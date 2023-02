– Det gjør inntrykk å komme så tett på katastrofen

– Det å komme inn i et katastrofeområde der du ser menneskelige lidelser i alle aldre og alle aspekter gjør inntrykk.

Det forteller Håkon Asak, som er medisinsk ansvarlig for luftevakuering i Forsvarets sanitet.

Nå er han i Tyrkia sammen med mannskaper fra Forsvaret for å gi livreddende hjelp til jordskjelvrammede innbyggere.

De er et team på 35 personer og oppdragene har vært mange.

I forrige uke bidro det norske Hercules transportflyet med å transportere 27 liggende og 11 sittende pasienter.

INNTRYKK: Håkon Asak, medisinsk ansvarlig luftevakuering Forsvarets sanitet, sier ødeleggelsene i Tyrkia gjør inntrykk. Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret

Det har aldri skjedd på en og samme flytur noen gang tidligere.

– Det viser hvilke formidable kapasiteter Norge har å bistå med når det gjelder medisinsk evakuering i ekstremt krevende situasjoner, sier Harald Grindheim, styrkesjef for det norske luftevakueringen i Tyrkia.

I det flyet triller inn foran ankomsthallen ved en av de mange flyplassene i Tyrkia, er det en vegg av ambulanser og blinkende blålys som møter de.

HELSEHJELP: Det norske Hercules-flyet leverer evakuerte pasienter til de sykehusene som har ledig kapasitet. Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret

Gir livreddende hjelp

– Tyrkia har bedt Norge om hjelp til å håndtere den krisen som landet nå står i, derfor bidrar vi med et transportfly for å kunne drive rask luftevakuering av skadde og sårede, sier Grindheim.

BIDRAR I KATASTROFEN: – Vi har så langt evakuert over 100 skadde og pårørende, sier Harald Grindheim, styrkesjef for norsk luftevakuering i Tyrkia. Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret

– Det handler om å transportere pasienter fra de områdene som ligger nærmest skjelvet og ut til de større sykehusene som har kapasiteter til å gi forsvarlig behandling, sier Grindheim.

Om bord i Hercules-flyet er det ansatte fra Forsvarets sanitet og øvrig helsepersonell som sørger for at liv- og helse blir ivaretatt under evakueringen.

– Vi har kommet raskt inn i operasjonsområdet og startet evakueringen umiddelbart. Tyrkia har allerede selektert pasienter som vi skal flytte. Så langt har vi flyttet langt over hundre pasienter og mange pårørende. Mange av dem er hardt skadd og trenger medisinsk behandling underveis. De fleste er liggende pasienter, sier Asak.

GODT Å BIDRA: Mannskapene på det norske transportflyet er forberedt på å bidra i lang tid fremover. Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret

Slitne og medtatte

Også kort tid etter at det siste skjelvet som rammet Tyrkia på mandag kveld, var mannskapene fra Norge på vingene igjen.

På de ukene Forsvaret har vært i landet, har de rukket å oppleve mye.

Det å komme så tett innpå jordskjelvtragedien gjør inntrykk på dem om bord.

– Det vi har fått høre via tolk er at det er mennesker som har opplevd å se sine nærmeste bli drept. Andre har ligget i flere dager under ruinene og kjempet for livet og strengt tatt tenkt at man ikke skal klare overleve dette, forteller Asak.

FLYGENDE SYKEHUS: Her fraktes jordskjelv ofre til et sykehus i Tyrkia som har ledig kapasitet. Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret

– De vi har evakuert ut fremstår som veldig slitne og medtatte. Mange av pasientene trenger en god del medisinsk behandling underveis, forteller han.

Også styrkesjefen innrømmer at det er mange menneskeskjebner de har møtt under veis i oppdraget.

– Både unge, voksne og gamle. Det er hele spekteret av mennesker som har ligget fastklemte under ruinene i dagevis. De er et stort behov for medisinsk hjelp og det er viktig å få de raskt ut, sier Grindheim.

Glad for å bidra

Samtidig opplever mannskapene en glede eller lettelse over å kunne bidra i det vanskelige arbeidet.

– Det føles veldig godt å kunne bidra inn i denne naturkatastrofen og samtidig bistå Tyrkia i å redde flest mulige i en veldig vanskelig situasjon. Vi føler oss godt skolert for å gjøre den oppgaven, sier Asak.

HØY BEREDSKAP: På de ulike flyplassene står ambulanser klare til å overta de skadde pasientene fra jordskjelvområdet. Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret

Hvor lenge Forsvaret skal delta i evakueringen av skadde i Tyrkia, er det ingen som vet.

– Vi blir her så lenge Tyrkia fortsatt ber Norge om hjelp. Det er en politisk beslutning som avgjør hva som skal skje videre, men mannskapet er innstilt på å stå her så lenge det er behov og vi kan bidra, sier Grindheim.