Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier 25. juni-evalueringen er alvorlig og viktig. FrP vil avbryte sommerferien for å ferdigbehandle rapporten, mens SV bekrefter at den blir sak kontrollkomiteen.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) har redegjort i Stortinget om rapporten etter terrorangrepet i Oslo 25. juni i fjor.

Utvalget bak rapporten har evaluert Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Oslo politidistrikts håndtering av hendelsen, der to mennesker mistet livet og flere ble skadd.



Mehl omtaler rapporten som grundig og at den sier noe om hva som fungerte i håndteringen, men også det som gikk galt.

– Vi har alle mange spørsmål om hva som skjedde natt til 25. juni i fjor og det er behov for svar, sier Mehl.



– Rapporten er alvorlig og viktig. Utvalget mener at mer kunne ha vært gjort i de ukene i juni i fjor sommer. Jeg er takknemlig for at rapporten er så tydelig.

REDEGJØRELSE: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) på stortinget før redegjørelsen av evalueringsrapporten av terrorangrepet i Oslo i fjor sommer. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Fremstår som terror

Mehl sier angrepet ikke bare fremstår som terror, men at det har de samme konsekvensene som terror ville hatt.

– Flere hundre mennesker opplevde marerittet som utspilte seg den natta, på nært hold. Det framstår som et terrorangrep og har fått konsekvensene som av et terrorangrep.

– Dessuten er fire mennesker så langt siktet for terror og medvirkning til terror, legger hun til.



Hun har i året som er gått, fått kritikk for at hun ikke har brukt ordet terror om masseskytingen utenfor Per på hjørnet og London Pub 25. juni i fjor.

I Stortinget gikk hun langt i å komme kritikerne i møte, uten å uttale seg på en måte som kan oppleves som en innblanding i etterforskningen og de påtalemessige spørsmålene.



ALVROLIG: Sylvi Listhaug og Frp mener rapporten har en slik alvorlighetsgrad at Stortinget bør samles i sommer for å behandle rapporten hvis nødvendig. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Vil avbryte sommerferien

Rapporten som ble lagt fram torsdag i forrige uke retter kraftig kritikk mot PST.



Utvalget mener angrepet kunne vært avverget, dersom PST hadde opprettet en forebyggende sak mot Zaniar Matapour (43) i månedene fram mot angrepet.

FrP mener alvorlighetsgraden i denne saken gjør det nødvendig at Stortinget sørger for en rask, men forsvarlig komitébehandling.

– Vi anmoder derfor om at presidentskapet legger til rette for å ferdigbehandle redegjørelsen om Oslo-skytingen så raskt som mulig etter komitébehandling, skriver partileder Sylvi Listhaug og Frps stortingsgruppe i en anmodning til Stortingets presidentskap.

Dersom det er nødvendig vil partiet avbryte sommerferien til stortingsrepresentantene for å ferdigbehandle rapporten.

Blir sak kontrollkomiteen

Høyre har flere spørsmål til justisministeren om 25. juni-rapporten. Nå vil partiet ta saken til kontrollkomiteen i Stortinget, skriver NTB.



– Høyre vil sende 25. juni-utvalgets rapport til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Det er fortsatt en del vi ikke vet og som Stortinget må få bedre svar på, sier justispolitisk talsmann Sveinung Stensland til nyhetsbyrået.

Han kritiserte blant annet Mehl for ikke å karakterisere svikten i informasjonshåndteringen før 25. juni for grov etterretningssvikt.

Også Miljøpartiet De Grønne tar til orde for at saken løftes inn i kontroll- og konstitusjonskomiteen, men sitter ikke selv i komiteen.

SV bekrefter på sin side til NTB at rapporten blir sak i kontrollkomiteen.



Har tatt tak i rapporten

Justisministeren sier det er et dypt alvor både over hva som skjedde 25. juni og over rapporten.

– Utvalget peker på at angrepet den natten mulig kunne ha vært forhindret eller avverget. Vi skal lære, og vi skal handle på bakgrunn av det vi har lært.

– Etter frykt og sinne må vi finne besluttsomhet og løsninger. Regjeringen har umiddelbart tatt tak i evalueringsrapporten, og vi skal rette opp i det som gikk galt i håndteringen.

Politiet og PST skal komme med en oppfølgingsplan innen slutten av juni, sier Mehl. Første rapportering av planen skal skje 5. august.

Mehl sier tiltak, som kan iverksettes umiddelbart, må skje underveis og uten opphold.

– Det skeive miljøet skal involveres i det videre arbeidet. Oppfølgingen er også i gang i justis og beredskapsdepartementet, og samtidig må vi også nærme oss dette bredt i hele regjeringen.