvenser som følge av foreldres uhelse de første 1001 dagene av barns liv - fra svangerskapet til barnet fyller 2 år, for hele familien.»

– Nå er ikke jeg psykolog, men jeg er gift med en, og det psykologene sier i dag er at de første levemånedene i et barns liv har en helt avgjørende betydning for barnets psykiske og fysiske helse.

Målsetningen er klar:

– Alle barn skal få en best mulig start på livet.

Ønsker å senke terskelen

Selv tok Raja grep, noe han nå oppfordrer flere til å gjøre da han selv har erkjent at terskelen for å søke hjelp kan være høy.

– Det har tatt mange år å stå frem og fortelle dette. Jeg syntes det var flaut å innrømme at vi så på situasjonen som vanskelig ovenfor de nærmeste, men også på helsestasjonen.

Han understreker også et ønske om å hjelpe andre ved å dele sine egne opplevelser.

DELER FOR Å HJELPE: Abid Raja, nestleder i Venstre, deler egne opplevelser i håp om å hjelpe andre. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Da vi strevde, var kona mi psykolog og jeg advokat, vi var to ressurssterke foreldre som mestret alt, men selv vi strevde. Jeg håper virkelig at terskelen skal bli veldig lav for å be om hjelp. Vi syntes også at det var vanskelig, men det ble redningen.



Han fortsetter:

– Så vi står frem og forteller om dette for at man skal kunne senke terskelen. For du trenger ikke å være verdensmester, så det å få hjelp og bruke de ressursene som er der, det skal ikke være flaut, sier Raja, og slår fast:

– Selvfølgelig skal vi alle føle på lykke når man får barn, men det er ikke slik at du føler på lykke hver dag. Det å være foreldre er en ganske hard oppgave hvor du må ofre mye selv og da kan det hende at du trenger veiledning og avlastning.