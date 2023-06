– Det gjør meg oppgitt og sint

En mann i 20-årene ble lørdag morgen siktet etter å ha delt flere drapstrusler rettet mot Pride-paraden i Bergen. Væpnede styrker fra politiet pågrep mannen på en privat adresse.

Pågripelsen skjedde bare timer før flere titalls tusen gikk gjennom sentrumsgatene.

Byrådsleder Rune Bakervik (Ap) var blant dem som gikk i paraden. Han forteller at det var trist å våkne opp til nyheten om pågripelsen.

– Det å våkne opp til denne nyheten i dag, gjør meg både opprørt og sint, sier han.



FESTSTEMNING I GATENE: Flere titalls tusen hadde møtt opp for å markere Pride i Bergen lørdag. Foto: Robert Reinlund / TV 2 Les mer FESTSTEMNING I GATENE: Flere titalls tusen hadde møtt opp for å markere Pride i Bergen lørdag. Foto: Robert Reinlund / TV 2 Les mer FESTSTEMNING I GATENE: Flere titalls tusen hadde møtt opp for å markere Pride i Bergen lørdag. Foto: Robert Reinlund / TV 2 Les mer FESTSTEMNING I GATENE: Flere titalls tusen hadde møtt opp for å markere Pride i Bergen lørdag. Foto: Robert Reinlund / TV 2 Les mer FESTSTEMNING I GATENE: Flere titalls tusen hadde møtt opp for å markere Pride i Bergen lørdag. Foto: Robert Reinlund / TV 2 Les mer FESTSTEMNING I GATENE: Flere titalls tusen hadde møtt opp for å markere Pride i Bergen lørdag. Foto: Robert Reinlund / TV 2 Les mer FESTSTEMNING I GATENE: Flere titalls tusen hadde møtt opp for å markere Pride i Bergen lørdag. Foto: Robert Reinlund / TV 2 Les mer FESTSTEMNING I GATENE: Flere titalls tusen hadde møtt opp for å markere Pride i Bergen lørdag. Foto: Robert Reinlund / TV 2 Les mer FESTSTEMNING I GATENE: Flere titalls tusen hadde møtt opp for å markere Pride i Bergen lørdag. Foto: Robert Reinlund / TV 2 Les mer FESTSTEMNING I GATENE: Flere titalls tusen hadde møtt opp for å markere Pride i Bergen lørdag. Foto: Robert Reinlund / TV 2 Les mer

Bakervik har forståelse for at mange føler på frykt rundt feiringen, men mener det er nettopp denne type saker som viser viktigheten av Pride.

– Vi må huske at dette er en kamp som pågår hele tiden, gjennom hele året, og ikke bare under Pride. Vi må støtte opp om mangfoldet og sikre alles rettigheter, og sammen markere tydelig avsky mot slike trusler.



Løslatt

Nyheten om arrestasjonen ble først kjent for offentligheten søndag. I løpet av formiddagen kunne politiet bekrefte til TV 2 at den siktede var løslatt. Siktelsen, som gjelder straffelovens paragraf 263, opprettholdes selv om mannen ikke lenger er i arresten.

– Basert på opplysningene som har kommet frem av etterforskningen hittil, er ikke dette ansett som reelle trusler. Den siktede har forklart i avhør i dag at han ikke mente å skremme eller true noen, sier politiadvokat Laila Skeide til TV 2.

Det er heller ingenting som har kommet frem av etterforskningen ellers som tyder på at den siktede har evne til å gjennomføre innholdet i truslene. Politiet mener derfor at det ikke er fare for verken gjentakelse eller bevisforspillelse.

FESTSTEMNING I GATENE: Flere titalls tusen hadde møtt opp for å markere Pride i Bergen lørdag. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Nå vil saken bli overført til ansvarlig jurist før det vil bli tatt en avgjørelse av påtalemyndigheten.

Økt trusselnivå

Like før helgen kom Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med en ny vurdering av risikoen på folkesamlinger og arrangementer. Her ble sikkerhetsnivået vurdert til nivå tre av totalt fem. I rapporten kommer det også frem at LHBTQ+ miljøet er blant de som er særlig utsatte for terror fra ekstreme islamister og høyreekstreme miljøer.

Skeide bekrefter at PST ble orientert om saken i Bergen, men påpeker at det nærmest er rutinemessig å gjøre det ved slike hendelser.

HÅPER PÅ EN TRYGG FEIRING: Laila Skeide, politiadvokat i Vest Politidistrikt. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

På spørsmål om den siktede mannens bakgrunn, vil ikke politiet kommentere noe ytterligere. Samtidig understrekes det at det ikke er mistanke om at flere er involverte i saken, og at det ikke har kommet inn flere tips om alvorlige trusler på nett per nå.

– Det skal være trygt å feire Pride, avslutter Skeide.