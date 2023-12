– Det går 20 minutt mellom kvar gong nokon ringer og vil ta sitt eige liv

– Vi får ikkje tala til å gå ned. Det stoppar ikkje.

Generalsekretæren i Kirkens SOS, Lasse Heimdal, er fortvila.

For niande månad på rad, opplever dei ein auke i pågangen på hjelpetelefonane. Samstundes blir samtalane lengre og alvorsgraden større.

UROA: Lasse Heimdal kallar 2023 for «angstens år». Han er uroa for at pågangen ikkje ser ut til å avta. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– I snitt går det to minutt mellom kvar gong ein person tar kontakt med oss. Det går 20 minutt mellom kvar gong nokon tar kontakt fordi dei tenker på å ta sitt eige liv, seier Heimdal.

– Dette er ikkje bra. Dette er verkeleg ikkje bra.

Stor pågang

Hos Kirkens SOS sit dei frivillige klare døgnet rundt for å ta telefonen og svare på chat frå folk som av ulike grunnar treng nokon å snakke med.

Pågangen er generelt stor. Særleg sidan pandemien har det vore travelt.

HJELPELINJER: Kirkens SOS har frivillige som sit klar til å svare på både chat og telefon. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Heimdal fortel at dei har venta på at tala skulle gå ned etter at pandemien var over. Det har ikkje skjedd.

Det blir stadig fleire som tar kontakt for å snakke om angst, depresjon, sjølvmordstankar og sjølvskading.

Dei siste åra er også dyrtid og økonomisk uro blitt ein stor del i samtalane.

– Vi står no overfor ein anna epidemi som vi er nøydde til å få kontroll på, seier Heimdal.

Etterlyser tiltak

Så langt i år, har hjelpelinjene opplevd ein auke på 37 prosent i samtalar som handlar om sjølvskading.

I tillegg ser dei ein 10 prosent auke hos folk som tar kontakt om sjølvmordstankar. Stadig fleire av dei, går inn i kategorien« høg sjølvmordsfare».

MØRKETID: Heimdal ser med uro mot vinteren og jula, og er redd pågangen vil halde fram med å auke. Foto: Per Haugen / TV2

Tala er samanlikna med snittet for 2022, og auken kjem på toppen av den allereie store pågangen dei har opplevd sidan pandemien.

– Eg tar meg sjølv i å spørje om dette er ein systemfeil. Dette er ikkje innanfor akseptable rammer, seier Heimdal.

Han viser mellom anna til at det er lange køar for å få time hos psykolog og generelt stor mangel på helsesjukepleiarar i skulehelsetenesta.

– Det er ganske skakande. Vi veit kor mykje det kostar å behandle personar med langtidseffektar etter psykisk vanhelse. Vi gjer oss sjølv ein bjørneteneste ved å ikkje ta tak i dette, seier Heimdal.

Treng du nokon å snakke med? Mental Helse sin hjelpetelefon: 116 123 (døgnopen)

Sidetmedord-chat (døgnopen)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnopen)

SOS-chat (måndag og tysdag: 18.30-22.30, onsdag 07-01.30, torsdag og fredag: 18.30-01.30, laurdag og søndag 14.30-01.30)

Kors På Halsen: 800 333 21 (Chat er open alle dagar 16-22, telefon er open kvardagar 16-22)

Fastlegen din

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot førespurnadar på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (kvardagar 9-15)

Nedbemanna

Også hos Mental Helse sine hjelpetelefonar merkar dei at pågangen er større i år enn i fjor. Uro for økonomi, angst og depresjon er blant temaa som går igjen.

Samstundes er dei blitt færre til å svare på førespurnadene dei får, etter at dei i fjor blei nøydde til å nedbemanne som følgje av organisasjonens økonomiske situasjon.

Det får konsekvensar for dei som brukar tenestene deira.

MANGE TAR KONTAKT: Hittil i år har dei tatt i mot 170.000 telefonar og 147.000 meldingar på chat, opplyser Aslaug Timland Dale i Mental Helse sin hjelpetelefon. Foto: Per Haugen / TV 2

– Svarprosenten vår går jo ned som følgje av at vi er færre på jobb. Det er synd når vi veit kor viktige vi er for mange. Vi veit vi reddar liv, seier Aslaug Timland Dale, dagleg leiar for Mental Helse sine svartenester.

Ho seier det er tungt å vite at folk blir ståande i kø hos dei også, når ein ser kor lange køar det er for å få hjelp gjennom det offentlege.

– Synest du regjeringa tar utfordringane på alvor?

– Nei, det synest eg ikkje. Det ser vi når vi ser kor mange som står i kø og ventar på behandling.

– Bekymringsfull

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng (Ap), seier han synest situasjonen som hjelpetenestene skildrar, er bekymringsfull.

– Regjeringa har difor laga ein opptrappingsplan for psykisk helse, for å styrke førebygging og behandling av psykiske lidingar, seier Bekeng.

Eitt av måla i opptrappingsplanen er å få ned ventetidene når det gjeld psykisk helsevern, som har auka dei seinare åra, ettersom fleire har fått tilvisingar og behandling både under og etter pandemien.

VIKTIG: Dei frivillige organisasjonane med hjelpetelefonar gjer ein stor innsats og er eit viktig supplement til dei offentlege hjelpetelefonane, seier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng (Ap). Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Sundag blei Ap, Sp og SV einige om statsbudsjettet for 2024.

Blant endringane er at både barnetrygd, studiestøtte og uføretrygd skal auke fra neste år. I tillegg går prisane for SFO ned.

Bekeng seier at regjeringa styrkar satsinga på psykisk helse- og rusfeltet med 250 millionar kroner i neste års statsbudsjett, i tillegg til 110 millionar kroner til døgntilbodet innan psykisk helsevern.

– Dei frivillige organisasjonane med hjelpetelefonar gjer ein stor innsats og er eit viktig supplement til dei offentlege hjelpetelefonane, seier Bekeng.

Krevjande jul

Både hos Mental Helse og hos Kirkens SOS er dei spente på korleis jula vil bli.

HØGTIDER: Det er ofte stor pågang på hjelpelinjene i høgtidene. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Høgtidene er generelt travle for hjelpetelefonane. I år er det ekstra spesielt, der dyrtid og økonomisk uro vil gjere høgtida vanskelegare for mange.

– Med dei tala vi ser no og den utviklinga vi har sett i år, så må eg seie at vi er bekymra. Vi trur vinteren vil bli tøff for mange, seier Heimdal.