Ferske prisveksttall fra SSB viser at matvareprisene falt 1,7 prosent fra februar til mars.

Prisfallet tilskrives blant annet Kiwis «prislåsgrep», samt at samtlige lavpriskjeder valgte å gå tilbake på prisøkningene fra 1. februar etter at Kiwi valgte å ikke sette opp prisene.

Ifølge Kiwis nettsider varer prislåsen på 240 varer frem til 1. mai. Hva som skjer etter denne datoen holder kjeden tett om.

– Av konkurransehensyn kan vi ikke si hva vi vil gjøre fremover, sier kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin.

– Det å holde igjen prisøkningene er det dyreste vi noen gang har gjort, men det har til gjengjeld vært en vellykket investering i flere og mer fornøyde kunder.

– Vanvittig tøff priskonkurranse

1. februar i år var spenningen stor knyttet til hvor mye prisene på mat ville gå opp, etter økte priser fra leverandørene. Men Kiwi overrasket hele bransjen og holdt prisene uendret.

I tillegg videreførte butikkjeden prislås på 145 varer. Disse varene har hatt samme pris siden september 2022.

I starten av mars låste Kiwi i tillegg prisene på rundt 100 nye varer.

Arvin sier hun ikke er overrasket over prisnedgangen i mars.

– Det har vært vanvittig tøff priskonkurranse den siste tiden. Det ble utløst av grepet 1. februar, i tillegg har det vært et voldsomt prispress på påskevarer i år, sier hun.

– Hvor mye har det kostet for Kiwi?

– Det har kostet skjorta, men av konkurransehensyn kan vi ikke si noe om beløp, sier Arvin.

Solgt med tap

Også kommunikasjonssjef i Coop Norge mener konkurransen har vært ekstra tøff den siste tiden.

– Vi har i påsken hatt en tøffere priskrig enn på lenge, der flere varer er solgt med tap, sier Harald Kristiansen.

Det samme påpeker kategori- og innkjøpsdirektør i Rema 1000, Line Aarnes.

– Konkurransen i viktige sesonger som påske og jul kan være ekstra intens, og i perioder selger vi varer med tap.

Verken Kristiansen eller Aarnes vil avsløre noe om hvor lenge lavpriskjedene Coop Extra og Rema 1000 kan unngå å ta ut prisøkningene fra leverandørene ut til kundene. Kristiansen understreker likevel at det har gått utover lønnsomheten.

– Extra har en klar strategi om fortsatt å være minst like billige som konkurrentene og sørge for at kundene våre, som er de som eier oss, får det største utvalget av varer til så lav pris som mulig, sier Kristiansen og legger til:

– Av hensyn til konkurranseloven kan vi ikke kommentere hvordan prisutviklingen blir fremover.

Kalt inn på teppet

De siste månedene har butikkjedene vært svært forsiktige med å kommentere priser i offentligheten.

I januar i år kalte næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) en samlet matvarebransje inn på teppet, etter at rykter om prisøkning på opptil 10 prosent 1. februar hadde versert i mediene.

– Vi håper nå at aktørene merker seg det næringsministeren sa om blant annet signalisering, fordi slike signaler kan føre til høyere priser, sa konkurransedirektør Tina Søreide til TV 2 i januar.