«Det har sikkert bare gått hardt for seg der inne»

– Den natten ble jeg fratatt hele meg, hele livet mitt. All selvtillit og verdighet ble frastjålet på brutalt vis. Det var den siste dagen jeg var glad, sa kvinnen i 20-årene fra vitneboksen.

Onsdag startet ankesaken i Gulating lagmannsrett, hvor tre menn i 20-årene er tiltalt for en gruppevoldtekt. To menn på 24 og 25 år ble dømt i tingretten, mens tredjemann (27) ble frikjent.

ANKESAK: Desse møter for runde to av gruppevoltektssaken i Bergen. Ale tre nekter straffdkyld. Foto: Grafikk: Helge Birk Knudsen / TV 2

Rettens første dag gikk ikke knirkefritt for seg.

Etter en kaotisk første runde i tingretten, er sikkerheten skjerpet. På et tidspunkt ble en pause forlenget, da det ble oppdaget at den tiltalte 24-åringen hadde mobiltelefonen synlig foran seg under fornærmedes forklaring. Samtlige tiltalte fikk telefonen konfiskert av en rettsbetjent.

Fryktet for eget liv

I forbindelse med behandlingen i tingretten, ble navnene på både de tiltalte og fornærmede delt.

Det har preget kvinnen sterkt.

– Jeg har hele veien ønsket at mitt navn skal holdes skjult. Siden overgrepet har jeg vært kjemperedd for livet mitt. Denne hendelsen er det verste man kan tenke seg. Det at hele samfunnet vet om det, vet at det er jeg, gjør at trygghetsfølelsen min forsvinner helt igjen,

– Det er så inngripende. Jeg vil ikke bli identifisert som «henne».

Hun anmeldte tre menn for gruppevoldtekt 5. januar 2021, etter en fest hjemme hos den tiltalte 25-åringen. Ifølge tiltalen skal de tre ha bundet hendene hennes, slått henne, ropt til henne, og tvunget seg på henne.

Alle de tre tiltalte nekter straffskyld, og har i tingretten forklart at det dreide seg om frivillig gruppesex.

BISTANDSADVOKAT: Hilde Cecile Matre representerer den fornærmede kvinnen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Gledet meg til å være med han

Det står i sterk kontrast til historien kvinnen fortalte i lagmannsretten onsdag. Hun tok til tårene allerede før hun hadde sagt et eneste ord fra vitneboksen.

– Den dagen var den siste dagen jeg var glad.

Kvinnen fortalte at hun ankom festen hos 25-åringen sammen med en venninne. Hun var spent og glad. Hun var interessert i 24-åringen, som hun hadde møtt via datingappen Tinder. De hadde snakket sammen på snapchat og hatt frivillig seksuell omgang ved én anledning, i slutten av desember 2020.

– Jeg gledet meg til å være sammen med han, og at vi alle skulle ha det kjekt, sa kvinnen, og la til at hun hadde drukket en god del alkohol før hun kom til festen i en leilighet i utkanten av Bergen.

På festen skal hun ha avtalt med 24-åringen at han skulle bli med henne hjem. Hun skal også ha uttrykt at hun var interessert i han overfor de andre gjestene på festen.

FORSVARERE: John Christian Elden og Maria Hessen Jacobsen forsvarer henholdsvis 24-åringen og 25-åringen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

«Slutt å være så kjip»

På et tidspunkt skal mannen hun var interessert i, invitert henne til å være med på trekant. Dette avslo hun.

– Jeg har jeg aldri gjort det før. Det strider imot alle mine verdier og holdninger. Jeg forventer at et «nei» skal bli respektert.

– Det neste han sier er «slutt å være så kjip», fortsatte kvinnen.

Så endret planene seg, forklarte kvinnen.

Mannen ville ikke lenger være med henne hjem. Derfor avtalte de å ha samleie inne på et soverom i leiligheten, mens festen fortsatt pågikk.

– Jeg går inn sammen med han, som vi var enige om. Plutselig er det to andre der også. Derfra går alt veldig, veldig fort.

– Som en dukke

Ifølge kvinnen ble hendene hennes bundet fast i kryss med et belte. Hun ble kommandert rundt, avkledd og opplevde at flere tvang seg på henne samtidig, blant annet ved at hodet hennes ble holdt fast og tvunget til å gjennomføre oralsex med 24-åringen.

– Det var som om jeg var et objekt, eller en dukke.



Hun ble også slått, forklarte hun.

– Jeg ville heller bare dø, enn å overleve dette.

Ifølge tiltalen var hun ute av stand til å motsette seg handlingene, på grunn av sterk beruselse, at det var tre stykker og at det ble brukt vold.

– Jeg var totalt forsvarsløs. De var tre mot meg



NY AKTOR: Konstituert statsadvokat Are Nygård Bergh fører saken i lagmannsretten. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Filmet med blits

De to andre mennene forlot soverommet. På dette tidspunktet visste ikke kvinnen hvem disse mennene var. Hun ble værende igjen med 24-åringen, som skal ha holdt et hardt grep om halsen hennes.

– Han sier at jeg må slutte å være sur på han.

Så skal han ha spurt henne om å filme mens han slår henne på rumpen.

– Jeg er redd for hva som skal skje om jeg ikke blir med på det, og sier ja. Så ser jeg at han filmer med blits, så slår han meg og går ut derfra.

«Gikk hardt for seg»

Kvinnen bestilte en taxi for å komme seg vekk. Da hun ventet på å bli hentet, ventet hun inne i leiligheten. Da kom hun i prat med verten, den tiltalte 25-åringen.

På dette tidspunktet visste hun ikke hvem han var, og hun visste heller ikke at han var en av dem som var inne på rommet under hendelsen, forklarte hun.

Hun fortalte ham om det som hadde skjedd, og at hun ikke kunne «skjønne hvordan noen kan gjøre noe sånt».

– Han sa at han «kjenner disse guttene. De dobler eller tripler heller enn å være alene med jenter. Det har sikker bare gått hardt for seg der inne», forklarte kvinnen.

Ordene «dobling» og «trilling» skal være begreper brukt blant flere i omgangskretsen. Det beskriver ulike former for gruppesex.

– Det var seinere at jeg skjønte at han var med på det. Men han hadde en omsorgsfull måte å snakke med meg på den gangen.

– Beintøft

Saken fikk enorm oppmerksomhet da den gikk i Hordaland tingrett. Aktor som førte saken den gang, Benedicte Hordnes, forsøkte å tegne et bilde av en guttegjeng som likte biler og hadde gruppesex som hobby.

Forhandlingene kom ut av kontroll. Navn på tiltalte og fornærmede ble delt. Den enorme eksponeringen ga strafferabatt.

Kvinnens bistandsadvokat, Hilde Cecilie Matre, sier at hendelsene i tingretten har vært en kjempebelastning for hennes klient.

– Det er alltid beintøft å forklare seg i sånne saker. Det var særlig tøft med tanke på det som skjedde sist. Det var kjempetøft for henne.

Matre peker på at det er berettiget at de tiltalte fikk sympati for eksponeringen, men føler det er glemt at den samme belastningen også gjelder hennes klient.