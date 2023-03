– Det går faktisk an å leve av dette her!

– Det begynte vel som en dum idè, sånn som med alle andre ting. Men så vokste interessen, da.

Det sier Per Áki Sigurdsson Kvikne, kanskje best kjent under artistnavnet Kjartan Lauritzen. I barndommen fulgte han spent med da storebror Theodor hentet frem dataspillene.

– Det å se blod og gørr på skjermen er jo gøy når du er liten, mimrer han.

Blant mørkegrønne strobelys, arkadespill og spillkonsoller finner vi brødrene fra Sogn.

Det var under pandemien at de, sammen med kompisen Fabio Enzo, så sitt snitt til å satse på elektronisk sport med laget 777 Esports.

Theodor er daglig leder for klubben, mens lillebror Per for det meste tar seg av underholdningsbiten. Nå tar de sats på å bli hele Norges e-sportklubb.

Men dette er langt ifra den eneste lidenskapen brødrene deler.

I hjembygda har de overtatt familiebedriften Balestrand Hotel, hvor de arrangerer festival om sommeren. Like før pandemien brøt ut rakk de også å åpne klesbutikken «Homesick» i Bergen.

Alt dette gjør de i tillegg til å turnere landet rundt – som artist, DJ og manager.

Alle skal få

Men her, på Verftet i Bergen, var det altså gaming som sto i fokus denne helgen. Sammen med blant andre Bergen Live inviterte brødrene til finale, i det som ble historiens aller første e-sport- og musikkfestival.

SAMARBEIDSPARTNER: Sturla Kverneng, prosjektleder i Bergen Live. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Jeg har jo jobbet mye med de på musikkfronten, og det er minst like gøy å samarbeide her, sier Sturla Kverneng, som er prosjektleder fra Bergen Live. Han forteller at det er mye tekniske krefter involvert, for å få alt til å gå på skinner.

Foran scenen fulgte et skuelystent publikum spent med på finalekampen. På bakrommet kunne en velge og vrake mellom Counter Strike, League of Legends, Fortnite, Fifa og Call of Duty, Men også Mario Kart og Zelda - for å nevne noe. Her var det noe for enhver smak.

Men det var også blodig alvor. Bergenslaget Wizard fikk, i tillegg til sitt aller første trofé, 50.000 kroner for helgens innsats. Pengepremien går rett i lommen på de fem spillerne.

SEIER TIL «TROLLMENNENE»: Fra venstre: Bjørnar «bfr» Røn, Sander Nordeide "Grus" Iversen, Ole Kristian «Marcelious» Langan, Daniel «zykes» Jensen og Jon Erik «ztk» Øygarden. Foto: Rainer Kleive

– Jeg håper de koser seg litt ekstra denne måneden her, for det har de fortjent. Det føles utrolig godt å vinne på hjemmebane her i Bergen!

Det skriver CEO i Wizard, Simen Kongsvik. i en SMS til TV 2, etter at seieren er et faktum. Nå er laget klare for Telialigaen, som er Europas største e-sportliga.

Oslo-laget «Apeks Rebels», som tapte mot «trollmennene», gikk likevel ikke helt tomhendt hjem. Med i bagasjen fikk de nemlig med seg 25.000 kroner. Også lagene på tredje- og fjerdeplass fikk med seg trøstepremier på 12.500 kroner.

Se reportasje fra helgen i vinduet under.

Håper på mindre stigma

Det er altså penger å hente i elektronisk sport.

Men spørsmålet om dette kan kalles en idrettsgren eller ikke, har vært kontroversielt de siste årene.

En av de fremmøtte på festivalen, nordlendingen Kristian «akEz» Kornbakk jobber med e-sport på fulltid. Selv kaller han seg en idrettsutøver.

– Det er som en vanlig arbeidsdag, der vi står opp ni på morgenen og spiller dagen lang. Vi trener for å bli bedre, konkurrere mot andre lag. Rett og slett leve som idrettsutøvere, sier han.

SATSER FOR FULLT: Kristian «akEz» Kornbakk jobber med e-sport på fulltid. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Kornbakk får støtte fra Theodor Kvikne. Han håper arrangementet i helgen er med på å fjerne et stigma han lenge har følt på.

– Vi har en ambisjon om å være en klubb som er med på å rive ned tabuene rundt gaming og e-sport, og gjøre det tilgjengelig for flere.

Til slutt kommer han med en tydelig oppfordring til de som sitter med en profesjonell gamer i magen, men ikke helt tørr å ta sats.

– Følg interessen og hjertet ditt, uansett hva det er. Ikke la foreldrene dine fortelle deg at du får firkantede øyne. Det går faktisk an å leve av dette her!