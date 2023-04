Kokaindebatten

Det er slått alarm om kokainbruken i Norge. Politiet, tolletaten og influensere uttrykker stor bekymring for omfanget av rusmidlet.

Noen hevder det er lengre kø til toalettet på utestedene for å sniffe, enn det er for å tisse.

Men hvor utbredt er egentlig kokain?

«FLOMMER OVER»: Flere har hevdet at det nå er lenger kø til do for å sniffe, enn for å tisse. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

De ferskeste tallene fra FHIs årlige undersøkelse om narkotikabruk viser at 4,7 prosent av unge mellom 18 og 30 år har prøvd kokain.

Flere mener inntrykket er feilslått, og at mediene nå bidrar til en normalisering som kan virke imot sin hensikt.

Frykter motsatt effekt

– Spesielt de unge kan tro at det har blitt mer utbredt enn det er, og at man havner utenfor hvis man ikke bruker kokain, sier Ina Roll Spinnangr.

Spinnangr er leder av Foreningen for tryggere ruspolitikk og mener pressen har bidratt til en flertallsmisfortåelse.

– Jeg syntes dette er veldig uheldig. Det er godt mulig det har blitt mer tilgjengelig, men det er fremdeles relativt lave tall.

VIL KORRIGERE: Leder for Foreningen for tryggere ruspolitikk har sett seg lei på pressens rusdekning. Foto: Alf Simensen / TV 2

Disse tallene kan forklare bruken

I den løpende debatten har påstander om at «kokainbruken har doblet seg på to år», blitt brukt som argument - det til tross for at pandemiåret 2020 ikke er sammenlignbart.

Tallene under er hentet fra FHIs årlige undersøkelse om narkotikabruk i Norge, hvor fjorårets resultater ble publisert februar i år.

Tallene har økt med 1,3 prosent siden 2021, og 1,4 prosent siden forrige normalår 2019.

I tillegg til den årlige undersøkelsen, har FHI målt kokainbruken blant enkelte grupper de siste årene:

Cann2021: En studie om holdninger til cannabis og andre rusmidler blant elever på videregående skole viste at 2 prosent sa de hadde prøvd kokain.

En studie om holdninger til cannabis og andre rusmidler blant elever på videregående skole viste at sa de hadde prøvd kokain. Russestudien 2019: En studie blant deltakere på tre store russetreff våren 2019 viste at 6 prosent sa de hadde prøvd kokain.

En studie blant deltakere på tre store russetreff våren 2019 viste at sa de hadde prøvd kokain. Utelivsstudien 2017: En studie av rusmiddelbruk blant folk «på byen» i Oslo, viste at 24 prosent sa de hadde prøvd kokain.

– Avhenger av hvem du spør

Seniorforsker i FHI, Anne Line Bretteville-Jensen, har ledet undersøkelsene.

Selv om det har vært en liten økning i andelen som oppgir å ha brukt kokain i 2022, mener hun kokainbruken blant unge i Norge har holdt seg relativt stabil.

– Det har vært en liten økning i bruken av kokain, men den er ikke veldig stor. Vi snakker om noen få prosentpoengs forskjell.

– Er det feil at det flommer over?

RUSFORSKER: Anne Line Bretteville-Jensen har studert samfunnets holdninger til narkotika over flere år. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det avhenger nok av hvem du spør og hvor de er hen. I enkelte miljøer kan det være et betydelig bruk, men ikke blant unge voksne flest, sier hun og legger til:

– Jeg tenker at de som sier at det flommer over forteller det de observerer, men det de observerer er ikke representativt for den ulovlige rusmiddelbruken i Norge i sin helhet.

Hun trekker frem de tidligere studiene.

– Da vi var på de store russetreffene i 2019, fant vi ut at ungdom flest er ganske ordentlige. Av 1500 russ vi var i kontakt med var det 3-4 stykker som testet positivt på kokain.

– Kan de tallene ha endret seg betydelig?

– De kan nok ha endret seg noe, men vi har ikke grunnlag for å tro at de har endret seg veldig mye. Det begrunner vi i de andre dataene vi har for denne aldersgruppen.

Skadeligere enn andre stoffer

Bretteville-Jensen forteller at kokainbruken øker med alder og er mer vanlig blant de i 20-årene, enn de under 20 år. Mye på grunn av tilgjengelighet og pris.

BESLAG: Dette bildet er hentet fra politiets beslagslager i Oslo. Foto: Politiet

– Det har også noe å si for skadepotensialet og hvor bekymret man skal være. Man har ofte større oppmerksomhet rundt rusmiddelbruken blant veldig unge mennesker, sier hun.

Spinnangr sier at selv om den økende kokaintrenden fortsatt omfatter lave tall, er det grunn til noe bekymring.

– Kokain er skadeligere enn de andre stoffene som folk bruker mindre av, så det er jo faktisk en uheldig trend. På kokain er man ekstra utsatt for hjerteflimmer, og det er veldig avhengighetsskapende.

Derfor forstår hun også at debatten opptar folk.

– Men det er lite snakk om kunnskapsbaserte og forebyggende tiltak. Kanskje blir de som bruker det redd for å si i fra.