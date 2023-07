– Det er uholdbart at denne type vold ikke fører til reaksjoner

– Jeg tenker at dette uansett kommer til å bli anket.



Det mener jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen. Han trekker frem at det er en tendens at politifolk blir behandlet for snilt i retten.

– Jeg har i en del sammenhenger sett at man særbehandler politifolk i jussen, men dette er komplisert.

– Jeg har ikke selv vært til stede i retten, så det er vanskelig å vurdere, men basert på videoen, er det vanskelig å se at dette ikke burde ført til en reaksjon, sier Marthinussen.

– Overrasket



TV 2s rettskommentator, Inge D. Hanssen, fulgte hver time av rettssaken. Fredag er han overrasket over tingrettens konklusjon.

– Ut fra bevisførselen og det man ser på videoen, samt slik jeg har forstått loven, så er jeg overrasket over dette, sier han, og fortsetter:

OVERRASKET: TV 2s rettskommentator Inge D. Hanssen har fulgt med på rettssaken time for time. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– På den andre siden har han hele tiden nektet straffskyld.

Hanssen sier samtidig at han er imponert over strategien til politimannens forsvarere, Heidi Reisvang og John Christian Elden.

– De har gjort en god jobb i denne saken, sier han.

Samtidig vil det overraske ham om dommen ikke ankes til lagmannsretten.

– Jeg kan ikke skjønne annet, i og med at Riksadvokaten var inne og skjerpet tiltalen i forkant av hovedforhandlingen, sier Hanssen.

Frikjent

Tre sekunder etter at den tiltalte politimannen tok kontakt med Simensen, ble sistnevnte lagt i bakken og tildelt en rekke slag med både batong og knyttneve. Han ble også peppersprayet flere ganger.

Nå har Buskerud tingrett kommet til at politimannens maktbruk var lovlig. Den voldstiltalte politimannen er dermed frikjent for grov kroppskrenkelse.

– Frifinnelsen er i samsvar med vår argumentasjon. Dommen er grundig og går igjennom politiets adgang og plikt til å bruke makt i vanskelige arrestasjonssituasjoner der den siktede ikke vil etterkomme politiets pålegg, sier advokatene Heidi Reisvang og John Christian Elden i en felles uttalelse.

Dommen er avsagt under dissens, der en av meddommerne mener at politimannen har handlet i strid med politilovens § 6, som handler om at politiets tjenesteoppdrag skal løses uten å ta i bruk sterkere maktmidler enn det som er nødvendig.

I dommen heter det at: «Rettens flertall, bestående av fagdommeren og en av meddommerne, mener at tjenestehandlingen ikke fremstår uforsvarlig eller unødvendig. Retten la særlig vekt på at den pågrepne ikke på noe tidspunkt ga opp sin motstand mot politiet, og at politimannen ikke opplevde å få tilstrekkelig støtte av øvrige tjenestepersonene på stedet slik at han hadde svært kort tid til å vurdere de ulike handlingsalternativene. Slik retten vurderer det, opptrådte den pågrepne på en måte som gjorde at det for politimannen må ha blitt oppfattet som helt avgjørende å få kontroll på ham, for å hindre skade på seg selv eller andre.»

– Spesialenheten tar dommen til etterretning, og vil nå sette oss inn i rettens begrunnelse. Deretter vil vi vurdere ankespørsmålet. På nåværende tidspunkt har vi ingen øvrige merknader, skriver Spesialenheten i en pressemelding fredag.

Saken oppdateres